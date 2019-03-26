СМИ России: Россия не токсична, но по-прежнему опасна?

В обзоре российских газет 26 марта:

"Ведомости", "Известия", РБК: сговора не было, вмешательство было

Газета "Ведомости" в редакционном комментарии свежего номера пишет о влиянии итогов расследования в США в отношении президента Трампа и его возможного сговора с Кремлем во время предвыборной кампании на политику в отношении России.

Russiagate закончился, констатирует газета: спецпрокурор США Роберт Мюллер не нашел доказательств сговора Дональда Трампа и его окружения с Кремлем в деле вмешательства в президентские выборы 2016 года и попыток президента помешать расследованию.

"Это хорошие новости для Трампа, но не для России, поскольку сам факт попыток вмешательства с российской стороны теперь считается подтвержденным, а значит, нельзя исключить появления новых американских санкций", - не исключает издание.

Газета обращает внимание на главый вывод Мюллера: Россия все же пыталась вмешиваться в президентские выборы 2016 года. "Расследование подтвердило выводы американских спецслужб, которые неоднократно пытался опровергнуть Трамп, списывая их на попытку демократов оправдать проигрыш на выборах Хиллари Клинтон, - пишут "Ведомости". - Теперь это считается доказанным".

Эксперт по международным отношениям Владимир Фролов отмечает, что именно к самому факту вмешательства, а не к участию в нем президента привязаны все соответствующие санкции. Теперь в США сложно будет что-то противопоставить новым санкциям против России даже Трампу.

Кремль акцентирует внимание на "признании об отсутствии какого-то сговора", но это лишь попытки отодвинуть на задний план обвинения в кибершпионаже и организации агрессивных кампаний в соцсетях, считает Фролов: Россия, возможно, более не токсична, поскольку сделать президента США своим агентом ей не удалось, но по-прежнему опасна.

Председатель комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев, слова которого приводит газета "Известия" в статье на эту же тему, считает, что после обнародования результатов расследования спецпрокурора Роберта Мюллера у России и США появляется небольшое окно возможностей. Он отметил, что проблемы "сговора" Дональда Трампа с Россией никогда не существовало и сейчас будущее двусторонних контактов зависит от Вашингтона и политической мудрости американских руководителей.

Между тем, по словам директора Фонда изучения США имени Франклина Рузвельта при МГУ Юрия Рогулева, российско-американские отношения вряд ли сейчас ждет оттепель, поскольку дело не в результатах расследования, а в общеполитической атмосфере в США. По его мнению, даже республиканцы теперь будут активнее пытаться показать "жесткость в адрес России", чтобы подтвердить "отсутствие хороших намерений" в отношении Москвы.

Вполне возможно, что Трамп сейчас снова заявит о своем намерении поговорить с Владимиром Путиным, поскольку он будет изо всех сил отыгрывать успех, которым для него обернулся итог расследования Мюллера, допустил в разговоре с РБК председатель президиума Совета по внешней и оборонной политике Федор Лукьянов. Однако в целом в отношениях ничего не изменится, объясняет эксперт: "Не во встречах президента дело, а в том, что нет повестки для переговоров".

"Ведомости", "Коммерсант": повышение или почетная отставка?

Должность губернатора - трамплин для карьеры или ее тупик? О том, куда уходят после отставки российские губернаторы, со ссылкой на обзор фонда "Петербургская политика" пишут газеты "Ведомости" и "Коммерсант".

Только четверть из сотни губернаторов, покинувших посты с 2011 года, оказались востребованными в исполнительной власти, и лишь 13 из них пошли на повышение, говорится в докладе фонда. Еще 20 экс-лидеров, по подсчетам экспертов, ушли в федеральный парламент или Счетную палату, в том числе 16 - в Совет Федерации, 14 - в частный или государственный бизнес, 10 - занялись преподавательской или общественной работой, а еще 10 - подверглись уголовному преследованию.

По мнению авторов доклада, актуальность этой темы обусловлена серией недавних отставок, в ходе которой сменилось пять губернаторов, и "полуофициальными заявлениями" о готовности федеральной власти оказывать ушедшим содействие при трудоустройстве.

До сих пор нет четкой иерархии, кто важнее: федеральный чиновник или губернатор, и не ясно, повышение это или нет, когда замминистра уходит в губернаторы, отмечает президент фонда "Петербургская политика" Михаил Виноградов.

