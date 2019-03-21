Евросоюз готов отложить "брексит" до 22 мая. Но с одним условием

Правообладатель иллюстрации PA Image caption Евросоюз радушно принял Мэй, но такой отсрочки, о какой она просила, не дал. Спиной - глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер, слева - премьер-министр Бельгии Шарль Мишель

За неделю до предполагаемого выхода Британии из Евросоюза судьба "брексита" и Соединенного Королевства остается в подвешенном состоянии. Лидеры ЕС в четверг согласились дать Британии отсрочку до 22 мая, но только при условии, что британский парламент на следующей неделе все-таки примет соглашение о выходе из ЕС. А это совершенно не гарантировано.

"Европейский совет обязуется дать отсрочку до 22 мая 2019 года при условии, что Соглашение о выходе будет одобрено британской Палатой общин на следующей неделе.

Учитывая, что Соединенное Королевство не собирается принимать участия в выборах Европейского парламента, отсрочка дальше этой даты невозможна", - говорится в документе, принятом лидерами 27 стран ЕС.

Британия должна была покинуть Евросоюз 29 марта. Однако в среду премьер-министр Британии Тереза Мэй официально запросила ЕС об отсрочке до 30 июня.

Отсрочка понадобилась, поскольку британский парламент дважды отверг проект соглашения о выходе, составленный правительством Терезы Мэй и Брюсселем.

ЕС, однако, решил дать отсрочку только до 22 мая, поскольку 23 мая начинаются выборы в Европарламент, и участие в них выходящей из союза Британии создало бы юридическую коллизию.

При этом непонятно, будет ли выполнено условие отсрочки - принятие Палатой общин проекта соглашения о выходе.

Проект был дважды отвергнут Палатой общин с разгромным счетом голосов, и никаких осязаемых признаков того, что в третий раз он наберет большинство, пока нет.

В отсутствие же какого-либо иного решения по умолчанию остается в силе вариант, при котором Британия 29 марта выйдет из ЕС без договора, то есть без урегулированных отношений с союзом, в котором она состояла 46 лет.