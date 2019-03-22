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Банк России оставил ключевую ставку неизменной на уровне 7,75%. Реальная ситуация в экономике в начале года оказалась лучше ожиданий ЦБ, объясняют экономисты. Сильного скачка цен из-за повышения НДС не произошло, а рубль в последние месяцы обогнал валюты развивающихся стран.

В релизе ЦБ говорится, что в феврале и марте инфляция складывается "несколько ниже ожиданий" регулятора. Инфляционные ожидания населения и предприятий также заметно снизились в феврале-марте. Также, как ожидает ЦБ, вклад повышения НДС в годовые темпы роста потребительских цен "в значительной мере реализовался".

"Тем не менее отложенные эффекты могут проявляться в ближайшие месяцы. Краткосрочные проинфляционные риски снизились. С учетом этого Банк России снизил прогноз годовой инфляции на конец 2019 года с 5-5,5% до 4,7-5,2% и прогнозирует ее возвращение к 4% в первой половине 2020 года", - говорится в сообщении Банка России.

Именно такого исхода заседания совета директоров центрального банка ожидало большинство экономистов. Все 39 экономистов, опрошенных агентством Блумберг, ожидали, что регулятор оставит ставку неизменной.

"Реальность начала 2019 года оказалась лучше прогнозов ЦБ, что на данный момент сняло с повестки вопрос о дальнейшем повышении ставок", - пишет в своем отчете экономист банка Nordea Татьяна Евдокимова.

В конце прошлого года ни ЦБ, ни инвесторы даже не могли мечтать о том, что начало 2019 года окажется настолько комфортным, объясняет Евдокимова. По ее подсчетам, с тех пор цены на нефть выросли на 12%, рубль подорожал сильнее других валют развивающихся стран, а инфляция в феврале оставила 5,2%, что ниже уровня в 5,5%, который ожидал Центральный банк.

Именно рост цен вызывал у экономистов наибольшую тревогу в конце прошлого года. С 1 января 2019 года налог на добавленную стоимость был повышен с 18% до 20%. Большинство ожидало, что это приведет к резкому росту цен в первой половине года.

Но на практике рост цен оказался умеренным. С начала года по 18 марта цены выросли на 1,7%. Это выше, чем за тот же период 2018 года, когда они выросли всего на 0,8%. Но экономисты ожидали худшего.

В Райффайзенбанке в начале марта оценивали, что эффект от повышения НДС на инфляцию составил 0,8 п.п., тогда как первоначально ожидалось, что повышение налога приведет к росту цен в пределах 0,6-1,5 п.п. То есть фактическое влияние - это нижняя граница прогноза.

Экономисты банка отмечают, что сейчас ощущается уже остаточное влияние от повышения налога, а в ближайшие месяцы рост цен замедлится на фоне слабого потребительского спроса.

В феврале, согласно опросу, опубликованному самим ЦБ, снизились даже инфляционные ожидания населения - то, какой уровень цен на продукты и услуги ожидало население в ближайшие 12 месяцев.

В отчете регулятор пишет, что на этом фоне к концу году инфляция окажется вблизи 4% - это цель ЦБ.

Помимо слабого спроса есть и еще одна причина, сдерживающая рост цен, - неожиданно крепкий рубль. С начала января курс рубля вырос более чем на 9%, подсчитала Би-би-си. В четверг доллар торговался вокруг отметки 63,8 рубля.

Динамика курсов валют развивающихся стран Курс к доллару США на 1 января 2019 года, %

В банке Nordea в четверг изменили прогноз по рублю: в банке теперь ждут, что в конце года доллар будет стоить 62,5 рубля, а не 69,5 рубля, как это прогнозировалось ранее.

ЦБ придется перейти к снижению ставки

Многие экономисты ожидали, что ЦБ не просто оставит ставку неизменной, но изменит тон своего послания: он станет мягче. Снизится прогноз по инфляции, а также появятся намеки на снижение ставки в будущем.

В Nordea ожидают, что ЦБ начнет снижать ставку в четвертом квартале этого года. В "Ренессансе Капитале" ждут, что ЦБ начнет снижать ставки лишь в следующем году и снизит ставку до 7,25%.

В "Ренессанс капитале" полагают, что рынок может слишком оптимистично воспринять смягчение риторики ЦБ. Это грозит тем, что в какой-то момент оптимизм сменится пессимизмом, что плохо скажется на рынках.

Еще один фактор риска - это санкции. В случае введения новых санкций при нынешних уровнях цен на нефть ставки могут взлететь до 9,25-11,5% к концу года, прогнозируют в "Ренессанс капитале".

В Райффайзенбанке полагают, что из-за санкционных рисков ЦБ во втором квартале может все же решиться на повышение ставки. Санкции грозят России усилением оттока капитала и ослаблением рубля, напоминают в банке.