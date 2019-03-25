СМИ России: Москва включилась в президентскую гонку на Украине

В обзоре российских газет от 25 марта:

"Коммерсант": "Газообразные обещания"

В преддверии президентских выборов 31 марта Москва впервые открыто обозначила свое отношение к избирательной гонке на Украине, сделав неожиданный ход, пишет газета "Коммерсант".

Два ведущих оппозиционных политика - борющийся за кресло главы государства Юрий Бойко и глава политсовета "Оппозиционной платформы - За жизнь" Виктор Медведчук провели в Москве переговоры с премьер-министром Дмитрием Медведевым и главой "Газпрома" Алексеем Миллером. Последний пообещал новый газовый контракт с Киевом с ценой на четверть ниже сегодняшней.

Визит политиков, которых в Киеве считают пророссийскими, накалил страсти: президент Петр Порошенко расценил поездку как предательство, а Служба безопасности Украины пообещала провести расследование.

Эксперт по Украине, автор Московского центра Карнеги Константин Скоркин считает, что московский визит Юрия Бойко и Виктора Медведчука может быть выгоден как им самим, так и украинскому президенту. "Порошенко получает зримый образ "пятой колонны" для предъявления своему электорату, - отмечает Скоркин. - Но с другой стороны, у Медведчука есть большие планы на парламентские выборы, и этот шаг может пригодиться тогда. Цель Медведчука и Бойко - реанимировать Партию регионов в новом виде".

"Приглашение в Москву накануне выборов двух оппозиционных украинских политиков имеет несколько целей. Во-первых, это послание украинским избирателям: нормальные отношения с Москвой возможны, и они принесут Украине реальные экономические дивиденды. Во-вторых, это сигнал всем участникам президентской гонки: после выборов Москва готова говорить с любым прагматичным политиком в Киеве, кроме действующего президента Порошенко, которого больше не считает партнером для диалога", - прокомментировал газете генеральный директор Российского совета по международным делам Андрей Кортунов.

"Впрочем, поддержка Юрия Бойко - это смелый, но и рискованный шаг, который может возыметь обратный эффект, учитывая, что его уже обвиняют в предательстве за поездку в Москву. Тем более что вместе с ним в российскую столицу приехал Виктор Медведчук, имеющий в украинской власти репутацию агента Кремля", - добавляет Андрей Кортунов.

В другом материале на эту же тему газета "Коммерсант" анализирует прозвучавшие на встрече с оппозиционными украинскими политиками заявления главы "Газпрома" Алексея Миллера о готовности начать поставки напрямую Украине по сниженной цене. Эти заявления, по мнению газеты, обусловлены политическим моментом и на деле малореализуемы.

Контракты на поставку и транзит газа нуждаются в полном обновлении. Причем ключевой вопрос транзита невозможно рассматривать в отрыве от долгосрочной концепции развития самого "Газпрома", по которой сохранение существенных объемов прокачки через Украину - лишь временное решение.

Участники рынка и аналитики сходятся во мнении, что обещания носят политический характер, связаны с президентскими выборами на Украине 31 марта и трудновыполнимы. Политические условия для их реализации сомнительны, поскольку Бойко имеет мало шансов на победу на выборах, отмечает Алексей Гривач из ФНЭБ. "Это, скорее, послание со стороны российского правительства, что мы готовы договариваться", - говорит он.

"Ведомости": военные на своей частоте

По данным газеты "Ведомости", подконтрольный министерству обороны оператор "Воентелеком", получил лицензию виртуального оператора [Mobile Virtual Network, MVNO] на пять лет для работы по всей стране, он будет работать на базе Tele2. Целевая абонентская база - военные, а основное отличие от других операторов - усиленная защищенность сети. Связь предназначена для жителей военных городков и может распространиться на всех военнослужащих в стране, пишут "Ведомости" со ссылкой на слова федерального чиновника.

Full MVNO, объясняет основатель компании Ubic Виталий Саттаров означает, что от базового оператора не берется ничего, кроме частот и вышек. Такая модель дает полный контроль над сетью и данными, позволяет говорить о большей безопасности, внедрять разные системы защиты и шифрования, развиваться независимо от базового оператора.

В марте, напоминают "Ведомости", в России принят закон, ограничивающий использование военнослужащими смартфонов и интернета. В частности, закон запрещает военным и призывникам иметь при себе смартфоны, когда они ведут военные действия, несут боевое дежурство, находятся на территории воинской части и в некоторых других ситуациях. По этому закону им также нельзя писать в интернете об особенностях службы, о бывших сослуживцах и родственниках.

