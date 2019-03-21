За постояльцами гостиниц в Южной Корее тайно наблюдали в интернете

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Более полутора тысяч постояльцев различных гостиниц в Южной Корее стали жертвами злоумышленников, которые снимали их скрытыми видеокамерами и вели видеотрансляцию в интернете в реальном времени.

По сообщению полиции, эти противоправные действия совершались в 30 гостиницах в 10 различных городах.

Видеокамеры были спрятаны в телевизионных приставках, настенных розетках и других электроприборах, а трансляция велась на сайт с более чем 4 тысячами подписчиков.

Арестовано четыре человека.

Подобное скрытое видеонаблюдение обнаруживают в Южной Корее не впервые.

В 2017 году полиция получила 6400 сообщений о незаконных видеосъемках.

В прошлом году десятки тысяч южнокорейских женщин вышли на демонстрации с требованием прекратить такие действия, неся плакаты со словами "Моя жизнь - не ваше порно".

Эта проблема вынудила полицию в Сеуле создать специальный отдел, состоящий из инспекторов-женщин, которые регулярно проверяют общественные туалеты в столице на предмет наличия там скрытых камер видеонаблюдения.