Украинец Павел Гриб приговорен в России к шести годам колонии

Правообладатель иллюстрации Valeri Matytsin/TASS Image caption У Павла Гриба проблемы со здоровьем. Болезнь обострилась за время нахождения под стражей

Северо-Кавказский окружной военный суд в Ростове-на Дону приговорил к шести годам колонии общего режима гражданина Украины Павла Гриба, обвиняемого в подстрекательстве к совершению теракта.

По версии обвинения, в 2017 году Гриб переписывался в соцсетях со старшеклассницей из Сочи, уговаривая ее взорвать бомбу на выпускном вечере 30 июня, а затем бежать из России.

Гриб заявляет о своей невиновности. Приговор пока не вступил в силу - адвокат осужденного Марина Дубровина заявила, что он будет обжалован.

"Суд опирался на доказательства, полученные с нарушением закона. Приговор будем обжаловать", - цитирует адвоката Интерфакс.

Дубровина сообщила также, что ее подзащитный объявил голодовку. "Он не согласен с тем, что ему не оказывают помощь и не пускают к нему врачей из Украины. Он официально заявил, что объявил голодовку. Пока будет пить только, так как это необходимо", - сказала адвокат.

Министерство иностранных дел Украины выразило протест России в связи с решением суда и потребовало отменить приговор. В заявлении украинской стороны обвинения, предъявленные Грибу, названы сфабрикованными.

"Требуем немедленно отменить незаконный приговор по делу Павла Гриба, предоставить постоянное медицинское сопровождение, обеспечить его освобождение и беспрепятственное возвращение на Украину", - говорится в заявлении на сайте украинского МИД.

19-летний украинец Павел Гриб пропал на территории Беларуси 24 августа 2017 года. О его пропаже сообщил его отец - бывший пограничник Игорь Гриб. По его словам, 24 августа, в день независимости Украины, его сын выехал в белорусский Гомель, где должен был встретиться с девушкой из России, с которой познакомился в соцсетях. Однако после пересечения границы Белоруссии молодой человек пропал.

По словам Игоря Гриба, водитель автобуса, в котором ехал его сын, подтвердил, что он вышел на автовокзале в Гомеле.

Только через 14 дней ФСБ России предоставило украинским дипломатам информацию, что Павел Гриб находится в СИЗО в Краснодаре. Его задержали по обвинению в том, что он якобы готовил взрыв в одной из школ Сочи.

Адвокаты Гриба утверждают, что молодого человека похитили российские силовики. Девушка, на встречу с которой в Гомель поехал Павел Гриб, рассказала белорусским журналистам, что ФСБ провела обыск у нее дома в Сочи и заставила организовать встречу с Павлом.

По ее словам, она предупреждала украинца об опасности, но он все равно поехал в Гомель, который сам выбрал местом встречи. В интервью белорусским журналистам девушка рассказала, что едет в ФСБ для беседы. После этого она перестала выходить на связь.

Близкие считают, что Павел Гриб мог попасть в поле зрения российских правоохранительных органов из-за его взглядов. По словам отца, его сын высказывался в соцсетях по политическим вопросам, но не имел отношения к вооруженным силам Украины или добровольческим батальонам и не ездил в Донбасс.

Семья Гриба обратилась с заявлением в Европейский суд по правам человека с жалобой на действия российских властей. Павел Гриб страдает врожденным заболеванием - синдромом портальной гипертензии. В условиях заключения в СИЗО его болезнь обострилась.