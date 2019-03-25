Правообладатель иллюстрации JACK GUEZ/AFP/Getty Images Image caption В результате попадания ракеты был разрушен одноэтажный жилой дом

По меньшей мере семь человек пострадали в населенном пункте Мишмерет в центральной части Израиля при ракетном обстреле из сектора Газа.

Ракета, выпущенная из сектора Газа, попала в жилой дом в Мишмерете - сельском населенном пункте к северу от Тель-Авива, сообщили израильские власти. Семь человек получили ранения, среди них трое детей.

Этот населенный пункт расположен на расстоянии более 80 км от Газы.

На кадрах, которые распространили власти, видно, что ракета проломила крышу одноэтажного дома. При попадании были частично разрушены стены, выбиты окна и двери, повреждены стоявшие рядом машины.

Это первый подобный случай с 2014 года, когда израильская армия проводила в Газе операцию "Нерушимая скала" после обнаружения разветвленной сети подземных туннелей, ведущих из сектора Газа на территорию Израиля.

Премьер-министр страны Беньямин Нетаньяху утром в понедельник сообщил, что завершит свой визит в США раньше запланированного. Он намерен отправиться обратно сразу после встречи с президентом США Дональдом Трампом.

"На государство Израиль совершено преступное нападение, и мы ответим силой", - заявил Нетаньяху.

Media playback is unsupported on your device Обстрелы Израиля и сектора Газа: с чего и почему началось обострение?

В середине марта Тель-Авив был обстрелян ракетами из сектора Газа, но тогда пострадавших или разрушений зафиксировано не было. Движение ХАМАС утверждало, что не несет ответственности за ракетный обстрел. ХАМАС контролирует сектор Газа и отрицает право Израиля на существование.

В апреле в Израиле состоятся выборы, Нетаньяху претендует на пятый срок во главе правительства. Его главный оппонент Бени Ганц, как отмечает агентство Рейтер, обвинил премьера в "банкротстве национальной безопасности".