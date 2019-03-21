На реке Тигр в Ираке затонул прогулочный паром: не менее 45 погибших

Правообладатель иллюстрации Getty Images

Не менее 45 человек погибли в результате крушения туристического парома на реке Тигр в Ираке. Как сообщают местные власти, большинство погибших - женщины и дети, которые не умели плавать.

На борту парома было около ста человек. Инцидент произошел недалеко от иракского города Мосул на севере страны.

"Службы гражданской обороны констатировали гибель 45 человек в результате крушения судна, на борту которого были семьи с детьми, направлявшиеся в туристический комплекс Мосула", - сообщил представитель МВД Ирака.

Заметка дополняется