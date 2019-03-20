Правообладатель иллюстрации TASS Image caption Вячеслав Дроков и Владимир Кумарин в Куйбышевском районном суде Петербурга

Куйбышевский районный суд Санкт-Петербурга вынес еще один приговор предпринимателю Владимиру Барсукову, которого называют лидером "тамбовской" организованной преступной группировки. Барсуков (Кумарин) уже отбывает длительные сроки наказания по другим приговорам.

"Назначить окончательное наказание в виде 24 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима со штрафом 1 млн рублей", - цитирует приговор судьи Артема Королева агентство Интерфакс.

Барсуков и еще один фигурант дела Вячеслава Дроков признаны виновными в организации преступного сообщества (ч.1 ст. 210 УК РФ). Дроков приговорен к совокупному наказанию в 21 год.

Прокуратура просила назначить Барсукову наказание в и виде 24,5 года, а Дрокову - 20 лет. Они не признавали вины. Помимо них по делу проходили еще семь человек, но их преследование было в связи с истечением сроков давности.

В чем обвиняли Барсукова и Дрокова

По версии следствия, Барсуков и Дроков в составе ОПГ участвовали в рейдерских захватах недвижимости. Согласно материалам дела, Барсуков осуществлял общее руководство группировкой, а Дроков возглавлял одно из двух ее структурных подразделений, писал "Коммерсант".

В их деле фигурирует 13 рейдерских захватов и покушений на захваты предприятий Петербурга, совершенные в 2005-2006 годах. В их числе - Петербургский нефтяной терминал, кондитерская фабрика имени Крупской и отель "Санкт-Петербург", а совокупная стоимость фигурирующей деле недвижимости следствие оценило выше 100 млн долларов.

Захват предприятий, как писал "Коммерсант" со ссылкой на материалы дела, происходил двумя способами. Первый - это внесение через налоговиков изменений в Единый государственный реестр юридических лиц (ЕГРЮЛ). Второй - это изготовление подложного договора купли-продажи долей выбранного юрлица, за чем следовала цепь фиктивных сделок, которая заканчивалась физическим захватом недвижимости.

"Согласно распределению ролей в преступном сообществе, подсудимый Барсуков осуществлял общее руководство, определял объекты преступных посягательств, распределял доходы, полученные преступным путем", - сказано в приговоре Барсукову.

Кто такой Барсуков (Кумарин)

63-летнего Барсукова называют лидером "тамбовской" организованной преступной группировки (ОПГ). Он был известен в Петербурге как бизнесмен, но при этом считался самым влиятельным петербургским "криминальным авторитетом" 1990-х годов. Занимал пост вице-президента Петербургской топливной компании.

В 1996 году Владимир Кумарин взял себе девичью фамилию матери и стал Барсуковым.

В СМИ Барсукова называли "ночным губернатором Петербурга".

Барсуков (Кумарин) был арестован в 2007 году и с тех пор стал фигурантом нескольких дел.

15 лет лишения свободы он получил после двух приговоров Куйбышевского суда Санкт-Петербурга - от ноября 2009 года и 6 марта 2012 года. Тогда суд признал его виновным в вымогательстве и организации рейдерских захватов Петербурге.

В августе 2016 года на основании вердикта присяжных он был приговорен к 23 годам колонии строгого режима - за покушение на убийство фактического совладельца Петербургского нефтяного терминала Сергея Васильева, троих его охранников, а также убийство еще одного человека.

Сейчас суд зачел срок содержания Барсукова под стражей с 23 августа 2007 года, когда он был арестован. Таким образом, он уже отсидел почти 12 лет из 24-х.

Из текста второго приговора по решению суда было исключено упоминание о Барсукове как о лидере "тамбовской" ОПГ - в связи с тем, что это не было установлено в судебном заседании, пишет Интерфакс.

Группировка получила название "тамбовской", так как Барсуков принимал в нее поначалу только своих земляков из Тамбовской области, сообщали СМИ.

Осужденный за организацию убийства политика Галины Старовойтовой экс-депутат Госдумы от ЛДПР Михаил Глущенко в 2014 году называл Кумарина заказчиком убийства. Обвинений ему в убийстве Старовойтовой не предъявляли.