СМИ России: больше отставок губернаторов пока не планируется

В обзоре российских газет от 22 марта:

"Ведомости": отставок больше не будет

Губернаторские отставки закончились и в ближайшее время их больше не предвидится, пишет газета "Ведомости" со ссылкой на свой источник в администрации президента. В минувший четверг о добровольных досрочных отставках объявили губернаторы Мурманской и Оренбургской областей Марина Ковтун и Юрий Берг. Таким образом, подводит итоги газета, с начала недели свои посты покинули уже пять губернаторов.

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Спусковым крючком отставки Ковтун стало истечение срока ее полномочий, как и в случае других отставников, говорит президент фонда "Петербургская политика" Михаил Виноградов. Свою роль сыграли и ее напряженные отношения с силовиками из-за уголовных дел в отношении чиновников администрации.

Врио губернатора Мурманской области назначен Андрей Чибис, много лет работавший замминистра строительства и ЖКХ России. В Оренбургскую область президент Путин направил председателя правления энергокомпании "Т плюс" Дениса Паслера, бывшего премьер-министра Свердловской области.

И Паслер, и Чибис на протяжении последней пары лет регулярно рассматривались в качестве кандидатов в губернаторы, напоминает политолог Евгений Минченко. Сильных конкурентов у Чибиса на выборах не будет, но в таком сложном регионе, как Мурманская область, есть риск протестного голосования, отмечает политолог Александр Кынев.

Политолог Виталий Иванов, подводя итоги весенней серии губернаторских отставок, обращает внимание, что четверо из пяти назначенных этой весной врио губернатора вписываются в категорию молодых технократов - это самый высокий процент с момента начала тенденции: "То есть сам этот тренд продолжает жить своей жизнью и развиваться".

В редакционном комментарии на эту же тему "Ведомости" отмечают, что отличительной особенностью весенней волны - 2019 стала ее исключительная заточенность под грядущие региональные выборы. "У всех пятерых отставников срок полномочий заканчивался в этом году, в сентябре им предстояло переизбираться, - пишет газета. - И именно сомнения в их избираемости и нежелание наступать на прошлогодние грабли стали для федерального центра главными аргументами в пользу отставок".

Также газета отмечает тенденцию на назначение на пост глав регионов "варягов". Их доля среди президентских назначенцев 2016-2018 годов, по подсчетам экспертов фонда "Либеральная миссия", превысила 63%, а в нынешней серии таких трое из пяти.

Впрочем, пишут "Ведомости", пресс-секретарь президента Дмитрий Песков уже поспешил разъяснить, что связь назначенца с его регионом "не играет решающей роли", а вот опыт предыдущей работы "имеет критическое значение для любого региона".

Остается открытым лишь вопрос - согласны ли с таким подходом избиратели, отмечает издание. Ответ, по мнению газеты, на него можно ожидать нынешней осенью.

"Коммерсант", "Ведомости": отказ по политическим мотивам

Центральные СМИ комментируют отказ Центризбиркома передать депутатский мандат скончавшегося в начале марта Жореса Алферова директору совхоза им. Ленина и экс-кандидату в президенты от КПРФ Павлу Грудинину.

Комиссия отклонила соответствующее постановление, представленное членом ЦИК от КПРФ Евгением Колюшиным, рассказывает газета "Коммерсант". Основной причиной стало наличие у Грудинина иностранных счетов в момент регистрации его кандидатом в депутаты Госдумы в 2016 году. Против передачи мандата Грудинину, сославшись на это, выступил зампред ЦИК Николай Булаев.

Зюганов назвал решение ЦИК "позорищем". "Все вернулось к худшим временам 90-х годов. Сидят два-три человека в администрации президента, пальцем тычут всем, в том числе и ЦИК. Он берет под козырек", - цитирует "Коммерсант" Зюганова.

По мнению Евгения Колюшина, на которое ссылается газета "Ведомости", то, что Булаев не завизировал постановление о передаче мандата, объясняется "только политическим заказом".

