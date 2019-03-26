Родители протестуют против ЛГБТ-уроков в школе Бирмингема

  • 26 марта 2019
Protesters
Image caption Протесты родителей начались еще в феврале, их главная претензия в том, что детям слишком рано и слишком много рассказывают про гомосексуальные отношения

Уроки, на которых ученикам бирмингемской школы рассказывали об однополых отношениях, были временно приостановлены из-за недовольства родителей. Персонал школы заявил, что глубоко расстроен подобным непониманием со стороны родителей.

Хейзел Пулли, исполнительный директор ассоциации Excelsior Multi-Academy Trust, управляющей школой Паркфилд Комьюнити в Бирмингеме, сообщила о том, что некоторые учителя потеряли в весе и лишились сна после скандала, разгоревшегося вокруг программы No Outsiders ("Никаких аутсайдеров").

Этот проект был разработан заместителем директора школы Эндрю Моффатом в 2014 году с целью научить детей понимать и принимать различия, существующие в современном обществе.

В рамках этой программы детям рассказывали о правах ЛГБТ-меньшинств и гомофобии. Помимо этого, программа уделяла внимание вопросам расы, религии, половой идентификации, возраста и инвалидности. Однако после бурных протестов родителей программа была приостановлена.

По словам Хейзел, в такой напряженной ситуации она не оказывалась за все 27 лет своей педагогической деятельности.

Пулли пояснила, что в рамках программы No Outsiders на уроках использовались учебники, рассказывавшие историю семьи, в которой две мамы и их общий ребенок занимались "совершенно обыденными вещами".

Таким образом, ученикам хотели объяснить, что "все семьи разные".

"Мы не рассказываем маленьким детям об однополых парах с точки зрения сексуальных отношений, - подчеркивает Хейзел Пулли, - мы просто учим их тому, что бывают разные семьи, в которых может быть два папы или две мамы".
Image caption "Прекратите сбивать с толку наших детей", - гласит плакат на заборе школы
Image caption На недавний протест у стен школы собралось около 250 родителей и их детей
Image caption Школа Паркфилд Комьюнити оценивается Ofsted как "выдающаяся"

Однако эти уроки вызвали недовольство родителей, главным образом из мусульманской общины, которые несколько раз собирались у стен школы, чтобы заявить свой протест. По их словам, тема категорически не подходит детям по возрасту и несовместима с исламскими ценностями.

Уроки по этому предмету были временно приостановлены, чтобы дать возможность провести консультации преподавателей с родителями.

Разобраться с ситуацией в бирмингемской школе взялось Управление по контролю за стандартами образования Британии (Ofsted), которое в начале этого месяца пришло к выводу, что в учебной программе No Outsiders не делался избыточный акцент на вопросах ЛГБТ и эти уроки соответствовали возрасту учеников.

Директор школы Дэвид Уильямс назвал отчет Ofsted отличной новостью для учеников и преподавателей.

Как отметил в отчете старший инспектор Ofsted Питер Хамфрис, "очень незначительная, но очень активная часть родителей не понимает политики, практики и взглядов школы в этом вопросе".

"Эта группа родителей полагает, что работники школы не прислушиваются в должной мере к их мнению. Эта группа считает, что изучению вопросов ЛГБТ уделяется неоправданно много внимания, а само обучение не соответствует возрасту учеников. Однако инспекторы не нашли этому подтверждения", - заявил Хамфрис.

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Image caption По словам участников митинга, забота о сексуальном воспитании детей - дело родителей, а не школы

Однако активистов эти выводы не убедили. Максуд Хассан, у которого в этой школе учатся двое детей, назвал отчет попыткой обелить порочную практику.

"Если все хорошо, то почему же 600 детей уже забрали из этой школы из-за того, чему там учат? - заявил он. - Откуда тогда взялась петиция, которая собрала более 500 подписей, почему вот уже пять или шесть недель родители протестуют, если все хорошо?"

По словам родителей, главная проблема - это возраст, в котором детям рассказывают о подобных вопросах.

В свою очередь, Ofsted рекомендовал руководству школы, которая гордится своими выдающимися показателями, "выработать подход к родителям", чтобы они лучше понимали процесс обучения.

Полиция региона Западный Мидленд сообщила, что ее сотрудники будут присутствовать на встречах, которые планирует организовать руководство школы, чтобы предотвратить нарушение спокойствия.

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