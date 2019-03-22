Загитова стала чемпионкой мира по фигурному катанию. Медведева третья

Правообладатель иллюстрации Stanislav Krasilnikov/TASS Image caption Элизабет Турсынбаева, Алина Загитова, Евгения Медведева

Российская фигуристка Алина Загитова выиграла золотую медаль в женском одиночном катании на чемпионате мира в японской Сайтаме. Россиянка Евгения Медведева заняла третье место.

Загитова по итогам короткой и произвольной программ набрала 237,50 балла.

Второе место заняла Элизабет Турсынбаева из Казахстана с результатом 224,76 балла. Бронзовая призерка Медведева набрала 223,80 балла.

16-летняя Загитова выиграла золото на чемпионате мира впервые в карьере.

В 2018 году она стала олимпийской чемпионкой на играх в Пхенчхане (спортсменка принесла России первое золото на Олимпиаде) и чемпионкой Европы в Москве. После победы в Сайтаме Загитова стала самой молодой чемпионкой мира и Олимпийских игр за последние 20 лет.

19-летняя Медведева дважды становилась чемпионкой мира, а на Олимпиаде-2018 выиграла серебряную медаль.

На прошедшем в декабре 2018 года чемпионате России по фигурному катанию обе спортсменки не попали даже в тройку призеров.

Загитова и серебряная призерка нынешнего чемпионата мира Элизабет Турсынбаева тренируются у Этери Тутберидзе. Медведева тоже была ее ученицей.

В мае 2018 года Медведева неожиданно объявила, что переезжает в Канаду, чтобы тренироваться у Брайана Орсера. Тот неоднократно критиковал методы теперь уже бывшего тренера девушки. В свою очередь Турсынбаева в том же году наоборот перешла от Орсера к Тутберидзе.