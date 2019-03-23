Десятки тысяч британцев вышли на улицы. Они требуют нового референдума о "брексите"

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В Лондоне десятки тысяч человек вышли на марш с требованием вынести договор о разводе с ЕС на референдум. "У нас простое требование: за народом должно остаться последнее слово в том, что касается "брексита", - говорят организаторы.

К утру субботы петиция британцев к парламенту с требованием отменить "брексит" набрала 4 миллиона подписей.

Участники марша движутся от Гайд-парка в сторону Парламентской площади.

Аналогичное шествие кампания People's Vote устраивала в октябре. На организацию нынешней акции удалось собрать чуть больше 779 тысяч фунтов. "Подобные мероприятия не обходятся дешево: обеспечение безопасности, расходы на само проведение, реклама в социальных сетях и персонал", - говорят организаторы шествия.

"Молодежь и студенты возглавляют марш. Нам больше и дольше всех страдать из-за плохих условий брексита, и мы хотим высказаться о своем будущем".

"Брексит" - это возмутительный фарс, а правительство напоминает отца, который отказывается признать свою ошибку при ребенке".

Люди соберутся на Парк-Лейн и пройдут маршем через Пикадилли, Сент-Джеймс-стрит, Пэлл-Мэлл, Кокспур-стрит и Уайтхолл к Парламентской площади, где состоится митинг.

Что говорят участники шествия

Эд из Девона с плакатом "Я не русский":

"Надеемся, нам дадут возможность высказаться, хотим ли мы в действительности выйти из ЕС, потому что референдум 2016 года был абсолютно неполноценным из-за внешнего вмешательства, лжи и нелегального финансирования. Поэтому мы считаем, что теперь всем гораздо понятнее, какие будут последствия у выхода из Евросоюза, а раньше никто этого не понимал. Это было бы честно - дать людям возможность принять взвешенное решение, потому что теперь у них есть информация.

Найджел Фарадж по телевизору говорил, что нельзя доверять цифрам поддержки петиции с требованием отменить "брексит", и что многие из подписавших ее - российские боты. Это нелепо. Мой плакат - это обращение к Фараджу о том, что я не из России".

Бывший лидер популистской и антиевропейской Партии независимости Соединенного Королевства (UKIP) Найджел Фарадж последовательно выступал против евроинтеграции. После победы на референдуме 2016 года Фарадж объявил, что его миссия выполнена, и он уходит с поста лидера UKIP. Сейчас он выступает с платными речами и ведет передачу на радио.

Стивен из Ричмонда с плакатом "Путину нравится "брексит":

"Было бы хорошо провести повторный референдум - это единственное, что нам остается.

Есть доказательства, что Россия вмешивалась в кампанию, публикуя фейковые новости в "Твиттере" и "Фейсбуке" перед референдумом. Аррон Бэнкс связан с российскими чиновниками, и его кампания Leave.EU получила необъяснимо большие пожертвования".

Бизнесмена Аррона Бэнкса подозревают в том, что он получал от России деньги на кампанию по выходу Великобритании из ЕС в 2016 году. Сам он говорил Русской службе Би-би-си, что "нет ни крупицы доказательств о присутствии каких-нибудь темных российских денег в этой истории".

Шарлотт, студентка из Франции, живущая в Лондоне:

"Это последний шанс высказаться. Брексит еще не случился, и произойти может что угодно. Поэтому сейчас важно показать, как много людей поддерживают членство в ЕС. Надеюсь, политики это услышат".

Что с "брекситом"?

Британия должна была покинуть Евросоюз 29 марта. Однако в минувшую среду премьер-министр Британии Тереза Мэй официально запросила ЕС об отсрочке до 30 июня.

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Поздно вечером в четверг лидеры 27 стран Евросоюза решили, что готовы дать Британии отсрочку - либо до 22 мая, либо же только до 12 апреля - в зависимости от того, одобрит ли на следующей неделе парламент страны соглашение о выходе из ЕС.

Готовность предоставить Британии отсрочку в какой-то степени застрахует обе стороны от резкого разрыва. Правда, нет никакой гарантии, что британский парламент все-таки проголосует за проект соглашения - депутаты уже дважды отклоняли его. Если так случится и на следующей неделе, то судьба "брексита" решится до 12 апреля - к этому сроку Британия должна дать окончательный ответ.

"В этот момент мы либо выйдем без соглашения, либо должны будем предложить альтернативный план", - так описала значение этой даты премьер-министр Британии Тереза Мэй.

"Можно бесконечно смотреть на три вещи: как горит огонь, как течет вода и как Британия выходит из ЕС"

В среду Мэй решила обратиться к нации, заверив, что она на стороне народа.

Мэй возложила ответственность за происходящее на парламент и заявила, что депутаты, наконец, должны принять решение. Многие оппоненты премьера отметили, что в этой речи она противопоставила народ и себя парламенту. Этот ход не оценили ни сторонники, ни противники выхода из ЕС.

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Так, депутат-тори Сэм Джайма заметил: "Демократия оказывается в проигрыше, когда премьер сначала противопоставляет себя Палате общин, а затем обвиняет депутатов, которые просто делают свою работу".

Речь Мэй стала поводом для многочисленных шуток в соцсетях. В "Твиттере", например, писали: "Можно бесконечно смотреть на три вещи: как горит огонь, как течет вода и как Британия выходит из ЕС!".