Пресса Британии: парламент должен отвести Британию от края пропасти

В обзоре британской прессы за 26 марта:

Задача парламента - отвести Британию от края пропасти

После предупреждения Брюсселя о том, что Британии в середине апреля грозит "жесткий брексит", страна продолжает двигаться к краю пропасти, с тревогой отмечает в редакционной статье Financial Times. Власть утекает из рук премьер-министра, а ее кабинет настолько парализован, что даже не в силах организовать переворот, чтобы избавиться от нее. В вопросе "брексита" власти перестали функционировать, так в чем же выход?

Газета видит его в создании межпартийного большинства в парламенте, которое смогло бы убедить правительство исполнить его волю и договориться с Евросоюзом об упорядоченном выходе.

План Терезы Мэй провалился, пишет Financial Times, и она сама это признала. Значит, пытаться добить парламентариев, заставив их в третий раз проголосовать за план, который они уже дважды отвергли - это не метод решения проблемы. Уход в отставку в обмен на поддержку плана - тоже не вариант. Отдать переговоры о выходе из ЕС в руки ярых сторонников "брексита" - не в интересах британского общества.

Разрешить кризис, по мнению газеты, должны сами парламентарии, которым следует взять дело "брексита" в свои руки и в ходе откровенных дискуссий обсудить все возможные варианты.

И консерваторы, и лейбористы отказывались от "мягкого брексита", опасаясь, что это внесет раскол в ряды обеих партий. Ну и пусть, настаивает Financial Times. Настало время для умеренного и рационального большинства забыть о межпартийных распрях и объединиться ради общего дела.

Правда, премьер-министр уже дала понять, что если решение парламента не будет соответствовать политическим интересам ее правительства, такое решение будет проигнорировано. Но отвергнуть мнение большинства было бы грубейшим нарушением парламентской традиции, и Терезе Мэй ни в коем случае не следует этого делать.

Ну а что же делать, если при поиске путей выхода из ЕС большинство не будет набрано? Тогда, настаивает FT, необходимо как минимум затребовать у Брюсселя долговременную отсрочку "брексита", чтобы за это время достичь консенсуса в парламенте. Может быть, стоит даже предложить людям повторный референдум. Ну и как крайний случай можно рассматривать досрочные выборы.

Но главное сейчас для Британии - не переступить за край пропасти, за которым страну ожидает хаос и неопределенность, резюмирует издание.

Трамп отбился от обвинений в сговоре с Кремлем, но ему нужно быть настороже с Москвой

После того, как расследование спецпрокурора Роберта Мюллера не смогло доказать, что Россия повлияла на ход избирательной кампании в 2016 году, Дональду Трампу представилась ценная возможность вдохнуть новую жизнь в работу президента, пишет в редакционном разделе Times.

И хотя прокуроры штатов продолжат искать его связи с Кремлем, самые мрачные тучи над головой президента США рассеялись.

Расследование, пусть администрация Белого дома и называла его охотой на ведьм, на самом деле принесло немалую пользу. Оно показало, что Россия готова вмешиваться в важнейшие демократические процессы, и это должно сильно встревожить Запад. А Дональда Трампа 22 месяца кропотливого расследования должны подтолкнуть к созданию надежной защиты избирательной системы США.

Мюллер обнаружил активный троллинг в соцсетях, хакерские атаки на политические организации и активное лоббирование. Приоритетом России при этом было снятие санкций и признание аннексии Крыма. Эти цели не были достигнуты, а все доверенные лица Трампа, выступавшие в качестве посредников при общении с Кремлем, уже понесли наказание.

Президенту стоит понять, пишет Times, что доклад Мюллера - это не конец процесса, а скорее начало нового расследования. Поэтому, с ее точки зрения, для Америки и западных демократий в целом так важно, чтобы доклад Мюллера был опубликован в максимально полном объеме. Ведь это продемонстрировало бы Кремлю силу американских институтов власти и способность независимого прокурора противостоять политическому давлению.

И если американская демократия могла показаться российским спецслужбам удобной мишенью, то жесткость американского ответа должна заставить их изменить свое мнение.

Когда Трамп только пришел к власти, напоминает газета, он намеревался осуществить перезагрузку отношений с Владимиром Путиным, пусть даже лишь для того, чтобы использовать Москву в качестве противовеса набирающему силу Китаю. Последовавший скандал с российским вмешательством в выборы свел эту затею к нулю.

Теперь Кремль хотел бы наверстать упущенное, но Трампу, который только что соскочил с крючка Мюллера, не стоит расслабляться и бросаться обратно в объятия Путина. Россия продолжает вмешиваться в чужие выборы, дестабилизировать ситуацию на востоке Украины и заниматься дезинформацией в глобальном масштабе. Так что сейчас не время забывать и прощать, пишет Times.

Созидательное разрушение: зачем человеку работа, которую может делать автомат

По прогнозу Национальной статистической службы Великобритании, около полутора миллионов рабочих мест в Англии в будущем окажутся под угрозой из-за того, что людей полностью или частично заменят машины, пишет в редакционной статье Times и сразу же оговаривается: но ведь это прекрасная новость!

Да, признает газета, кто-то останется в проигрыше. Но тут уже правительство должно позаботиться о том, чтобы гарантировать социальную защиту и возможности для переквалификации тем, чья профессия отжила свое.

К тому же новые технологии в условиях свободного рынка не только убивают рабочие места, но и создают новые. В процессе перемен потребители получают более качественные товары и услуги, а общество в целом становится богаче.

Автоматизация - это процесс производства товаров или предоставления услуг механическим путем при минимальном участии человека. С приходом века машин появились и критики автоматизации, предрекавшие повальную безработицу и массовое обнищание населения.

Однако в Британии, напоминает газета, сейчас наблюдается самый низкий за последние 50 лет уровень безработицы. И это происходит на фоне невероятного технологического прогресса, когда от рождения интернета до доступного каждому смартфона прошло 30 лет. И молодые люди, которые когда-то начинали бы с примитивного ручного труда, сегодня создают компьютерные игры и мобильные приложения. Это творческая, производительная и приносящая удовлетворение работа.

И эта тенденция продолжится, уверяет Times. Беспилотные автомобили и трехмерные принтеры, к примеру, эти лишь два из зарождающихся направлений, которые обещают приумножить наше благосостояние. Так что политикам стоит приветствовать новые технологи, а не чураться их.

Обзор подготовил Леонид Лунеев, bbcrussian.com