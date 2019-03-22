КНДР выходит из механизма координации с Южной Кореей. Его создание считали прорывом

Правообладатель иллюстрации Reuters Image caption Открытие координационного бюро в сентябре 2018 года было очень торжественным

Пхеньян принял решение выйти из координационного межкорейского бюро, в задачи которого входит ускорение переговорного процесса между КНДР и Сеулом.

Власти Южной Кореи заявили, что Пхеньян сообщил им о своем решении в пятницу. По данным Сеула, представители Северной Кореи покинут офис бюро уже 22 марта.

Сеул выразил глубокое сожаление по поводу решения Пхеньяна. Также власти Южной Кореи заявили, что надеются на скорое возвращение представителей Пхеньяна в бюро.

Сообщение о выходе из состава бюро последовало за провалом переговоров между США и Северной Кореей в Ханое в конце февраля этого года. Переговоры между Дональдом Трампом и Ким Чен Ыном завершились без каких-либо договоренностей. Соглашение по главному вопросу - проблеме ядерного разоружения - достигнуто не было.

Офис координационного бюро располагается на границе двух стран - в северокорейском городе Кэсон. После создания бюро у представителей Южной Кореи и КНДР впервые со времени Корейской войны появилась возможность взаимодействовать на регулярной основе.

В бюро работают по 20 представителей каждой из сторон.

Офис был открыт в сентябре 2018 года. Его открытие приветствовалось международным сообществом как очень важный шаг для налаживания отношений между Сеулом и Пхеньяном.

Министр Южной Кореи по делам объединения Чо Мен Гюн заявил, что существование бюро позволяет двум странам вести обсуждение любых вопросов в течение 24 часов в сутки и 365 дней в году.

Огромный просчет президента Южной Кореи

Лаура Бикер, корреспондент Би-би-си, Сеул

Президент Южной Кореи Мун Джэин надеялся, что дипломатические отношения с КНДР удастся сохранить, даже если переговоры Пхеньяна с США провалятся.

Сейчас такая позиция под большим вопросом. Мун Джэин рассчитывал на свои способности посредника в переговорах и думал, что сможет помочь США и КНДР вернуться к переговорному процессу. Но, похоже, Пхеньян сейчас не хочет вести переговоры с Сеулом. Влияние президента Южной Кореи оказалось недостаточным для того, чтобы убедить Дональда Трампа и Ким Чен Ына вернуться за стол переговоров.

Власти КНДР, возможно, задаются вопросом, какой смысл сейчас вести переговоры с Сеулом. До переговоров с Трампом в Ханое обе стороны обсуждали вопрос расширения экономических связей. Южная Корея рассчитывала добиться ослабления санкций в отношении КНДР, чтобы Пхеньян мог участвовать в ряде совместных проектов. Однако Трамп дал понять, что такой вариант неприемлем.

Пхеньян, вероятно, пришел к заключению, что Южная Корея ничего не может делать без одобрения США. Собственно, об этом и говорилось в одной из статей, опубликованных в главной национальной газете КНДР.

Решение Пхеньяна будет проверкой терпения для Южной Кореи. Народ Южной Кореи помнит заявления двух лидеров во время исторического саммита в прошлом году. Многие начали верить в то, что, спустя 70 лет пустых надежд, на этот раз все будет по-другому. Но Северная Корея сейчас отказывается от обещаний, данных ранее, и решение о выходе из состава бюро может быть воспринято многими как знак того, что мир для Южной Кореи и КНДР снова стал очень отдаленной перспективой.

После провала переговоров во Вьетнаме Пхеньян уже несколько раз заявлял, что может возобновить испытания ядерного оружия.

Заместитель министра иностранных дел страны Чхве Сон Хи ранее заявил, что Вашингтон отказался от "золотых возможностей" во время саммита.

Трамп в свою очередь утверждал, что Ким Чен Ын просил снять с КНДР все санкции, с чем США не могли согласиться. Однако Чхве Сон Хи отверг эту версию, сказав, что КНДР просила только об отмене пяти ключевых ограничительных мер.