Минюст Казахстана пояснил, как переименовать столицу без референдума

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Казахстанский минюст пояснил, как Астана может быть переименована в Нурсултан без референдума. СМИ сообщают о задержаниях на улицах Астаны и Алматы нескольких десятков человек, не согласных с переименованием столицы.

В четверг 21 марта на улицах Астаны полиция задержала около 20 противников переименования города в Нурсултан, в пятницу - 10 человек, сообщал телеканал "Настоящее время". "Радио Свобода" писала о более чем 10 задержанных в пятницу.

Протестующие в четверг собрались перед зданием акимата - городского правительства, требуя провести референдум по вопросу переименования города.

В пятницу задержания проходили на площади у торгового дома "Шапагат". Именно это место указал оппозиционер Мухтар Аблязов, призвавший казахстанцев выйти на митинг против переименования Астаны в своем "Фейсбуке". Сам Аблязов сейчас находится во Франции.

В Алма-Ате несколько человек, выразивших недовольство "проводимой властями Казахстана политикой", задержаны на улице Панфилова в центре города, сообщает "Радио Свобода".

Российское новостное агентство РИА Новости пишет о "несанкционированных массовых мероприятиях оппозиционеров" против переименования столицы в Астане и Алма-Ате и о десятках задержанных. "Собравшиеся требовали проведения демократических реформ, а также протестовали против планируемого переименования Астаны в Нурсултан", - пишет издание.

Задержания проходили в местах празднования Наурыза - Нового года по восточному календарю и дня весеннего равноденствия, пишут СМИ.

Петиция против переименования столицы на момент публикации собрала 42 тысячи подписей.

Переименование по конституции

В среду 20 марта депутаты на совместном заседании нижней и верхней палат приняли в двух чтениях предложение исполняющего президента Казахстана Касым-Жомарт Токаева о переименовании столицы Казахстана Астаны в Нурсултан - в честь первого президента страны.

Законопроект предполагает поправки в конституцию, однако по конституции их не может инициировать лицо, принявшее на себя полномочия президента в результате досрочного прекращения полномочий избранного главы государства. Этот вопрос решился в течение нескольких часов.

Как следует из пояснения минюста, предложение Токаева о переименовании было неофициальным, а законодательная инициатива о проведении референдума исходила от правительства, которое имеет соответствующие полномочия.

"Решение о проведении или об отказе в проведении референдума принимает президент", - пояснили в минюсте Казахстана. Токаев решил, что необходимости в референдуме нет, и вынес законопроект на рассмотрение парламента.

Конституционный совет республики быстро одобрил законопроект, а депутаты и сенаторы приняли его единогласно.

"Поправки в конституцию о переименовании столицы были внесены по вышеописанной процедуре в полном соответствии с конституцией и законами Республики Казахстан", - заявляет минюст.

Спешное решение казахстанских властей о переименовани Астаны в Нурсултан вызвало недовольство многих граждан, а соцсети отреагировали ироническими и возмущенными комментариями.