На поэта составили протокол за чтение стихов на капустнике "Открытой России"

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Краснодарскому поэту Максиму Дроздову грозит штраф до 15 тысяч рублей за видео, опубликованное в социальных сетях. На этом видео он выступает на поэтических чтениях, организованных "Открытой Россией".

Дроздова привлекли к ответственности за публикацию на своей странице во "ВКонтакте" видео с логотипом организации, записанного во время чтений "Открытая капуста" в 2018 году. Сам он не состоит в "Открытой России", Дроздов - член партии "Яблоко".

В краснодарской прокуратуре на поэта составили административный протокол по статье о деятельности "нежелательной организации", которой российские власти считают "Открытую Россию".

"Основные претензии прокуратуры заключались в том, что там видно символику "Открытой России" и есть ссылка на ее сайт, - пояснила Би-би-си юрист Юлия Федотова, которая занимается делом Дроздова. - Ему грозит от пяти до 15 тысяч штрафа. Так как это в первый раз, то, скорее всего, дадут пять".

От дачи объяснений Дроздов отказался. "Было абсолютно бессмысленно что-то объяснять", - объяснил он свое решение Би-би-си. Дата заседания суда пока не назначена.

На видеозаписи, опубликованной сначала на YouTube-канале Дроздова, а затем и на его странице в социальной сети "ВКонтакте", он читает сатирические стихотворения.

В тексте он крайне неодобрительно отзывается о сотрудниках Федеральной службы безопасности и полицейских, а также высмеивает слова президента России Владимира Путина о ядерном ударе по "потенциальному агрессору" (в октябре 2018 года глава государства сказал: "Мы как мученики попадем в рай, а они просто сдохнут").

Media playback is unsupported on your device "Мы как мученики попадем в рай, а они просто сдохнут". Путин на Валдае

Начал свое выступление Дроздов со стихотворения о сожжении "еретички", рассказавшей на уроке школьнику о том, что бога нет.

В октябре 2017 года на Дроздова завели уголовное дело о возбуждении ненависти и вражды к социальной группе "атеисты", при том что ирония в его тексте касалась людей, которые выступают против атеистических убеждений. Позже уголовное дело было прекращено, но было возбуждено административное - по статье "Осуществление деятельности иностранной или международной неправительственной организации, в отношении которой принято решение о признании нежелательной на территории Российской Федерации".

Если человек дважды в течение года привлекался к административной ответственности по этой статье, в отношении него может быть возбуждено уголовное дело с наказанием до шести лет лишения свободы.

"Люди начали хвалить, стал писать еще"

Би-би-си: Какие вопросы вам задавали в прокуратуре? Спрашивали ли о содержании стихов?

Максим Дроздов: Нет, знаете, ничего не спрашивали. Такое ощущение, что прокуратуре было все равно. Постановление уже было готово, в нем есть ссылка на сайт минюста со списком нежелательных организаций.

Би-би-си: Вы действительно не состоите в "Открытой России"?

М.Д.: Да, я не состою в этой организации, я состою в "Яблоке". Но я ее ["Открытую Россию"] морально поддерживаю, у меня есть знакомые оттуда, отношение к ней у меня целиком положительное.

Би-би-си: Как вы думаете, действительно ли публикация видео "ВКонтакте" стала поводом для административного протокола - или же дело в содержании ваших стихов?

М.Д.: Сложно сказать, но это явно не просто так. У меня на странице немного подписчиков… В повестке было написано, что видео обнаружено "в ходе мониторинга социальных сетей", но я на 100% уверен, что это была конкретная проверка моей страницы и выборка не случайная.

Би-би-си: Где вы работаете?

М.Д.: Я фрезеровщик по профессии, работаю на заводе "Сатурн" в Краснодаре. В свободное время пишу стихи, но никогда к этому не относился серьезно.

Би-би-си: Почему вы начали писать на политические темы?

М.Д.: У [Владимира] Сорокина есть повесть "День опричника" и сборник рассказов "Сахарный Кремль". Когда я их впервые прочитал, заметил, что у Госдумы появляются предложения, которые практически копируют гротескное будущее, описанное Сорокиным.

Протестовать против этого нужно - но как? Ходить на митинги? У нас в Краснодаре митингов как таковых нет. Заниматься какой-то деятельностью? Политическая жизнь у нас в городе на очень зачаточном уровне (если не сказать, что ее нет).

Вот и начал писать, сначала рассказики. Люди начали хвалить - ну, ладно. Стал писать еще. Это было подражание поэту Андрею Орлову [также известному под псевдонимом Орлуша] и Сорокину. И где-то, может, что-то свое.

Наверное, это маленький-маленький вклад в борьбу с мракобесием, которое в целом сейчас царит.

Нежелательная "Открытая Россия"

Кроме Дроздова в поэтическом вечере "Открытой России" участвовал член федерального совета партии "Яблоко" Евгений Витишко. На него также составили административный протокол по административной статье "Осуществление деятельности иностранной или международной неправительственной организации, в отношении которой принято решение о признании нежелательной на территории Российской Федерации".

В 2019 году в отношении участников "Открытой России" впервые возбудили уголовные дела и по уголовной статье с таким же названием. В январе задержали и заключили под домашний арест члена федерального совета движения Анастасию Шевченко. В марте уголовное дело завели на бывшего координатора "Открытой России" в Екатеринбурге Максима Верникова. У него прошел обыск.

Закон о "нежелательных организациях" был принят в России в 2015 году. В апреле 2017 года генпрокуратура причислила к ним две британские организации, связанные с Михаилом Ходорковским: OR (Otkrytaya Rossia) и Open Russia Civic Movement (общественное сетевое движение "Открытая Россия").

Российское движение "Открытая Россия" подчеркивает, что не имеет отношения к этим организациям и планирует официально зарегистрироваться в стране, чтобы избежать преследования.