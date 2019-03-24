"Брексит": Терезе Мэй предлагают уйти в отставку

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Тереза Мэй может получить поддержку своего варианта соглашения о выходе Британии из Европейского союза ("брекситу") в случае если она пообещает уйти с премьер-министра страны, сообщили Би-би-си высокопоставленные члены Консервативной партии (к ней принадлежит и Мэй).

Члены парламента могут поддержать соглашение, если они будут уверены, что политик не будет находится у власти на следующей стадии переговоров с Евросоюзом.

В то же время британские газеты сообщают, что министры кабинета Мэй вступили в заговор против нее.

На Даунинг-стрит опровергают сообщения о том, что премьера можно убедить добровольно оставить свой пост.

В среду, 20 марта, политик обвинила членов парламента страны в саботаже "брексита" после того, как они во второй раз отклонили ее вариант соглашения с ЕС.

Остается неясным, попытается ли Мэй провести документ через парламент в третий раз. Сама она заявила, что поступит так лишь в случае, если будет уверена, что он получит "достаточную поддержку" в парламенте.

Кто заменит Мэй?

По информации британских воскресных газет, министры кабинета Мэй планируют добиться ее отставки, заменив нынешнего премьера "временщиком" до тех пор, пока не будет выбрана достойная кандидатура преемника позже в нынешнем году.

СМИ расходятся в версиях о том, кто мог бы заменить премьер-министра, поскольку у сторонников и противников "брексита" внутри Консервативной партии есть разные мнения на этот счет.

По информации The Sunday Times, место Мэй может занять глава секретариата кабинета министров и ее фактический заместитель Дэвид Лидингтон (он голосовал за то, чтобы остаться в составе ЕС).

В то же время Mail on Sunday пишет, что "консенсусным выбором" является министр окружающей среды, продовольствия и сельского хозяйства Майкл Гоув - сторонник "брексита".

Один из влиятельных членов парламента заявил Би-би-си, что обещание отставки Мэй может оказаться недостаточным условием для прохождения соглашения через парламент, так что премьер-министр предпочтет "окопаться".

На следующей неделе, которая начнется 25 марта, премьер-министр может потерять контроль над процессом "брексита".