Банк России оставил ставку неизменной. Рост цен оказался ниже ожиданий
Банк России оставил ключевую ставку неизменной на уровне 7,75%. Реальная ситуация в экономике в начале года оказалась лучше ожиданий ЦБ, объясняют экономисты. Сильного скачка цен из-за повышения НДС не произошло, а рубль в последние месяцы обогнал валюты развивающихся стран.
В релизе ЦБ говорится, что в феврале и марте инфляция складывается "несколько ниже ожиданий" регулятора. Инфляционные ожидания населения и предприятий также заметно снизились в феврале-марте. Также, как ожидает ЦБ, вклад повышения НДС в годовые темпы роста потребительских цен "в значительной мере реализовался".
"Тем не менее отложенные эффекты могут проявляться в ближайшие месяцы. Краткосрочные проинфляционные риски снизились. С учетом этого Банк России снизил прогноз годовой инфляции на конец 2019 года с 5-5,5% до 4,7-5,2% и прогнозирует ее возвращение к 4% в первой половине 2020 года", - говорится в сообщении Банка России.
Именно такого исхода заседания совета директоров центрального банка ожидало большинство экономистов. Все 39 экономистов, опрошенных агентством Блумберг, ожидали, что регулятор оставит ставку неизменной.
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"Реальность начала 2019 года оказалась лучше прогнозов ЦБ, что на данный момент сняло с повестки вопрос о дальнейшем повышении ставок", - пишет в своем отчете экономист банка Nordea Татьяна Евдокимова.
В конце прошлого года ни ЦБ, ни инвесторы даже не могли мечтать о том, что начало 2019 года окажется настолько комфортным, объясняет Евдокимова. По ее подсчетам, с тех пор цены на нефть выросли на 12%, рубль подорожал сильнее других валют развивающихся стран, а инфляция в феврале оставила 5,2%, что ниже уровня в 5,5%, который ожидал Центральный банк.
Именно рост цен вызывал у экономистов наибольшую тревогу в конце прошлого года. С 1 января 2019 года налог на добавленную стоимость был повышен с 18% до 20%. Большинство ожидало, что это приведет к резкому росту цен в первой половине года.
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Но на практике рост цен оказался умеренным. С начала года по 18 марта цены выросли на 1,7%. Это выше, чем за тот же период 2018 года, когда они выросли всего на 0,8%. Но экономисты ожидали худшего.
В Райффайзенбанке в начале марта оценивали, что эффект от повышения НДС на инфляцию составил 0,8 п.п., тогда как первоначально ожидалось, что повышение налога приведет к росту цен в пределах 0,6-1,5 п.п. То есть фактическое влияние - это нижняя граница прогноза.
Экономисты банка отмечают, что сейчас ощущается уже остаточное влияние от повышения налога, а в ближайшие месяцы рост цен замедлится на фоне слабого потребительского спроса.
В феврале, согласно опросу, опубликованному самим ЦБ, снизились даже инфляционные ожидания населения - то, какой уровень цен на продукты и услуги ожидало население в ближайшие 12 месяцев.
В отчете регулятор пишет, что на этом фоне к концу году инфляция окажется вблизи 4% - это цель ЦБ.
Помимо слабого спроса есть и еще одна причина, сдерживающая рост цен, - неожиданно крепкий рубль. С начала января курс рубля вырос более чем на 9%, подсчитала Би-би-си. В четверг доллар торговался вокруг отметки 63,8 рубля.
Динамика курсов валют развивающихся стран
Курс к доллару США на 1 января 2019 года, %
В банке Nordea в четверг изменили прогноз по рублю: в банке теперь ждут, что в конце года доллар будет стоить 62,5 рубля, а не 69,5 рубля, как это прогнозировалось ранее.
ЦБ придется перейти к снижению ставки
Многие экономисты ожидали, что ЦБ не просто оставит ставку неизменной, но изменит тон своего послания: он станет мягче. Снизится прогноз по инфляции, а также появятся намеки на снижение ставки в будущем.
В Nordea ожидают, что ЦБ начнет снижать ставку в четвертом квартале этого года. В "Ренессансе Капитале" ждут, что ЦБ начнет снижать ставки лишь в следующем году и снизит ставку до 7,25%.
В "Ренессанс капитале" полагают, что рынок может слишком оптимистично воспринять смягчение риторики ЦБ. Это грозит тем, что в какой-то момент оптимизм сменится пессимизмом, что плохо скажется на рынках.
Еще один фактор риска - это санкции. В случае введения новых санкций при нынешних уровнях цен на нефть ставки могут взлететь до 9,25-11,5% к концу года, прогнозируют в "Ренессанс капитале".
В Райффайзенбанке полагают, что из-за санкционных рисков ЦБ во втором квартале может все же решиться на повышение ставки. Санкции грозят России усилением оттока капитала и ослаблением рубля, напоминают в банке.