Apple запускает свои кредитные карты и сервис с фильмами

Правообладатель иллюстрации Apple Image caption Физическая версия карты будет сделана из титана

Компания Apple объявила о запуске кредитной карты Apple Card и своего онлайн-стриминга с фильмами.

Карта выйдет и как виртуальная, для айфона, и как физическая, пластиковая. Обе версии будут доступны в США уже летом, сообщила компания.

К виртуальной карте будет прилагаться опция кэшбека - до 2% с каждой покупки. У нее не будет ни штрафов за просроченние платежи, ни ежегодных выплат на обслуживание, ни комиссий за международные переводы, говорит представитель Apple Pay Дженнифер Бейли.

Над картой также работали команды из инвестбанка Goldman Sachs и компании Mastercard.

На презентации в Калифорнии представители Apple объявили о запуске нескольких новых сервисов и об усовершенствовании старых.

Глава компании Тим Кук с самого начала дал понять, что презентуются именно новые услуги, а не гаджеты.

Для гигантской 42-летней технологической компании это новое направление.

Apple TV+

Многие давно ждали выхода Apple ны рынок онлайн-стриминга, на котором сегодня доминируют Amazon и Netflix.

Правообладатель иллюстрации Apple Image caption Стив Карелл, Риз Уизерспун и Дженнифер Энистон появились на презентации новых сервисов Apple

Приложение Apple TV+ лично представил режиссер Стивен Спилберг.

Этот онлайн-кинотеатр без рекламы запустится осенью и будет показывать как сериалы и фильмы, доступные на других площадках, таких как Hulu и HBO, так и контент, сделанный по заказу самой Apple.

Спилберг объявил, что сам поработает над несколькими шоу для новой платформы.

На презентации было множество знаменитостей первой величины - Риз Уизерспун, Дженнифер Энистон, Стив Карелл, Джейсон Момоа, Альфри Вудленд, Опра Уинфри и комик Кумейл Нанджиани.

Все они будут участвовать в создании новых шоу для Apple TV+.

Впервые в истории компании созданное ей приложение будет доступно на технике конкурентов - Samsung, Sonym LG, "умных" телевизорах Vizio и приставках Amazon Firestick и Roku.

"Apple предстоит испытание. Поможет ли новый контент выделить их из толпы конкурентов, и смогут ли они заказывать и обеспечивать создание такого контента, который принесет им такую же аудиторию, которую, например, сериал "Очень странные дела" принес Netflix?" - задается вопросом Эд Браман, эксперт по кино и продакшну из Йоркского университета.

Правообладатель иллюстрации Apple Image caption Опра Уинфри говорила о возможности создания на Apple TV+ клуба для чтения

Новости

На презентации представили новостной сервис, Apple News+, через который можно будет читать до 300 журналов, включая Marie Claire, Vogue, New Yorker, Esquire, National Geographic и Rolling Stone.

Также через сервис будут доступны газеты Los Angeles Times и Wall Street Journal.

В Apple при этом утверждают, что не будут следить за активностью пользователей и обещают не давать делать этого рекламодателям.

Apple News+ обойдется подписчикам в 9,99 долларов в месяц и уже доступен в США и Канаде. В Европу сервис придет до конца года.

В отличие от TV+, новостной сервис будет доступен только владельцам гаджетов Apple.

Пропустить Twitter пост , автор: @robpegoraro An Apple TV app on Roku and Amazon Fire TV players is really kind of nuts. So why then keep Apple News+ a Mac and iOS-only proposition? Does Apple want to meet paying subscribers on the devices of their choice or not? — Rob Pegoraro (@robpegoraro) 25 марта 2019 г.

Игры

Правообладатель иллюстрации Apple Image caption В Apple Arcade будет 100 эксклюзивных игр

Новая игровая платформа Apple Arcade будет включать более 100 эксклюзивных компьютерных игр. В отличие от недавно заявленной платформы игрового стриминга Stadia от Google, Apple Arcade позволит играть и без подключения к интернету.

Сервис будет доступен в 150 странах с осени, но информации о цене подписки пока нет.

В 2018 году аналитическая компания IHS Markit оценила рынок игр для iOS, операционной системы Apple, в 33,5 млрд долларов.

На этом рынке есть место для такой платформы как Apple Arcade, которая не будет финансироваться с помощью внутриигровых покупок или рекламы, говорит директор IHS по игровому рынку Пирс Хардинг-Роллс.

"Решение Apple представить новый сервис подписки на игры, имеющий своих кураторов, и поддержать разработку эксклюзивных игр для платформы Arcade означает, что компания начала гораздо плотнее работать с игровым рынком", - добавляет он.