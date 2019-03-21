Правообладатель иллюстрации Thinkstock Image caption Приложения, следящие за здоровьем, передают данные о пользователях компаниям Facebook, Google и Amazon

Если вы пользуетесь популярными медицинскими мобильными приложениями, будьте готовы к тому, что информация о вашем здоровье окажется в руках третьих лиц, предупреждают исследователи из Эдинбургского университета.

Итоги их исследования были опубликованы в журнале BMJ.

Выяснилось, что из 24 медицинских приложений, работающих на платформе Android, 19 передавали данные о пользователях таким компаниям как Facebook, Google и Amazon.

Исследователи полагают, что эта информация затем может попадать к другим компаниям, например, кредитным агентствам или рекламодателям.

Конфиденциальные данные передавались, несмотря на заверения разработчиков приложений не собирать сведения пользователей, которые могли бы их идентифицировать.

Однако пользователя легко вычислить, если, например, известен его уникальный идентификатор системы Android в телефоне, отмечают авторы исследования.

"Идентификатор Android точно определит пользователя во вселенной Google, которая способна собирать о нем всевозможную информацию", - говорится в публикации BMJ.

"Эти приложения обещают персональный подход и недорогой способ следить за здоровьем. Но, если принять во внимание их способность собирать информацию о пользователях, в том числе информацию личного характера, они подвергают конфиденциальность потребителей беспрецедентному риску", - предупреждают авторы исследования.

Главные выводы исследования:

врачи должны предупреждать пациентов о том, какую угрозу могут представлять подобные приложения

регуляторы должны решить, является ли утечка персональных данных обоснованной платой за использование цифровых медицинских услуг

Эксперт по вопросам безопасности из университета Суррея Алан Вудвард утверждает, что пользователи по-прежнему слабо представляют, куда уходит подобная информация.

Сотрудник Оксфордского университета Джил Маквин подчеркнул, что исследование не выявило каких-либо противоправных действий, но показало, как обмен информацией между технологическими компаниями может быть использован для наведения сведений о состоянии здоровья того или иного человека и о его физической активности.