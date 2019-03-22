Отправитель посылок с бомбами критикам Трампа признал вину

Правообладатель иллюстрации Broward County Sheriff's Office Image caption Опознать Сезара Сайока оказалось не так сложно

В четверг вечером 57-летний флоридец Сезар Алтиери Сайок, арестованный 28 октября 2018 года за изготовление оружия массового поражения, то есть самодельных взрывных устройств, с целью рассылки их известным оппонентам президента Дональда Трампа, в слезах признал себя виновным и так, возможно, избежал пожизненного приговора.

Сайок, родившийся в Нью-Йорке у филиппинца и итальянки из Бруклина, был в юности заядлым футболистом и работал стриптизером, вышибалой в стриптиз-клубе и водителем в пиццерии, а позже стал убежденным трампистом. На обысках у него нашли фотографии, избражающие его на предвыборных митингах Трампа.

Среди адресатов бандеролей, в которых Сайок отправил адские машины, были бывший вице-президент США Джо Байден, бывший госсекретарь Хиллари Клинтон, актер и режиссер Роберт Де Ниро, министр юстиции в администрации Обамы Эрик Холдер, сенаторы-демократы Кори Букер и Камала Харрис, бывший директор ЦРУ Джон Бреннан, экс-директор национальной разведки Джеймс Клэппер и прогрессивный миллиардер и филантроп Джордж Сорос.

Перед тем, как выслушать признание Сайока, назначенный президентом Клинтоном седобородый манхэттенский федеральный судья Джед Рейкофф, в 2011 году приговоривший россиянина Константина Ярошенко за контрабанду кокаина к 20-летнему тюремному сроку, задал ему серию протокольных вопросов.

Рейкофф, которому запрещен въезд в Россию, осведомился, например, принимал ли Сайок в течение последних суток какие-либо лекарства или наркотики, могущие сказаться на его способности мыслить рационально, действительно ли он виноват и не сознается ли под чьим-то давлением или в ответ на какие-то посулы и понимает ли, что признание вины лишает его права на апелляцию.

Всхлипывая, Сайок принес извинения за содеянное и заверил судью, что не собирался причинять никому вреда и надеялся, что ни одна из его бомб не сработает, хотя признал, что они не были муляжами. Обвиняемый так разволновался, что предоставленные ему бесплатные адвокаты принялись ласково гладить его по спине.

16 бомб

26 октября прошлого года следователь ФБР Дэвид Браун представил в манхэттенский федеральный суд документ, в котором излагалось всё, что собрали на Сайока правоохранительные органы.

На тот момент следствие знало о 13 бомбах, посланных Сайоком в течение октября 2018 года по почте людям, в которых он видел недругов президента Трампа. Со временем обнаружилось, что Сайок изготовил в общей сложности 16 бомб, корпусом которых служили отрезки трубы из поливинилхлорида длиной приблизительно 15 см.

Правообладатель иллюстрации CNN/AFP Image caption Эта бомба была отправлена в бюро Си-Эн-Эн в Нью-Йорке

Внутри были батарейка, маленькие часы, провода и взрывчатое вещество. Впоследствии власти сообщили, что бомбы содержали битое стекло в целях усиления поражающего действия.

Все адские машины были упакованы в воздушно-пузырчатую пленку и отправлены в больших конвертах песочного цвета с шестью марками, на которых был изображен американский флаг. Отправителем всех посылок числилась Дебби Вассерман-Шульц, конгрессвуман и бывшая глава Национального комитета Демократической партии США.

Фамилия ее везде была написана с ошибкой (Shultz вместо Schultz), как и имя штата, в котором находится ее избирательный округ: Florids вместо Florida.

Ни одна бомба не взорвалась.

ДНК и отпечатки пальцев

Одна из них была послана члену палаты представителей Максин Уотерс, вызывающей особую непрязнь у фанатов Трампа, поскольку она начала призывать к его импичменту чуть ли не на следующий день после выборов 2016 года. На конверте, содержавшем отправленную ей бомбу, лаборатория ФБР в Квантико, Вирджиния, быстро обнаружила отпечаток пальца Сайока.

