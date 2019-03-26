Пентагон выделил миллиард долларов на стену на границе с Мексикой

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption На границе США и Мексики уже есть стена протяженностью около тысячи километров

Пентагон одобрил выделение 1 млрд долларов на строительство стены на границе США и Мексики. Эти деньги пойдут на возведение 91-километрового отрезка стены в районе городов Юма и Эль-Пасо.

Это первый транш на строительство стены, который был выделен в обход конгресса США. Выделенные Пентагоном деньги также будут потрачены на ремонт дорог и установку освещения.

Ранее конгресс отказался одобрить выделение средств на сооружение стены. Против выделения денег выступили демократы.

Однако после того как конгресс не поддержал выделение 5,7 млрд долларов на строительство стены, Трамп 15 февраля объявил, что вводит чрезвычайное положение. Это позволило Трампу получить деньги на строительство стены из военного бюджета в обход конгресса.

Демократы назвали это решение неконституционным. По мнению членов сената от Демократической партии, Пентагон перед выделением средств на строительство не заручился необходимым разрешением ряда профильных комитетов, а это является нарушением предусмотренной процедуры принятия подобных решений.

Позже сенат США проголосовал за отмену чрезвычайного положения, однако Трамп отменил это решение, впервые за два года президентства воспользовавшись правом вето.

Президент США называет ситуацию на южной границе страны кризисной и настаивает на возведении стены, которая, по его мнению, поможет препятствовать проникновению преступников и контрабанде наркотиков в США. Оппоненты Трампа считают, что острая необходимость такой стены была выдумана самим президентом.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Каждый год тысячи мигрантов из Латинской Америки пересекают границу с США в поисках лучшей жизни

Граница между США и Мексикой протянулась на 3145 километров. Более тысячи километров уже ограждено забором - на участках, граничащих со штатами Калифорния, Аризона, Нью-Мексико и частично на границе с Техасом.

Стена - одно из главных обещаний, которые Трамп дал во время предвыборной кампании 2016 года.

Трамп запрашивал у конгресса 5,7 млрд долларов на возведение стены, но Палата представителей США, которая по итогам выборов 6 ноября 2018 года перешла под контроль демократов, деньги выделять отказалась. Президент же не стал подписывать бюджет, не предполагавший средств на пограничное заграждение.

22 декабря 2018 года конфликт Трампа с конгрессом вылился в частичное прекращение работы правительства ("шатдаун") - в условиях не принятого бюджета у госорганов кончилось финансирование.

"Шатдаун" продлился 35 дней и стал самым долгим в истории США. 800 тысяч госслужащих либо ушли в неоплачиваемый отпуск, либо работали бесплатно.

Стоимость возведения "стены Трампа" министерство внутренней безопасности США ранее оценивало в 25 млрд долларов, однако точная стоимость подобного строительства до сих пор неизвестна.