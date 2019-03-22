Взрыв на химзаводе в Китае: 47 погибших

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Число жертв мощного взрыва на химическом заводе на востоке Китая достигло 47 человек, еще 90 человек получили тяжелые ранения, сообщает агентство Синьхуа.

Взрыв произошел около 14:50 по местному времени (09:50 по Москве) в четверг на заводе "Цзянсу Тяньцзяи" в округе Яньчэн (провинция Цзянсу), оператором которого является компания Tianjiayi Chemical. Как сообщается, предприятие занимается производством удобрений.

За мощным взрывом последовал пожар, который перекинулся на соседние здания. Это один из самых смертоносных инцидентов на производстве в Китае за последние несколько лет.

По данным Синьхуа, всего в результате взрыва и последовавшего за ним пожара были госпитализированы 640 человек. Состояние многих госпитализированных оценивается как критическое, а ранения десятков человек - как тяжелые.

Правообладатель иллюстрации Reuters Image caption За взрывом последовал пожар - огонь перекинулся на соседние промышленные здания

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption В результате взрыва и последовавшего за ним пожара были госпитализированы 640 человек. Состояние многих госпитализированных оценивается как критическое

Взрыв был таким мощным, что ударной волной выбиты окна и двери в зданиях, расположенных в радиусе почти 5 км от инцидента. По данным властей Китая, в момент взрыва были зафиксированы колебания магнитудой 2,2.

Работники химического завода Henglida, который находится в 3 км от места взрыва, рассказали, что в тот момент, когда они пытались покинуть здание, крыша завода обрушилась. Также взрывной волной были выбиты окна и двери в здании.

Местные власти сообщили, что для ликвидации пожара и его последствий пришлось перебросить пожарные бригады из многих других районов провинции.

Распространение огня было взято под контроль в пятницу около 03:00 по местному времени, сообщает местное телевидение.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Причины взрыва пока не называются

Одна из местных жительниц сказала агентству Франс Пресс, что на заводе давно существовали проблемы с обеспечением пожарной безопасности.

"Мы знали, что однажды мы взорвемся", - сказала она журналистам.

Агентство Рейтер цитирует представителей местных властей, которые утверждают, что на заводе проходили проверки и никаких нарушений правил пожарной безопасности выявлено не было. При этом власти подчеркивают, что в ближайшее время проведут проверки пожарной безопасности на других химических заводах и складах.

Предприятие Tianjiayi Chemical было основано в 2007 году. За время своего существования оно получило шесть взысканий от властей за нарушение стандартов утилизации производственных отходов.

Правообладатель иллюстрации Reuters Image caption Взрыв был таким мощным, что ударной волной выбиты окна и двери в зданиях, расположенных в радиусе почти 5 км от инцидента

Различные происшествия - от пожаров до обрушений конструкций - происходят на предприятиях в Китае довольно часто. Как правило, эти происшествия связаны с нарушением правил безопасности, в том числе пожарной.

Самым крупным происшествием на промышленном предприятии в Китае за последние годы стали взрывы в городе Тяньцзинь в августе 2015 года. Жертвами двух мощных взрывов стали более 160 человек, еще почти 1000 человек получили ранения.

Глава КНР Си Цзиньпин призвал сделать все возможное, чтобы оказать помощь пострадавшим. Он также заявил, что власти должны сделать соответствующие выводы и принять меры, чтобы не допустить подобных трагедий в будущем.