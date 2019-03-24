Доклад Мюллера: Трамп не вступал в сговор с Россией

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Спецпрокурор Роберт Мюллер пришел к выводу, что никакого сговора между предвыборным штабом Трампа и Москвой не было

Дональд Трамп не вступал в сговор с Россией в ходе предвыборной кампании. Этот вывод содержится в докладе спецпрокурора Роберта Мюллера о возможном вмешательстве России в выборы 2016 года в США, который генеральный прокурор и министр юстиции США Уильям Барр представил американскому конгрессу.

Мюллер не обнаружил, что какой-либо сотрудник предвыборной кампании Трампа или сам Трамп сознательно вступал в сговор с Россией.

Тем не менее в короткой версии доклада приведены слова спецпрокурора Мюллера: "Хотя в этом докладе мы и не приходим к выводу, что президент совершил преступление, он также не снимает с него подозрений".

Вместе с тем Мюллер обращает внимание на многочисленные предложения об оказании помощи кампании Трампа, прозвучавшие от связанных с Россией лиц.

"В докладе описаны усилия российской стороны с целью повлиять на выборы и перечислены совершенные в этой связи преступления", - говорится в послании Барра конгрессу.

У членов партии Трампа и его сторонников сомнений в полном оправдании Трампа, кажется, не осталось.

"Генеральный прокурор Барр только что передал мне суть доклада. Хороший день для закона. Прекрасный день для президента Трампа и его команды. Нет сговора и нет попыток препятствовать расследованию. Туча, висевшая над головой президента Трампа, с выходом этого доклада рассеялась", - заявил глава сенатского юридического комитета и сторонник Трампа Линдси Грэм.

"Нет сговора! Нет попыток препятствовать! Пора идти дальше", - написал в "Твиттере" республиканец Джим Джордан.

Роберт Мюллер с мая 2017 года расследовал вмешательство России в американские президентские выборы и возможный сговор команды Дональда Трампа с Кремлем. В его следственную группу входило более 15 юристов, также в команде работало еще 30 сотрудников.

Группа спецпрокурора изучала попытки российского правительства вмешиваться в американские выборы 2016 года, расследовала связи между лицами из предвыборного штаба Трампа или его окружения с Кремлем, а также имела право разбирать любые иные вопросы, возникавшие в процессе расследования.

В ходе расследования команда Мюллера предъявила обвинения 34 лицам, в том числе, шестерым из окружения Трампа.

Среди них - бывший юрист Трампа Майкл Коэн, экс-глава избирательного штаба Трампа Пол Манафорт и бывший советник по национальной безопасности Майкл Флинн.

При этом ни одному из граждан США, которым предъявил обвинения спецпрокурор Мюллер, напрямую не вменяют сговор с Россией во время выборов 2016 года.

Дональд Трамп всегда отрицал какие-либо обвинения в сговоре с Россией.