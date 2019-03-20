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Премьер-министр Новой Зеландии Джасинда Ардерн в эксклюзивном интервью Би-би-си рассказала об атмосфере в стране после самого кровавого теракта в ее истории. Ардерн говорит, что правый экстремизм - это глобальная проблема, и что теперь главная задача всех новозеландцев - добиться единства страны, где живут представители двухсот национальностей.

15 марта 50 человек погибли и десятки были ранены в ходе вооруженного нападения на две мечети в новозеландском городе Крайстчерч. В самом кровавом теракте в истории этой страны обвиняют 28-летнего приверженца идеи превосходства белой расы и ограничения миграции из восточных стран.

После этих событий премьер-министр Джасинда Ардерн поклялась никогда не произносить имя обвиняемого. Вскоре после теракта она выступила со специальным обращением к парламенту, начав его арабским приветствием "Ас-саляму алейкум", что означает "мир вам".

В эксклюзивном интервью Би-би-си Ардерн рассказала о том, как нация пытается прийти в себя после теракта.

О правом экстремизме

Теракт в Крайстчерче - следствие подъема идей правого экстремизма и расизма. Эти идеи нападавший впитал в других странах, но среда для их процветания есть и в Новой Зеландии, говорит Ардерн.

"Это глобальная проблема. Я хочу очень ясно сказать, что да - это был гражданин Австралии. Но это не значит, что у нас, в Новой Зеландии, нет этой идеологии. Идеологии, которая оскорбляет большинство новозеландцев, которую большинство, абсолютное большинство новозеландцев, абсолютно не приемлет", - подчеркнула премьер.

"Но на нас все равно лежит ответственность: бороться с этой идеологией там, где она есть, и не создавать такой среды, где такая идеология может процветать".

"Я бы обратилась с таким призывом ко всему миру. Новая Зеландия пережила насилие со стороны человека, который вырос и впитал эту идеологию в других странах. Если мы хотим, чтобы наш мир стал безопасным, толерантным и открытым, мы не можем подходить к этой проблеме в категориях границ и разделительных линий".

Media playback is unsupported on your device Как Эрдоган использует теракт в Новой Зеландии

Теракт действительно дал некоторым политикам повод говорить о межэтническом и межрелигиозном противостоянии в мире. На этой неделе стало известно, что кадры нападения, которое транслировалось в интернете, показывали на митинге в поддержку турецкого лидера Реджепа Тайипа Эрдогана.

"Все мировые лидеры и организации, начиная с ООН, рассматривают это как нападение на ислам и мусульман. Но они не говорят: "Это христианский террорист", - говорил Эрдоган.

В интервью Би-би-си Ардерн подтвердила, что не собирается произносить имени стрелка. "Это было одной из его целей - такая дурная слава. [...] Этого мы ему точно не дадим", - сказала она.

Гостеприимная страна

"Никакой лидер, ни в одной стране, не может быть готов к таким событиям. Но так случилось, что я - премьер-министр очень мирной страны. Страны, которая принимает людей. У нас живут 200 национальностей, мы говорим на 160 языках. Мы гордимся своей репутацией гостеприимной страны," - заявила премьер.

"Террорист, совершивший этот теракт в Новой Зеландии, выбрал нас именно поэтому. Моей первой реакцией был шок. Как это могло произойти здесь, у нас, с нами?"

Партия Джасинды Ардерн - Лейбористская партия Новой Зеландии - последовательно выступала за повышение квот на въезд мигрантов в страну, напомнила она.

Премьер уверена, что теракт не мог был следствием ошибок властей в социальной политике.

"Я полностью отрицаю мысль о том, что в своих попытках создать среду, комфортную для тех, кто приехал в Новую Зеландию, мы могли каким-то образом создать климат, где такая идеология [правый экстремизм] может существовать. Я полностью ее отрицаю", - сказала Ардерн.

"Некоторые элементы нашей системы эксплуатируются, используются против мигрантов. Это касается системы образования. Но мы боремся с этим", - говорит она.

Что происходит после теракта

В среду новозеландская полиция назвала имена шестерых жертв нападения, прихожан мечети "Аль-Нур". К концу дня тела всех 50 жертв надеются вернуть их семьям.

Некоторые из семей выражают недовольство в связи с тем, что выдачу тел, по их мнению, затягивают, и родственникам не сообщают всей информации.

Правообладатель иллюстрации EPA Image caption Журналистов попросили оставить родственников погибших в покое, пока все похороны не завершатся

"Они говорят, что просто выполняют необходимые процедуры. [...] почему мне нельзя знать, что это за процедуры, необходимые для опознания тела", - сказал один из родственников в беседе с агентством Франс пресс.

В городе проходят первые похороны погибших. Администрация Крайстчерча опубликовала время и место похорон. Журналистов попросили оставить родственников погибших в покое, пока похороны не завершатся.