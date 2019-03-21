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Губернатор Мурманской области Марина Ковтун заявила, что попросила президента РФ Владимира Путина отправить ее в досрочную отставку.

Практически сразу же за новостью о решении Ковтун поступила информация о том, что в отставку подает губернатор Оренбургской области Юрий Берг, который занимал свою должность с 2010 года.

"Губернатор Оренбургской области Юрий Александрович Берг направил президенту Российской Федерации Владимиру Владимировичу Путину прошение об отставке", - говорится в опубликованном сообщении.

Это уже не первая смена главы региона за текущую неделю.

Накануне был отправлен в отставку глава Калмыкии Алексей Орлов. Также ранее стало изавестно об отставке главы Республики Алтай Александра Бердникова - он объявил об этом в своем "Фейсбуке". Принята отставка губернатора Челябинской области Бориса Дубровского.

"Я без малого семь лет проработала на посту. Я не буду участвовать в губернаторских выборах, считаю, что обновление в высших эшелонах власти необходимо", - сказала Марина Ковтун.

"Я попросила президента о досрочной отставке, чтобы тот человек, который придет, успел познакомиться с регионом. Это решение было трудным, но я уверена, что так будет лучше", - добавила она.

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"С 2010 года я руководил регионом, который является для меня родным. Здесь живу и остаюсь жить я, мои дети и внуки. В первую очередь, хочу поблагодарить вас, уважаемые земляки, за доверие, которое вы оказали мне на выборах губернатора пять лет назад, а также за колоссальную поддержку в любых начинаниях, направленных во благо людей", - заявил в свою очередь Берг, объясняя свое решение об отставке.

"Обещаю, что на каких бы постах мне не пришлось работать в дальнейшем, я всегда буду отстаивать интересы Оренбургской области и своих земляков", - сказал Берг.

СМИ предсказали отставки

18 марта газета "Ведомости" сообщала, что новая череда губернаторских отставок начнется уже на этой неделе, и связывала это с сентябрьскими выборами. В отставку могут уйти от трех до шести губернаторов, рассказали источники издания.

Помимо Дубровского "Ведомости" называли кандидатами на увольнение Марину Ковтун (Мурманская область), Александра Бердникова (Республика Алтай), Юрия Берга (Оренбургская область). Отставку Ковтун во вторник, 19 марта анонсировало и издание РБК. "Да, Марина Васильевна заявила об отставке", - подтвердил тогда источник Интерфакса.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков ограничился комментарием о том, что Путин на этой неделе будет заниматься "региональной проблематикой".

Во вторник на вопрос об ожидающихся отставках ответила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко. "Идет нормальный плановый процесс, замена губернаторского корпуса", - сказала она журналистам.

"Еще будут отставки в этом году. Думаю, что этот "звездопад" завершится к середине апреля, кандидаты будут готовиться к выборам", - добавила Матвиенко.

В предыдущие годы Путин также принимал отставки губернаторы "волнами", обычно они проходили в течение месяца.

В сентябре состоятся выборы губернаторов в 18 регионах.

Предыдущая серия губернаторских отставок произошла в России в октябре 2018 года. Тогда за неделю постов лишились главы Астраханской области, Приморского края, Кабардино-Балкарии, Курской, Курганской и Липецкой областей, а также Забайкальского края.