Если компания создает полноценного виртуального оператора, т. е. сама строит часть инфраструктуры, закупает и контролирует оборудование и выставляет настройки, она может буквально как угодно менять услуги для абонента, пишет газета со ссылкой на слова представителей виртуальных операторов. Можно ограничивать доступ в интернет - блокировать доступ к некоторым ресурсам полностью или при попадании в отдельную зону (условно - воинскую часть).

MVNO "Воентелекома" может стать одним из крупнейших в стране, если будет работать с военными - это большая ниша, считает гендиректор "ТМТ консалтинга" Константин Анкилов. Но новому оператору, как правило, сложно найти уникальное предложение, которое заставило бы отказаться в его пользу от существующих операторов, а дополнительная криптография и тем более ограничения трафика вряд ли интересны абонентам в быту и не смогут вызвать интерес, предупреждает он.

Соответственно, весь потенциал военного MVNO пока связан с поддержкой минобороны - он может эффективно распространиться, если министерство даст сотрудникам прямые рекомендации или, например, введет регулирование, по которому военным будет положена более защищенная связь, чем сейчас, предполагает Анкилов.

"Ведомости": в суд на мобильные ограничения

Житель Ингушетии подал в суд на ФСБ и МВД по поводу отключения мобильного интернета на территории республики во время массовых акций протеста по вопросу о границе с Чечней, рассказывает газета "Ведомости".

В иске Мурада Хазбиева отмечается, что отключения интернета в Ингушетии, как правило, происходят во время мирных публичных мероприятий, когда граждане собираются, чтобы высказаться по важным вопросам местной повестки. Так было, например, в октябре 2018 года во время двухнедельного митинга в Магасе, когда десятки тысяч человек протестовали против соглашения о границе Ингушетии с Чечней.

Интернет был отключен и во время заседания Конституционного суда России по этому вопросу 27 ноября 2018 года. "Я участник этих мероприятий и всецело разделял критические высказывания и лозунги протестующих, - отмечает Хазбиев. - При этом не было никакой возможности поделиться мнением, высказать его публично в социальных сетях, поскольку я испытывал ограничения при общении по мобильному интернету".

Ранее жители Ингушетии уже обращались в Роскомнадзор с вопросом о законности действий операторов связи, говорит адвокат "Агоры" Андрей Сабинин, представляющий интересы Хазбиева. Им был дан ответ, что приостановление оказания услуг связи в стандартах 3G и 4G на территории республики осуществлялось согласно п. 3 ст. 64 закона о связи "на основании мотивированного решения правоохранительных органов".

По мнению юриста "Роскомсвободы" Саркиса Дарбиняна, суд, вероятно, рассмотрит этот иск, но шансы получить таким образом дополнительную информацию невелики: скорее всего, процесс будет закрытым. Еще меньше шансов выиграть это дело, разве что удастся довести его до Европейского суда по правам человека, предполагает эксперт.

Ингушетия, по его словам, - первый российский регион, где задокументирован шатдаун, но огромное их количество уже можно наблюдать, например, в Индии или странах Африки, т. е. это вполне рабочий репрессивный инструмент, позволяющий ограничить коммуникацию. И опасения оппозиционеров по поводу возможного распространения такой практики вполне понятны, особенно с учетом последних законодательных нововведений по части суверенного интернета, резюмирует Дарбинян.

РБК: из истории переписки

Пользователи Telegram получили возможность удалять все сообщения, когда-либо оправленные в частных беседах. Об этом со ссылкой на слова основателя мессенджера Павла Дурова пишет РБК.

"Не имеет значения, кто отправил сообщение и когда - вы полностью контролируете его. Вы даже можете стереть весь разговор с обеих сторон, если хотите", - написал он в своем Telegram-канале.

Ранее пользователи могли удалять у себя и получателя только сообщения, отправленные в течение последних 48 часов, теперь эти ограничения сняли. Кроме того, Telegram разрешил полностью стирать так называемые секретные чаты, пишет РБК.

"За последние 10-20 лет каждый из нас обменялся миллионами сообщений с тысячами людей", - пишет Дуров. Все эти данные хранятся в почтовых ящиках других пользователей и повлиять на них невозможно. "Отношения начинаются и заканчиваются, но истории обмена сообщениями с бывшими друзьями и бывшими коллегами остаются доступными навсегда", - продолжил он.

При этом, в следующие десятилетия объем таких данных может легко увеличиться в четыре раза, считает основатель Telegram. "Старое сообщение, о котором вы уже и забыли, могут вырвать из контекста и использовать против вас десятилетия спустя", - пояснил Дуров.

Он отметил, что несмотря на все усилия в области шифрования и конфиденциальности, у пользователей мало контроля над их данными. По его словам, в Telegram учли, что некоторые могут злоупотреблять возможностью стирать переписку, но все равно решили внедрить такую функцию.

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Обзор подготовил Олег Савин, Служба мониторинга Би-би-си