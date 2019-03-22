Пресса Британии: ЕС продиктовал Мэй условия отсрочки "брексита"

В обзоре британской прессы за 22 марта:

Отстрочка, но надолго ли?

Все британские газеты много и подробно пишут о том, что ЕС объявил, что готов отложить "брексит", но лишь на короткий срок.

Sun пишет, что британский премьер-министр Тереза Мэй оказалась в унизительном положении, так как ей пришлось провести несколько часов за дверьми зала заседаний, в котором лидеры остальных 27 стран Евросоюза обсуждали возможные даты "брексита".

Тереза Мэй прибыла в Брюссель умолять своих европейских коллег отложить "брексит" до 30 июня, с тем чтобы у нее было время убедить депутатов британского парламента принять заключенное ею соглашение с ЕС.

Остальные лидеры задавали ей вопросы в течение полутора часов, а потом она должна была покинуть зал и нервно дожидаться в соседней комнате без окон решения европейских лидеров.

Тем временем, министр иностранных дел Великобритании Джереми Хант предупредил депутатов британского парламента, что если они не одобрят сделку Терезы Мэй, то единственной альтернативой останется длительная отсрочка "брексита", на тяжелых условиях ЕС, например, о проведении второго референдума, пишет Sun.

Хаос или нет?

Daily Mail публикует статью своего обозревателя Алекса Браммера, в которой тот пишет, что не стоит паниковать из-за возможности выхода Великобритании из ЕС без какого-либо соглашения.

Да, пишет Браммер, даже самые оптимистично настроенные брекситеры признают, что разрыв отношений с крупнейшим в мире экономическим блоком, несомненно, приведет к перебоям в системах снабжения и работе финансовых рынков.

Но не стоит забывать, что правительство к этому готовится. На случай выхода Британии из ЕС без договора в ядерном бункере под зданием министерства обороны начала работать группа чиновников, которые будут координировать действия правительства на случай кризиса из-за "жесткого брексита".

Многие международные организации уже смоделировали потенциальные последствия "брексита" для британской экономики.

МВФ считает, что в случае, если парламент одобрит заключенное Терезой Мэй соглашение, ВВП страны сократится лишь на 2,5 или 4% в течение 10 лет. Выход без соглашения сократит экономику на 5 или 8%.

Но правительство уже планирует возможные меры, в том числе и налоговые, и у него достаточно финансовых ресурсов, чтобы помочь экономике.

Кроме того, страна отличается своим национальным характером, нацеленным на преодоление трудностей.

Да, выход из ЕС может оказаться хаотичным и болезненным. Именно поэтому депутатам парламента следует одобрить сделку, заключенную Терезой Мэй, чтобы сохранить наше благосостояние и рабочие места, пишет Алекс Браммер в Daily Mail.

Все будет хорошо

В Daily Telegraph комментатор Росс Кларк пишет, что сейчас принято считать, что из-за "брексита" Великобритания постоянно оказывается в унизительном положении.

Да, в других странах про нас сочиняют шутки. Министр иностранных дел Франции Натали Луазо сказала, что переименовала своего кота в "Брексит", потому что тот постоянно мяукает, прося, чтобы его выпустили наружу, но как только ему открываешь дверь, он стоит и с удивлением смотрит на свою хозяйку.

Но так ли все это унизительно по сравнению с унижениями, которые мы пережили в прошлом?

Разве мы сейчас более опозорены, чем во время Суэцкого кризиса, когда тогдашний премьер-министр Энтони Иден отправил в Египет войска, а потом вынужден был спешно выводить их?

Не выглядели ли мы более посрамленными в 1976 году, когда министр финансов Денис Хили был вынужден обратиться за помощью к МВФ - организации, созданной для помощи развивающимся странам?

Или когда в 1992 году мы неожиданно вышли из Европейского механизма валютных курсов?

Не забывайте также о всех наших проигрышах в международном спорте между 1970 и 2005 годами. Стоит вспомнить, что процесс "брексита" начался в 2016 году, когда Великобритания вылетела из другой Европы, проиграв в футбольном турнире Евро-2016 Исландии - стране, население которой не превышает число жителей города Ковентри.

Но между унижениями прошлого и унижениями теперешними есть значительная разница.

Хаос, связанный с "брекситом", не настолько велик. Забудьте про газеты и телевизор, посмотрите вокруг - и вы не заметите никакого кризиса. Все работает. Пустых полок в магазинах нет. Нет и чрезмерных пробок на дорогах, а некоторые поезда даже ходят по расписанию.

