Правообладатель иллюстрации Sergei Fadeichev/Getty Images Image caption Денис Черышев (слева) и Артем Дзюба забили в общей сложности три гола, четвертый гол забил в свои ворота казахстанский игрок

Российская футбольная сборная со счетом 4:0 обыграла Казахстан во втором туре отборочного турнира чемпионата Европы-2020.

Казахстан считался опасным соперником: в первой же игре отборочного турнира эта сборная, не снискавшая особых лавров на международной арене, сенсационно выиграла у Шотландии 3:0.

В воскресенье два первых гола забил в первом тайме российский нападающий Денис Черышев, во втором тайме третий гол на счету Артема Дзюбы.

Правообладатель иллюстрации Sergei Fadeichev/Getty Images Image caption Пять желтых карточек было показано игрокам: четыре - казахстанцам, одна - россиянину Черышеву за игру рукой

В четвертый раз мяч попал в ворота казахской команды, рикошетом отлетев от защитника, и был засчитан как автогол.

Матч прошел при полных трибунах в столице Казахстана, несколько дней назад переименованной из Астаны в Нурсултан.

Однако герои матча с Шотландией - 22-летние Юрий Перцух и Ян Вороговский и 20-летний Бахтиер Зайнутдинов - на этот раз не пробились к российским воротам.

Правообладатель иллюстрации STANISLAV FILIPPOV/Getty Images Image caption Болельщики на "Астана-арене" возлагали большие надежды на свою национальную команду

В команде Казахстана обозреватели выделяют также защитника Александра Меркеля - уроженца Казахстана, который вырос в Германии и имеет опыт выступлений в "Милане" и "Удинезе", а сейчас играет в голландском клубе "Хераклес".

В российской сборной, помимо нападающих Черышева и Дзюбы, в воскресном матче отличились Марио Фернандес и вратарь Гильерме.

В отборочной группе I, помимо России и Казахстана, борются за выход в финальную часть Евро-2020 также Бельгия, Шотландия, Кипр и Сан-Марино.

Первую игру с бельгийцами россияне проиграли 1:3, и в случае поражения от сборной Казахстана перспективы команды на Евро-2020 выглядели бы неутешительно.

Чемпионат Европы по футболу 2020 года впервые пройдет сразу во многих странах и в общей сложности в 13 городах от Баку до Дублина. Финал состоится в Лондоне.