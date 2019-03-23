Сирийская оппозиция объявила о разгроме ИГ. Но угроза осталась

Правообладатель иллюстрации GIUSEPPE CACACE/AFP/Getty Images Image caption "Демократические силы Сирии" объявили о победе над оставшимися боевиками ИГ в деревне Багуз

Поддерживаемые США "Демократические силы Сирии" объявили об окончательной победе над "Исламским государством" (запрещенной в России и других странах организации).

"Демократические силы Сирии сообщают о полном уничтожении так называемого халифата и о стопроцентной зачистке территории от ИГ", - написал в "Твиттере" официальный представитель SDF Мустафа Бали.

Накануне он сообщал о ведении боев в последнем оплоте ИГ - деревне Багуз. На пике своего могущества группировка контролировала 88 тысяч квадратных километров территории в Сирии и Ираке.

Несмотря на утрату территории, ИГ все еще можно рассматривать как глобальную угрозу: группировка сохраняет присутствие в регионе и имеет связи со схожими группами в других странах, таких как Нигерия, Йемен, Афганистан и Филиппины.

Боевики ИГ активны в удаленной сельской местности, где пользуются свободой передвижения и планирования атак. В феврале в докладе для совета безопасности ООН генеральный секретарь организации Антониу Гутерреш отмечал присутствие боевиков в иракских провинциях Анбар, Салах-эд-Дин, Дияла и Ниневия, а также в горах вокруг иракского города Киркук.

Гутерреш указывал на вероятность перемещения сети ИГ из Сирии на территорию Ирака. Присутствие ИГ также сохраняется в северо-восточной провинции Сирии Идлиб, в южных районах столицы страны Дамаска и в Сирийской пустыне.

Как прошел бой

За последние месяцы боевики "Демократических сил Сирии" при поддержке американской авиации выбили ИГ из городов и деревень на северо-востоке Сирии.

"Демократические силы Сирии" во главе с курдским ополчением пошли в последнее наступление на ИГ в начале марта. Оставшиеся силы ИГ к тому моменту сосредоточились в деревне Багуз на востоке Сирии.

Альянсу пришлось приостановить наступление, когда выяснилось, что в деревне оставалось большое количество гражданских лиц. Багуз после этого покинули несколько тысяч женщин и детей, в том числе иностранных граждан.

Image caption Тысячи женщин и детей за последние несколько недель покинули Багуз

Многие боевики ИГ также покинули Багуз, но оставшиеся оказывали серьезное сопротивление, используя, в том числе, бомбистов-смертников. По свидетельству корреспондента агентства Рейтер, из деревни уезжали колонны грузовиков со сдавшимися боевиками.

Был ли бой последним?

По данным правительства США, в регионе до сих пор может насчитываться 15-20 тысяч вооруженных последователей ИГ, многие из которых состоят в "спящих" ячейках организации. Есть риск, что группировка попытается восстановить свое влияние, полагают американские власти.

У ИГ много последователей в Афганистане, Египте, Ливии, в Юго-Восточной Азии и в странах Западной Африки.

Также нередки случаи, когда люди, попавшие под влияние идеологии группировки, становятся террористами-одиночками.

При этом в декабре 2018 года президент США Дональд Трамп объявил о победе над группировкой в Сирии и о начале вывода из страны американских войск.

Позже Трамп сообщил, что вывод войск из Сирии не будет быстрым, так как они еще сражаются с остатками ИГ.

В начале февраля 2019-го Трамп заявлял: "Вскоре, наверное, на следующей неделе, будет объявлено, что мы взяли 100% халифата".

В пятницу пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс заявила, что "халифат в Сирии уничтожен" и ИГ больше не контролирует никакие территории. Она добавила, что в Сирии на некоторое время останется контингент из 400 американских военных.

Постоянный представитель Сирии в ООН Башар аль-Джаафари накануне назвал блефом заявления США об окончательной победе над ИГ. "С ИГ в Сирии ещё не покончено. Россия, Сирия - вот те, кто по-настоящему воюет с ИГ, а не США и их союзники", - говорил аль-Джаафари (цитата по РИА Новости).

Источник агентства в российском МИД в пятницу называл заявления США неубедительными.