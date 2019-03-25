Правообладатель иллюстрации AFP Image caption Нетаньяху присутствовал в Вашингтоне на церемонии подписания документа

Президент США Дональд Трамп подписал документ, признающий суверенитет Израиля над Голанскими высотами. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху поблагодарил Трампа за этот шаг.

"Это должно было произойти десятилетия назад", - сказал Трамп, подписав документ.

Указ стал продолжением риторики Трампа - 21 марта он заявил, что США должны полностью признать суверенитет Израиля над Голанскими высотами.

Трамп, подписывая указ, сказал, что Израиль завладел этой территорией в ходе войны за защиту страны.

"Отвратительное нападение, которое произошло сегодня утром, показывает нам, с какими вызовами в области безопасности ежедневно сталкивается Израиль, и сегодня я делаю исторический шаг, чтобы помочь Израилю защититься", - сказал Трамп перед тем как подписать указ.

Как Израиль, так и Сирия, считают Голанские высоты частью своей территории.

Правообладатель иллюстрации AFP Image caption Стена отделяет Голанские высоты от Сирии

Израильтяне захватили эту территорию у Сирии во время шестидневной войны 1967 года, а в 1981 году этот регион был взят под израильскую юрисдикцию, что фактически означало аннексию.

Этот шаг до сих пор не получал международного признания. Ранее представитель дипслужбы ЕС Майя Косьянчич заявила, что Евросоюз по-прежнему не признает Голанские высоты частью Израиля.

Реакция России и Сирии

Российский МИД уже несколько дней выступает против признания Голан израильскими, настаивая, что это территория Сирии.

"Это может привести к новому витку напряженности - это я выражаюсь дипломатическим языком - в регионе Ближнего Востока. Такие вещи, именно потому, что они находятся вне правового пространства, так как они игнорируют все международные наработки, резолюции Совбеза, решения Совбеза, они, к сожалению, могут только усугубить ситуацию", - прокомментировала шаг Трампа представитель российского МИДа Мария Захарова в понедельник.

Сирийская сторона заявила, что считает шаг Трампа покушением на свой суверенитет.

"Сирийская Арабская Республика самым решительным образом осуждает безответственные заявления американского президента об оккупированных сирийских Голанах", - заявил агентству САНА дипломатический источник.

Media playback is unsupported on your device ЕС и США не поделили Голанские высоты

В конце февраля конгрессмен-республиканец Майк Галлахер и его однопартийцы, сенаторы Тед Круз и Том Коттон, внесли законопроект, согласно которому политикой США должно стать признание суверенитета Израиля над Голанскими высотами.

13 марта Галлахер, Круз и Коттон выступили с призывом признать Голанские высоты территорией Израиля, объясняя это тем, что Иран и "Хезболла" размещают вблизи этой территории своих боевиков. Вашингтон должен ответить на агрессию, которая серьезно угрожает Израилю, заявили они.

Бывший директор ЦРУ и экс-министр обороны США Леон Панетта, комментируя решение Трампа в эфире Си-эн-эн, напомнил, что Нетаньяху через две недели предстоят выборы, и время, которое Трамп выбрал для своего заявления, по его мнению, связано с этим обстоятельством.