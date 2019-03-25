По меньшей мере семь человек вблизи Тель-Авива пострадали от попадания ракеты
По меньшей мере семь человек пострадали в населенном пункте Мишмерет в центральной части Израиля при ракетном обстреле из сектора Газа.
Ракета, выпущенная из сектора Газа, попала в жилой дом в Мишмерете - сельском населенном пункте к северу от Тель-Авива, сообщили израильские власти. Семь человек получили ранения, среди них трое детей.
Этот населенный пункт расположен на расстоянии более 80 км от Газы.
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На кадрах, которые распространили власти, видно, что ракета проломила крышу одноэтажного дома. При попадании были частично разрушены стены, выбиты окна и двери, повреждены стоявшие рядом машины.
Это первый подобный случай с 2014 года, когда израильская армия проводила в Газе операцию "Нерушимая скала" после обнаружения разветвленной сети подземных туннелей, ведущих из сектора Газа на территорию Израиля.
Премьер-министр страны Беньямин Нетаньяху утром в понедельник сообщил, что завершит свой визит в США раньше запланированного. Он намерен отправиться обратно сразу после встречи с президентом США Дональдом Трампом.
"На государство Израиль совершено преступное нападение, и мы ответим силой", - заявил Нетаньяху.
В середине марта Тель-Авив был обстрелян ракетами из сектора Газа, но тогда пострадавших или разрушений зафиксировано не было. Движение ХАМАС утверждало, что не несет ответственности за ракетный обстрел. ХАМАС контролирует сектор Газа и отрицает право Израиля на существование.
В апреле в Израиле состоятся выборы, Нетаньяху претендует на пятый срок во главе правительства. Его главный оппонент Бени Ганц, как отмечает агентство Рейтер, обвинил премьера в "банкротстве национальной безопасности".