За постояльцами гостиниц в Южной Корее тайно наблюдали в интернете
Более полутора тысяч постояльцев различных гостиниц в Южной Корее стали жертвами злоумышленников, которые снимали их скрытыми видеокамерами и вели видеотрансляцию в интернете в реальном времени.
По сообщению полиции, эти противоправные действия совершались в 30 гостиницах в 10 различных городах.
Видеокамеры были спрятаны в телевизионных приставках, настенных розетках и других электроприборах, а трансляция велась на сайт с более чем 4 тысячами подписчиков.
Арестовано четыре человека.
Подобное скрытое видеонаблюдение обнаруживают в Южной Корее не впервые.
В 2017 году полиция получила 6400 сообщений о незаконных видеосъемках.
В прошлом году десятки тысяч южнокорейских женщин вышли на демонстрации с требованием прекратить такие действия, неся плакаты со словами "Моя жизнь - не ваше порно".
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Эта проблема вынудила полицию в Сеуле создать специальный отдел, состоящий из инспекторов-женщин, которые регулярно проверяют общественные туалеты в столице на предмет наличия там скрытых камер видеонаблюдения.