Бомбист сделал ошибку и в имени Уотерс, назвав ее не Максин, а Максим.

Бомбы, отправленные двум другим адресатам, содержали следы ДНК Сайока. Образцы его дактилоскопических отпечатков и ДНК давно имелись у правоохранительных органов: он неоднократно арестовывался за преступления, от краж в магазине и хранения стероидов и до мелкого мошенничества и угрозы взорвать электрическую компанию, если она отключит ему свет, - так что идентификация Сайока много времени не заняла.

Часть посылок Сайока содержала не только бомбу, но и фотографию адресата с красной буквой X. Такое фото, например, было отправлено бывшему президенту США Бараку Обаме, чье имя Сайок тоже написал с ошибкой: Barrack вместо Barack.

В свой добомбистский период Сайок также писал "Путтин" вместо "Путин".

Image caption Сайок жил в минивене с трампистскими лозунгами на бортах

"Русские братья"

27 октября 2018 года Washington Post опубликовала статью, в заголовке которой многозначительно отмечалось, что в своих постах в "Фейсбуке" Сайок "неоднократно упоминал своих русских знакомых и повторял прокремлевские взгляды".

"Рашагейт" был тогда в разгаре, и понятно, что столичная газета жадно ухватилась за эту тему. Но упоминания Сайока о своих русских знакомых, которых он иногда называл своими "русскими братьями", должны были разочаровать газету, поскольку он явно имел в виду русскоязычных приятелей с Брайтон-Бич и из окрестностей Майами.

В его часто бессвязных постах упоминаются, например, "Шашана Борус" (Борис?) и "Эрик-Ювелир".

"Фейсбук" и "Твиттер" закрыли аккаунты Сайока, как только прослышали о его аресте, но Джонатан Олбрайт, который изучает социальные сети в Колумбийском университете, успел скачать себе их содержимое и поделился им с Washington Post.

В июле 2016 года Сайок написал, что "мои братья из России великий лидер Путтин родственники навещают нас сегодня" в Hard Rock Cafe в Южной Флориде (орфография и пунктуация оригинала сохранена).

29 мая 2015 года он разразился таким невразумительным постом: "Подземный город на Багамах правительство США готовится к концу. Тонны водопроводных труб проходят под Багамами 900 грязных бомб исчезнувших в России зарыты в земле США и готовы к концу".

"Не все дома"

Многие его знакомые, с которыми беседовали журналисты после ареста Сайока, говорили, что "у него не все дома". Он жил в минивэне с трампистскими лозунгами на бортах; его мать, с которой Сайок не общался три года, написала телекомпании Эй-би-си, что он был психически болен, но наотрез отказывался обратиться к врачу.

В начале 2016 года Сайок долго не появлялся в соцсетях и снова подал голос в апреле, когда тематика его постов резко изменилась. Вместо своих обычных рассуждений о майамских спортивных командах, американских индейцах и молодежном футболе Сайок начал постить видеозаписи, прославляющие борьбу сирийского правительства против "Исламского государства".

"Четыре месяца спустя он вдруг появился вновь и начал безудержно выкладывать сюжеты об ИГИЛ и террористах", - заметил Олбрайт из Колумбийского университета.

Как писала Washington Post, "посты Сайока вторили пропагандистской линии Кремля и в положительном свете изображали российские и сирийские правительственные войска, сражающиеся с "террористами", которых американские официальные представители годами характеризовали их как участников законного восстания против авторитарного правительства Башара Асада".

Судья объявил, что вынесет приговор Сайоку 12 сентября. Ожидают, что адвокаты осужденного будут подчеркивать его раскаяние и признание вины, избавившее прокуратуру от необходимости проводить дорогостояший процесс, и просить судью не приговаривать Сайока к пожизненному сроку.