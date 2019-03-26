Родители протестуют против ЛГБТ-уроков в школе Бирмингема
Уроки, на которых ученикам бирмингемской школы рассказывали об однополых отношениях, были временно приостановлены из-за недовольства родителей. Персонал школы заявил, что глубоко расстроен подобным непониманием со стороны родителей.
Хейзел Пулли, исполнительный директор ассоциации Excelsior Multi-Academy Trust, управляющей школой Паркфилд Комьюнити в Бирмингеме, сообщила о том, что некоторые учителя потеряли в весе и лишились сна после скандала, разгоревшегося вокруг программы No Outsiders ("Никаких аутсайдеров").
Этот проект был разработан заместителем директора школы Эндрю Моффатом в 2014 году с целью научить детей понимать и принимать различия, существующие в современном обществе.
В рамках этой программы детям рассказывали о правах ЛГБТ-меньшинств и гомофобии. Помимо этого, программа уделяла внимание вопросам расы, религии, половой идентификации, возраста и инвалидности. Однако после бурных протестов родителей программа была приостановлена.
По словам Хейзел, в такой напряженной ситуации она не оказывалась за все 27 лет своей педагогической деятельности.
Пулли пояснила, что в рамках программы No Outsiders на уроках использовались учебники, рассказывавшие историю семьи, в которой две мамы и их общий ребенок занимались "совершенно обыденными вещами".
Таким образом, ученикам хотели объяснить, что "все семьи разные".
"Мы не рассказываем маленьким детям об однополых парах с точки зрения сексуальных отношений, - подчеркивает Хейзел Пулли, - мы просто учим их тому, что бывают разные семьи, в которых может быть два папы или две мамы".
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Однако эти уроки вызвали недовольство родителей, главным образом из мусульманской общины, которые несколько раз собирались у стен школы, чтобы заявить свой протест. По их словам, тема категорически не подходит детям по возрасту и несовместима с исламскими ценностями.
Уроки по этому предмету были временно приостановлены, чтобы дать возможность провести консультации преподавателей с родителями.
Разобраться с ситуацией в бирмингемской школе взялось Управление по контролю за стандартами образования Британии (Ofsted), которое в начале этого месяца пришло к выводу, что в учебной программе No Outsiders не делался избыточный акцент на вопросах ЛГБТ и эти уроки соответствовали возрасту учеников.
Директор школы Дэвид Уильямс назвал отчет Ofsted отличной новостью для учеников и преподавателей.
Как отметил в отчете старший инспектор Ofsted Питер Хамфрис, "очень незначительная, но очень активная часть родителей не понимает политики, практики и взглядов школы в этом вопросе".
"Эта группа родителей полагает, что работники школы не прислушиваются в должной мере к их мнению. Эта группа считает, что изучению вопросов ЛГБТ уделяется неоправданно много внимания, а само обучение не соответствует возрасту учеников. Однако инспекторы не нашли этому подтверждения", - заявил Хамфрис.
Однако активистов эти выводы не убедили. Максуд Хассан, у которого в этой школе учатся двое детей, назвал отчет попыткой обелить порочную практику.
"Если все хорошо, то почему же 600 детей уже забрали из этой школы из-за того, чему там учат? - заявил он. - Откуда тогда взялась петиция, которая собрала более 500 подписей, почему вот уже пять или шесть недель родители протестуют, если все хорошо?"
По словам родителей, главная проблема - это возраст, в котором детям рассказывают о подобных вопросах.
В свою очередь, Ofsted рекомендовал руководству школы, которая гордится своими выдающимися показателями, "выработать подход к родителям", чтобы они лучше понимали процесс обучения.
Полиция региона Западный Мидленд сообщила, что ее сотрудники будут присутствовать на встречах, которые планирует организовать руководство школы, чтобы предотвратить нарушение спокойствия.