Сопредседатель "Голоса" Андрей Бузин напоминает, что вопрос с иностранными счетами Грудинина ЦИК долго решал, когда тот был кандидатом в президенты: "В конце концов его решили компромиссно и, по крайней мере, допустили на выборы. Тогда они сочли недоказанным, что у него есть эти счета. Теперь же ЦИК опять вернулся к этому вопросу, хотя ничего нового не было добыто". Бузин считает решение ЦИК политическим.

"Мы видим травлю победителей: там, где оппозиционер побеждает на выборах, нет никакой кооптации победителей, идет информационная травля, саботаж, попытки мешать работе", - приводит газета мнение политолога Александра Кынева.

По его мнению, это будет иметь негативные последствия и приведет к радикализации системной оппозиции, а учитывая, что происходит смена поколений, такая радикализация на фоне новой кадровой волны скажется на поведении системной оппозиции и власть получит больше людей, готовых к серьезной борьбе.

"Коммерсант": "Чистый воздух нанесут на карты"

Роспотребнадзор совместно с Росприроднадзором создадут базы данных и интерактивные карты качества воды и загрязнения воздуха, рассказывает газета "Коммерсант". На первом этапе данные будут доступны жителям 12 самых неблагополучных с точки зрения качества воздуха российских городов.

Самыми неблагополучными в России в экологическом плане считаются Братск, Красноярск, Липецк, Магнитогорск, Медногорск, Нижний Тагил, Новокузнецк, Норильск, Омск, Череповец, Челябинск и Чита. Именно в этих регионах стартует пилотный проект.

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На недостаток оперативных данных в этой сфере ранее неоднократно жаловалось экологическое сообщество, отмечает "Коммерсант".

"Наш опыт показывает, что интерактивные карты - эффективное средство коммуникации проблемы загрязнения воздуха, объяснения его истинных причин и последствий, а также спектра возможных мер для решения, в том числе на локальном уровне, как для лиц, принимающих решения, так и для населения", - поддерживает проект ведомств эксперт "Гринписа России" Василий Яблоков.

Согласно экологическому госдокладу минприроды, в 2017 году 13,5 миллиона человек в России дышали загрязненным воздухом. Так, более половины городов с "высоким и очень высоким уровнем загрязнения" находятся в Сибирском федеральном округе - 42% их жителей испытывают негативное воздействие, пишет газета.

Forbes: разрыв растет?

Средняя заработная плата региональных чиновников в 2018 году составила 65900 рублей, увеличившись за год на 12,2%. Это почти в три раза больше, чем значение инфляции в минувшем году - 4,3%, пишет журнал Forbes, который изучил, в каких регионах у чиновников самые высокие зарплаты.

На конец 2018 года в государственных органах Российской Федерации на региональном уровне на гражданской службе значилось 691,8 тысяч человек, из них почти 565 тысяч — в органах исполнительной власти. При этом в федеральных госорганах на региональном уровне работали 399 тысяч человек, в госорганах субъектов Федерации - 166 тысяч человек.

Самые высокие зарплаты оказались у чиновников в Ямало-Ненецком автономном округе - больше 200 тысяч рублей в месяц при среднемесячной зарплате в регионе 102 тысячи рублей. В Хабаровском крае разрыв также составляет - 120 и 55 тысяч соответственно.

В десятку лидеров по уровню зарплат чиновников также вошли Камчатский край, Москва, Чукотский, Ненецкий и Ханты-Мансийский автономные округа, Сахалинская, Магаданская и Мурманская области.

Что касается федеральных органов исполнительной власти на региональном уровне, то в 2018 году средняя зарплата их сотрудников составила 44,5 тыс. рублей: рост за год на 5,3%. Топ-10 самых высокооплачиваемых мест работы на госслужбе на региональном уровне возглавил МИД, там чиновники получают в среднем 93 тыс. рублей, самыми низкооплачиваемыми госслужащими по итогам прошедшего года стали сотрудники Росгвардии со средней зарплатой в 28 тыс. рублей.

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Обзор подготовил Олег Савин, Служба мониторинга Би-би-си