Большинство губернаторов, уходивших на формальное повышение в министры, полпреды, в администрацию президента или на сопоставимые позиции замминистра и замполпреда, уходили все-таки в почетную отставку, считает политолог Александр Пожалов: "Это, как правило, было связано с ростом их антирейтинга у населения, плохими результатами "Единой России" на выборах или с предстоящими антикоррупционными зачистками местных элит".

В отличие от 1990-х гг. федеральный центр с 2005 г. губернаторов-отставников пристраивает, особенно популярное для них место - Совет Федерации, говорит политолог Александр Кынев. А вот большая федеральная карьера для экс-губернаторов редкость, за последние 15 лет такие случаи единичны - [нынешний мэр Москвы] Сергей Собянин, [вице-премьер] Юрий Трутнев, [бывший вице-премьер] Александр Хлопонин, перечисляет эксперт.

"Назначение полпредами вряд ли можно считать повышением, поскольку эти фигуры - обычная номенклатура. Остальное - скорее утешительные призы вроде постов аудиторов Счетной палаты или глав ведомств второго эшелона", - комментирует политолог.

При этом среди новых губернаторов много представителей федеральной номенклатуры, карьерных чиновников из министерств и корпораций, отмечает Кынев. "Учитывая возраст, вряд ли они рассчитывали, что делают карьеру, чтобы быть губернатором где-нибудь в Ивановской области или Республике Алтай. Многие из них рассматривают губернаторство как командировку. Но вернутся ли они из нее - большой вопрос: их много, а мест, на которые они рассчитывают, мало", - считает Александр Кынев.

"Коммерсант": "отборное иезуитство"

Представители Русской православной церкви и ряда других религиозных объединений выступили с критикой разработанной администрацией президента РФ концепции закона "О культуре".

Представителей конфессиональных сообществ насторожило положение, согласно которому "литературные и музыкальные произведения, театральные постановки, произведения изобразительного искусства, визуальных искусств, экспозиции и выставки в музеях, произведения киноискусства, демонстрируемые в киноклубах и синематеках" не подлежат квалификации как "публичные действия" по ч. 1 ст. 148 УК РФ в которой речь идет о публичных действия в целях оскорбления религиозных чувств верующих.

"Мы выступаем против того, чтобы театральные постановки, художественные экспозиции, произведения киноискусства были выведены из-под действия ст. 148 УК, потому что они предназначены для публичного просмотра и относятся к публичным действиям, которые могут оскорбить религиозные чувства верующих", - заявила руководитель правового управления Московской патриархии игуменья Ксения.

"Мы поддерживаем позицию РПЦ, - прокомментировал газете "Коммерсант" раввин Зиновий Коган. - Нельзя допустить возможность клеветать и оскорблять верующих. Отмена законодательных норм, на мой взгляд, даст такую возможность. Не надо трогать хорошо упакованное зло".

"Мы ни в коем случае не против выражения мыслей, чувств и идей посредством искусства и творчества, - заявил газете первый зампред Совета муфтиев России Рушан Аббясов. - Однако должны соблюдаться границы разумного, а люди должны чувствовать ответственность за свои дела и слова перед обществом и нести ее перед законом".

"Это отборное иезуитство со стороны авторов законопроекта", - считает первый заместитель начальствующего епископа - управделами Российского объединенного союза христиан веры евангельской (пятидесятников) епископ Константин Бендас.

"Концепция проекта закона "О культуре", выводя произведения искусства из-под действия статьи УК РФ об оскорблении религиозных чувств, исходит из необходимости защиты конституционного права творца на самовыражение и свободу творчества, - считает руководитель центра по изучению проблем религии и общества Института Европы РАН Роман Лункин. - Вместе с тем создается коллизия: разработчики проекта оставляют одним гражданам возможность высказывания, оскорбительного по отношению к верующим, а другим - нет, хотя статьи УК РФ написаны абсолютно для всех".

"Коммерсант" напоминает, что разработка поправок к ст. 148 УК РФ началась после "панк-молебна" группы Pussy Riot в храме Христа Спасителя в конце февраля 2012 года. Граждане, заявлявшие об оскорблении их религиозных чувств, с тех пор неоднократно устраивали погромы на выставках и добивались отмены театральных постановок.

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Обзор подготовила Олег Савин, Служба мониторинга Би-би-си