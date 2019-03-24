В Венесуэлу прибыли российские самолеты с грузами и военными

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption По данным сайта Flightradar24, самолеты Ил-62 и Ан-124 Вылетели в Каракас в пятницу с российского аэродрома Чкаловский (фото архивное)

Российские военные в субботу прибыли в Венесуэлу, подтвердил дипломатический источник агентства РИА Новости в Каракасе. Ранее в воскресенье агентства Рейтер и Франс пресс сообщили о том, что в аэропорту Каракаса были замечены два самолета с грузами и примерно 100 российскими военнослужащими.

О прибытии в аэропорт Каракаса двух российских военных самолетов, один из которых был транспортником Ан-124, первым сообщил венесуэльский журналист Хавьер Майорка, который заметил их передвижение на одном из сайтов мониторинга воздушного трафика.

По данным сайта Flightradar24, самолеты Ил-62 и Ан-124 вылетели в Каракас в пятницу с российского аэродрома Чкаловский, сделав по пути посадку в Сирии, сообщает Рейтер.

Как сообщил Майорка, на борту транспортного самолета находились около ста российских военных, начальник Главного штаба Сухопутных сил России Василий Тонкошкуров и 35 тонн груза.

В соцсетях появляются фотографии самолета с российским флагом, стоящего, предположительно, в аэропорту Каракаса.

Пропустить Twitter пост , автор: @FedericoBlackB Hoy llegaron al aeropuerto Internacional de Maiquetía estos dos aviones de la Fuerza Aerea rusa.



1 Ilyushin Il-62M

1 Antomov 124



Fotos: cortesía pic.twitter.com/w7hgQhyivr — Federico Black B. (@FedericoBlackB) 23 марта 2019 г.

Агентство Франс пресс также сообщает, что его корреспондент видел российский самолет, который охраняли служащие венесуэльской национальной гвардии.

Российское министерство обороны и МИД не делали официальных заявлений относительно прибытия военных в Венесуэлу.

Агентство РИА Новости со ссылкой на дипломатический источник в Каракасе сообщило, что военные прибыли, чтобы обсудить военно-техническое сотрудничество.

"Прибыли для участия в двусторонних консультациях. [...] У России (с Венесуэлой) есть ряд контрактов, которые находятся в стадии выполнения, в том числе, контракты по военно-техническому сотрудничеству", - цитирует свой источник РИА Новости.

В Венесуэле - тяжелый политический кризис. США и многие другие страны более не признают легитимность действующего президента Николаса Мадуро и поддержали лидера оппозиции Хуана Гуайдо, в январе объявившего себя временным президентом.

В марте Николас Мадуро велел перевести отделение государственной нефтяной компании PDVSA из Лиссабона в Москву. Москва обещала лекарства и продукты, а также помощь в добыче нефти.

Экономика Венесуэлы переживает шестой подряд год экономического спада. С инфляцией свыше миллиона процентов Венесуэла в прошлом году заняла место в истории рядом с Веймарской республикой 1920-х годов и Зимбабве 2000-х.