Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Стрейзанд заявила, что никак не хотела преуменьшить страдания, которые пережили Сейфчак и Робсон

Американская певица и актриса Барбра Стрейзанд принесла извинения за неосторожное высказывание о двоих мужчинах, заявивших в фильме "Покидая Неверленд", что в детском возрасте они неоднократно подвергались сексуальному насилию со стороны Майкла Джексона.

"Они оба впоследствии женились и у обоих есть дети, значит, это их не убило", - сказала 79-летняя Стрейзанд в интервью британской газете "Таймс", опубликованном в пятницу. Это высказывание вызвало поток критики в адрес певицы.

При этом Стрейзанд заявила в интервью, что полностью верит в правдивость обвинений, выдвинутых Джеймсом Сейфчаком и Уэйдом Робсоном.

Журналист "Таймс", беседовавший с певицей, отметил, что, несмотря на это, она сочувственно высказалась и о Джексоне:

"Такие у него были сексуальные потребности, уж не знаю, его детство тому виной или еще что-нибудь, ДНК. Можно сказать "растлевал", но эти дети [Сейфчак и Робсон], как они сами говорили, были счастливы, что попали туда [на ранчо Джексона Неверленд]. Они оба [впоследствии] женились, у обоих есть дети, значит, это их не убило, - сказала певица. - У меня смешанные чувства. Я сопереживаю детям. И сопереживаю ему. Виноваты, я считаю, родители, которые допускали, чтобы их дети спали с ним".

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Сторонники Майкла Джексона проводят пикеты у телеканалов, которые транслируют фильм "Покидая Неверленд"

После потока критики в свой адрес Барбра Стрейзанд написала в своем "Инстаграме", что глубоко сожалеет, если ее неосторожно выбранные слова причинили кому-то боль.

"Слова, как они были напечатаны, не отражают моих истинных чувств. Я не хотела никоим образом преуменьшить травму, перенесенную этими мальчиками. Я чувствую глубокое сожаление и надеюсь, что Джеймс и Уэйд знают о моем уважении к ним и восхищении ими за то, что они рассказали, что с ними произошло", - говорится в посте. Аккаунт Стрейзанд в "Инстраграме" имеет более 900 тысяч подписчиков.

Братья и другие родственники Майкла Джексона, скончавшегося в 2009 году, отвергают обвинения в педофилии, выдвинутые в его адрес. Племянник певца Тадж Джексон заявил Би-би-си, что знает одного из обвинителей много лет и не считает его заявления убедительными, поскольку они не подтверждены фактами.

Барбра Стрейзанд скорректировала свои слова и в отношении родителей Сейфчака и Робсона. В отдельном заявлении она написала, что родители "также стали жертвами и поддались соблазну славы и фантазий". "Для полной ясности - никакие ситуации и обстоятельства не могут быть оправданием того, чтобы воспользоваться невинностью детей", - говорится в заявлении.

Обвинения в педофилии выдвигались против "короля поп-музыки" несколько раз, и до самой своей смерти в 2009 году Джексон категорически отвергал их.

В 2003 году полиция провела серию обысков в его калифорнийском поместье Неверленд, расследуя обвинения в развратных действиях в отношении 13-летнего подростка. Все обвинения были сняты с Джексона в 2005 году.