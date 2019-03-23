У берегов Норвегии терпит бедствие лайнер. С него эвакуируют 1300 человек

Правообладатель иллюстрации AFP/Getty Image caption Лайнер "Викинг-Скай" шел обычным рейсом из Тромсё в Стовангер

Около 1300 человек эвакуируются с круизного лайнера у западного побережья Норвегии, который терпит бедствие.

По сообщению местных властей, на корабле "Викинг-Скай" вышли из строя двигатели. Всех людей на борту перевозят на берег. В эвакуации принимают участие пять вертолетов и несколько судов.

Спасательное агентство Норвегии сообщило, что судно подало сигнал бедствия в условиях сильного волнения на море и сильного ветра около 14.00 по местному времени.

Лайнер совершал рейс из порта Ставангер в Тромсё. Район, где произошла авария, называется Хустадвика и считается одним из наиболее опасных на побережье Норвегии.

Как сообщает РИА Новости со ссылкой на посольство Норвегии в России, среди пассажиров граждан России нет, но трое россиян есть среди членов экипажа.

Правообладатель иллюстрации Reuters Image caption Пять вертолетов принимают участие в операции по эвакуации

Пока неясно, сколько именно пассажиров и членов экипажа уже доставлено на берег - по некоторым сообщениям, их может быть около 100 человек.

Судно находится всего в 2,5 морских милях (менее чем в пяти километрах) от берега. Но спасатели говорят, что оно держится на якорях и, соответственно, столкновение с берегом ему пока не грозит. Кроме того, сообщалось, что один двигатель все же удалось запустить, что также снизило угрозу. Пострадавших на борту нет.

Власти сообщили репортеру местной газеты, что скорость ветра достигает 38 узлов (почти 20 метров в секунду). Высота волн достигает 10 метров. По данным местной прессы, из-за этого спасательные суда не могут пришвартоваться к борту терпящего бедствие лайнера и эвакуация проводится только на вертолетах.

Правообладатель иллюстрации I.L.Bryn Image caption Эвакуируемых людей дсотавляют в спортивный комплекс

Эвакуированных с лайнера людей отправляют в спорткомплекс на берегу. По словам одного из местных добровольцев, туда доставлено уже около 89 человек, которым помогают разместиться в местных гостиницах.

Круизный лайнер океанского класса "Викинг-Скай" совершил свое первое плавание в 2017 году. Он способен разместить до 930 пассажиров.