Тереза Мэй попросила ЕС перенести "брексит" на 30 июня
- 20 марта 2019
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Премьер-министр Британии Тереза Мэй отправила президенту Евросовета Дональду Туску письмо с просьбой перенести "брексит" с 29 марта на 30 июня 2019 года.
"Как премьер-министр я не готова откладывать "брексит" дольше, чем до 30 июня", - сказала Мэй, выступая в парламенте.
На прошлой неделе парламент Британии во второй раз отверг проект соглашения о выходе из Евросоюза.
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