Правообладатель иллюстрации ARTEM GEODAKIAN/TASS Image caption ЦИК не хочет передавать мандат Жореса Алферова Павлу Грудинину, экс-сопернику Владимира Путина на президентских выборах

Руководство КПРФ решило передать освободившийся после смерти Жореса Алферова мандат депутата Госдумы Павлу Грудинину. По закону партия имеет на это право, но в Кремле и ЦИКе воспротивились такому решению.

На заседани ив четверг центризбирком отказался передать экс-кандидату в президенты Павлу Грудинину мандат. Члены ЦИК обосновали свое решение тем, что у Грудинина при регистрации кандидатом в депутаты в 2016 году были незакрытые иностранные счета.

Павел Грудинин - директор подмосковного "Совхоза имени Ленина" - в 2018 году выдвигался на президентские выборы от КПРФ. Он довольно быстро набрал популярность и даже опередил ветерана российской политики и президенстких выборов Владимира Жириновского. По итогам голосования он занял второе место с 11% голосов.

Ожидалось, что после президентских выборов он выдвинется кандидатом в губернаторы Подмосковья - он и сам намекал на это - но в итоге целый год про него не было ничего слышно.

"Уважаемые коллеги, во рту Центральной избирательной комиссии горячая картофелина. ЦИК может ее передать Думе. Чтоб она ей обжигалась. Но я думаю, задача ЦИК ее разжевать", - заявил при обсуждении член ЦИК Борис Эбзеев.

"Сегодня ЦИК не намерена рассматривать вкус подмосковной клубники, который нам всем давно знаком", - отозвался о кандидате Грудинине член ЦИК Николай Левичев.

Лидер КПРФ Геннадий Зюганов на заседании заявил, что Алферов всегда поддерживал Грудинина и что передача мандата именно ему - это завещание нобелевского лауреата.

После смерти депутата Госдумы от КПРФ, нобелевского лауреата Жореса Алферова встал вопрос о передаче его мандата. Алферов избирался по общефедеральной части списка КПРФ, поэтому после освобождения его мандата партия может передать его любому кандидату из списков КПРФ.

На прошлой неделе "Коммерсант" сообщил, что коммунисты скорее всего отдадут мандат Павлу Грудинину, который избирался в Госдуму в 2016 году по списку в Московской области, но не прошел тогда отбора в нижнюю палату.

Однако, несмотря на то, что администрация президента и ЦИК по закону не имеют полномочий вмешиваться в процесс передачи мандатов внутри партий, в СМИ появились сообщения о том, что они собираются не допустить того, чтобы Грудинин стал депутатом Госдумы.

Появились обличительные сюжеты и на федеральных каналах - прямо как в канун президентских выборов год назад. Не сообщавший ничего о Грудинине с марта 2018 года Первый канал выпустил на прошлой неделе сюжет, в котором говорится, что "репутация Грудинина разрушена целиком и полностью".

А ВГТРК в понедельник вспомнил в одном сюжете обо всех судебных тяжбах совхоза Грудинина.

НТВ сообщил, что мандат депутата Госдумы якобы нужен Грудинину для того, чтобы не делить имущество с бывшей женой.

Тем не менее руководство КПРФ единогласно решило передать мандат депутата Госдумы Грудинину, чтобы "поддержать товарища".

Неожиданный успех

Беспартийный директор "Совхоза имени Ленина" Павел Грудинин стал кандидатом в президенты от КПРФ в конце 2017 года. К тому моменту он был звездой YouTube: видео, на которых он критиковал действующую власть, собирали миллионы просмотров. Однако по телевидению он до этого не выступал и широкой публике не был известен.

Выдвижение Грудинина было неожиданным - до этого многие годы бессменным кандидатом в президенты от КПРФ был лидер партии Геннадий Зюганов.

Но если избирателям новое лицо понравилось настолько, что Грудинин занял второе место на выборах президента, то государственным СМИ и подконтрольным государству частным СМИ он покоя не давал.

По данным "Медиалогии", кандидат от КПРФ во время президентской кампании был лидером по числу негативных публикаций о нем. Больше всего негатива в адрес Грудинина исходило от федеральных госканалов. Уже после регистрации в ЦИК его внезапно стали обвинять в наличии незадекларированных зарубежных счетов, ему приписывали сокрытие доходов в несколько миллиардов рублей, называли не директором совхоза, а "олигархом".

После президентских выборов Грудинин с политической арены почти пропал. Он не участвовал в осенних выборах губернатора Подмосковья, его имя появлялось в СМИ в основном в связи с имущественными претензиями к нему со стороны бывшей жены, акционеров совхоза и компании IKEA.

Но на этом проблемы Грудинина не закончились. В феврале совет депутатов подмосковного городского поселения Видное сместил Грудинина с поста спикера под предлогом наличия у него офшора, а после его лишили и мандата депутата совета.

Эксперты называли случившееся местью властей за участие Грудинина в президентских выборах. В КПРФ это называли "политическими гонениями".