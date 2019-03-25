Правообладатель иллюстрации AFP Image caption Визит Чарльза и Камиллы призван открыть новую главу в отношениях Британии с Кубой

Наследник британского престола принц Чарльз и его жена Камилла, герцогиня Корнуольская, прибыли на Кубу с историческим визитом - это первая официальная поездка членов королевского дома на "остров Свободы".

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Визит продлится четыре дня - он призван открыть новую страницу в отношениях Великобритании с последним коммунистическим государством Западного полушария. Британское правительство на переговорах представит замминистра по делам Содружества лорд Ахмад.

Правообладатель иллюстрации EPA Image caption На Кубу наследник британского престола прилетел с соседнего Барбадоса (это бывшая часть британской империи)

После смерти Фиделя Кастро и ухода от власти его брата Рауля Куба начала открываться миру: частная собственность и широкополосный интернет перестают быть чем-то запретным.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Площадь Революции в Гаване за 60 лет коммунизма видела много демонстраций, но никогда - принца Уэльского

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Впрочем, новый президент Кубы Мигель Диас-Канель тормозит экономические реформы из опасений, что радикальный отход от системы распределения усугубит неравенство.

Ожидается, что приезд принца Уэльского и лорда Ахмада откроет возможности для торгового обмена между Кубой и Британией. Президент Диас-Канель устраивает в честь Чарльза и Камиллы официальный ужин.

А вот встреча наследника с Раулем Кастро - отошедшим от дел лидером, братом покойного лидера революции Фиделя - не запланирована.

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Правообладатель иллюстрации Reuters Image caption Программа пребывания редких официальных гостей на Кубе обязательно включает в себя посещение мемориала Хосе Марти в Гаване

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Писатель XIX века, современник Тургенева и Чайковского - Хосе Марти - остается одним из главных национальных героев Кубы

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Абрис Че Гевары доминирует над площадью Революции в Гаване

Британский принц с супругой навестят в звукозаписывающей студии в Гаване группу Buena Vista Social Club, завоевавшую мировую популярность своим альбомом 1997 года и получившую премию Грэмми.

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