Тереза Мэй: я не буду продлевать срок "брексита" далее 30 июня
Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила в среду вечером, выступая на Даунинг-стрит перед прессой, что не будет продлевать срок "брексита" дальше, чем до 30 июня. Она также исключила проведение второго референдума.
"Эта задержка вызывает у меня большое личное сожаление", - сказала Тереза Мэй, подтвердив, что Великобритания не выйдет, как планировалось, 29 марта из ЕС в соответствии с договором, который был согласован с Брюсселем.
"Я очень надеюсь, что законодатели найдут способ поддержать договор, который я заключила с ЕС. Договор, который отвечает итогам референдума и является наилучшим, о котором можно было договориться, - заверила она. - И я буду продолжать работать день и ночь, чтобы заручиться поддержкой этого договора".
"Но я не готова отложить "брексит" дальше, чем до 30 июня", - добавила премьер-министр.
Настало время для парламентариев принять решение, сказал Мэй, отметив, что до сих пор парламент был не способен это сделать.
"И это все?"
Оппоненты Терезы Мэй встретили ее заявление с недоумением и возмущением.
"И это все? Премьер-министр заставила нас ждать, чтобы опять сказать все то же самое и обвинить в своем собственном провале всех, кроме самой себя? Возмутительно", - написал в "Твиттере" депутат-лейборист Билл Эстерсон.
Многие из критиков Мэй обратили внимание на то, что она в своей краткой речи обращалась напрямую к народу ("вам надоело слушать", "не думаю, что вы этого хотите") и обвиняла Палату общин.
"Единственно сколь-нибудь новое в этом объявлении - "трамповское" противопоставление: избранные политики против народа. Звучало так, будто она называет депутатов "врагами народа" (который проголосовал за выход)", - отметил в "Твиттере" редактор британского филиала Huffington Post Пол Вон.
Глава правительства Шотландии и лидер Шотландской национальной партии Никола Стёрджен, как и многие противники выхода из Евросоюза, заявила, что к нынешней ситуации страну привела позиция Мэй в отношении формы "брексита".
"Единственное, чего не хватало в этой бессмысленной речи премьера - это признание той огромной доли ответственности за этот бардак, которая лежит на ней самой. Она могла сменить курс после первого поражения ее соглашения с ЕС. Но она по-прежнему пытается навязать нам выбор между плохим соглашением и отсутствием соглашения. Стыдно", - написала Стёрджен в своём микроблоге.
В среду Тереза Мэй провела серию встреч с лидерами оппозиции в парламенте, готовясь к очередным переговорам с лидерами ЕС, с которыми она намерена обсудить свою просьбу об отсрочке "брексита".
Условия отсрочки
Ранее премьер-министр Британии Тереза Мэй направила президенту Евросовета Дональду Туску просьбу перенести "брексит" с 29 марта на 30 июня 2019 года.
"Как премьер-министр я не готова откладывать "брексит" дольше, чем до 30 июня", - сказала Мэй в среду утром, выступая в парламенте.
Брюссель ответил, что ЕС согласится отложить "брексит" на короткий срок только в том случае, если британский парламент одобрит на следующей неделе договор о выходе Британии из Евросоюза.
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Президент Евросовета Дональд Туск заявил в среду, что кратковременная отсрочка, о которой попросила Тереза Мэй, возможна. Срок продления еще подлежит обсуждению, сообщил он журналистам в Брюсселе.
По словам Туска, 27 стран-членов ЕС могут согласиться на отсрочку, но это будет зависеть от итогов нового голосования в Палате общин по договору о выходе, достигнутому между Лондоном и Брюсселем.