У нас было хуже. Я до сих пор помню огромные горы мусора на Лестер-Сквер в Лондоне во время забастовок зимой 1979 года.

Я также помню, что в 1973 году регулярно пропадало электричество, а иностранные туристы должны были ходить в темноте по центру Лондона, окруженные мешками мусора.

Вот это было унижением.

Страны ЕС могут над нами насмехаться, но мы остаемся настоящей демократией, в которой важен голос парламентариев.

Да, конечно, на следующей неделе все может измениться. Может быть, в магазинах больше не будет еды, перестанут летать самолеты, а грузовики будут стоять в пробке от Дувра до Лондона.

"Я сомневаюсь, что все это произойдет, но, может быть, я слишком оптимистичен", - пишет Росс Кларк в Daily Telegraph.

Нужен другой премьер-министр?

Times в своей редакционной статье пишет, что судьба "брексита" зависит от решений членов кабинета министров, которые говорят, что будут делать все возможное для того, чтобы Великобритания не вышла из состава ЕС без соглашения.

Да, пишет газета, перед Терезой Мэй оказалась практически невыполнимая задача. Но становится все более ясно, что она отличается тем, что умеет делать и без того сложную ситуацию еще более сложной.

Для членов кабинета министров настало время действовать. Они теперь знают, что обещаниями Терезы Мэй доверять нельзя и что она и в самом деле готова вывести Великобританию из состава Евросоюза без соглашения.

Теперь перед этими министрами стоит выбор - оставаться в составе правительства и, соответственно, нести ответственность за решения, которые они считают катастрофическими для экономики и безопасности страны, либо же принять участие в попытках депутатов от всех партий найти выход из возникшего кризиса.

Это означает, что им следует помочь всем остальным депутатам парламента взять под свой контроль все, что касается "брексита", и попытаться вместе разработать альтернативную стратегию.

Это также означает, что они должны уйти в отставку. Но даже этого может быть недостаточно для того, чтобы предотвратить выход из ЕС без договора, учитывая, что сама Тереза Мэй и большинство членов Консервативной партии выступают против длительной отсрочки "брексита".

Если депутаты парламента и в самом деле хотят избежать подобного развития событий, им следует срочно найти нового премьер-министра, пишет Times.

Серьезное дело

Guardian в своей редакционной статье подчеркивает, что Тереза Мэй в своем выступлении перед народом в среду обвинила депутатов парламента в том, что именно из-за них переговоры по "брекситу" заходят в тупик.

Страна оказалась перед лицом чрезвычайного положения, пишет газета. Через неделю Великобритания может выйти из состава ЕС без договора, если парламентарии не остановят этот процесс.

Риски огромные. Газета цитирует слова самой Терезы Мэй, сказанные несколько лет назад: "Помните, что правительство не играет в игры. Управлять страной - серьезное дело, затрагивающее жизни людей".

Но сейчас, продолжает газета, она забыла о своих собственных словах. Довести страну до края пропасти, со всеми из этого вытекающими последствиями для нашего народа - жалкий и постыдный ход, который иначе как национальной диверсией и назвать нельзя, пишет Guardian.

Отозвать "брексит"

Financial Times публикует статью своего обозревателя Филипа Стивенса, который считает, что на данный момент наилучшей стратегией было бы, если бы британское правительство отозвало свою просьбу выйти из ЕС согласно 50-й статье Лиссабонского договора.

Это не означало бы, что "брексит" не состоится. Но в таком случае у Великобритании будет время для того, чтобы достичь консенсуса, как в самой стране, так и с остальными 27 странами ЕС, о том, какое именно соглашение будет приемлемо, как для британского парламента, так и для стран Евросоюза.

По новому соглашению должен быть проведен референдум. Если избиратели по-прежнему поддержат идею "брексита", то тогда процесс выхода будет быстрым и дружелюбным.

Некоторые считают, что сейчас слишком поздно для радикальных перемен. Но мы теперь знаем, что "брексит" - процесс затяжной.

Даже если парламент одобрит соглашение, заключенное Терезой Мэй, за этим последуют годы сложнейших переговоров о будущих отношениях. То же самое произойдет с любым другим планом.

Лучше всего начать все с начала, пишет Филип Стивенс в Financial Times.

Обзор прессы подготовил Борис Максимов, bbcrussian.com