Тереза Мэй попросила ЕС перенести "брексит" на 30 июня

Правообладатель иллюстрации Reuters

Премьер-министр Британии Тереза Мэй отправила президенту Евросовета Дональду Туску письмо с просьбой перенести "брексит" с 29 марта на 30 июня 2019 года.

"Как премьер-министр я не готова откладывать "брексит" дольше, чем до 30 июня", - сказала Мэй, выступая в парламенте.

На прошлой неделе парламент Британии во второй раз отверг проект соглашения о выходе из Евросоюза.

Новость дополняется.