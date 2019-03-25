Умер певец Скотт Уокер

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Американо-британский певец Скотт Уокер, одна из самых загадочных и влиятельных фигур в истории рока, умер в возрасте 76 лет.

О кончине музыканта сообщает лейбл 4AD, на котором он с 2006 года выпускал свои альбомы. Причины смерти пока не называются.

Его музыка повлияла на несколько поколений музыкантов - от Дэвида Боуи до Джарвиса Кокера из группы Pulp.

Скотт Уокер - его настоящее имя Ноэль Скотт Энджел - родился в 1944 году и вырос в США, но творческий успех пришел к нему в Британии, где он жил с 1965 года и получил британское подданство.

В первой половине 60-х он был участником популярного американского трио The Walker Brothers, а с 1967-го начал сольную карьеру. Здесь вышли его первые четыре сольных альбома - все они вошли в топ-10 чарта.

В своих экспериментальных психоделических альбомах Скотт Уокер рассказывал сложные истории о любви и смерти.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Скотт Уокер в составе группы "The Walker Brothers"

Затем произошло вполне успешное воссоединение группы The Walker Brothers, группа отошла от мелодий 1960-70-х, ее песни носили довольно мрачный характер и стали своего рода прообразом дальнейшего творчества Уокера.

В 1980-е Уокер практически на 10 лет перестал заниматься музыкой и вновь вернулся в нее уже в середине 1990-х.

Он выпустил четыре альбома - Climate of Hunter в 1984-м, Tilt в 1995-м, The Drift в 2006 году - этот альбом получил от музыкальных критиков одну из самых высоких оценок, - и Bisch Bosh в 2012 году.