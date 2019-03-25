Принц Чарльз и Камилла впервые в истории наносят королевский визит на Кубу

  • 25 марта 2019
Чарльз и Камилла на ветру Правообладатель иллюстрации AFP
Image caption Визит Чарльза и Камиллы призван открыть новую главу в отношениях Британии с Кубой

Наследник британского престола принц Чарльз и его жена Камилла, герцогиня Корнуольская, прибыли на Кубу с историческим визитом - это первая официальная поездка членов королевского дома на "остров Свободы".

Принц у трапа самолета Правообладатель иллюстрации Getty Images

Визит продлится четыре дня - он призван открыть новую страницу в отношениях Великобритании с последним коммунистическим государством Западного полушария. Британское правительство на переговорах представит замминистра по делам Содружества лорд Ахмад.

Принц Чарльз пожимает руку официальному лицу Правообладатель иллюстрации EPA
Image caption На Кубу наследник британского престола прилетел с соседнего Барбадоса (это бывшая часть британской империи)

После смерти Фиделя Кастро и ухода от власти его брата Рауля Куба начала открываться миру: частная собственность и широкополосный интернет перестают быть чем-то запретным.

Почетный караул марширует Правообладатель иллюстрации Getty Images
Image caption Площадь Революции в Гаване за 60 лет коммунизма видела много демонстраций, но никогда - принца Уэльского
Девушка-военнослужащая Правообладатель иллюстрации Getty Images

Впрочем, новый президент Кубы Мигель Диас-Канель тормозит экономические реформы из опасений, что радикальный отход от системы распределения усугубит неравенство.

Ожидается, что приезд принца Уэльского и лорда Ахмада откроет возможности для торгового обмена между Кубой и Британией. Президент Диас-Канель устраивает в честь Чарльза и Камиллы официальный ужин.

А вот встреча наследника с Раулем Кастро - отошедшим от дел лидером, братом покойного лидера революции Фиделя - не запланирована.

Почетный караул Правообладатель иллюстрации Chris Jackson/Getty Images
Венок у подножия памятника Правообладатель иллюстрации Reuters
Image caption Программа пребывания редких официальных гостей на Кубе обязательно включает в себя посещение мемориала Хосе Марти в Гаване
Мемориал Хосе Марти Правообладатель иллюстрации Getty Images
Image caption Писатель XIX века, современник Тургенева и Чайковского - Хосе Марти - остается одним из главных национальных героев Кубы
Принц Чарльз на фоне Че Гевары Правообладатель иллюстрации Getty Images
Image caption Абрис Че Гевары доминирует над площадью Революции в Гаване

Британский принц с супругой навестят в звукозаписывающей студии в Гаване группу Buena Vista Social Club, завоевавшую мировую популярность своим альбомом 1997 года и получившую премию Грэмми.

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