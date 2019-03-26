Жители Ингушетии снова вышли на митинг против власти

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В столице Ингушетии во вторник проходит новый митинг, организованный противниками руководства республики. Собравшиеся протестуют против внесения изменений в закон о проведении референдумов.

Митинг, который был согласован властями в последний момент, проходит в центре Магаса перед зданием национальной телерадиокомпании "Ингушетия".

Согласно трансляции, которую ведет канал "ФортангаORG" в YouTube, в акции протеста принимают участие тысячи человек. Активисты оценивают число собравшихся в 20 тыс. человек.

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Собравшиеся держат в руках флаги республики, старшие участники акции расположились на стульях вокруг сцены.

Выступающие говорят о недоверии региональной власти, необходимости возвращения прямых выборов главы республики и отмены соглашений о границе с Чечней.

Звучат также требования отставки главы Ингушетии Юнус-Бека Евкурова и роспуска республиканского правительства.

Руководитель организации "Машр" Магомед Муцольгов в своем блоге сообщает, что вопрос о доверии Евкурову был вынесен на всеобщее голосование на митинге - и участники выразили главе республики недоверие.

По оценке Муцольгова, на акцию пришли 20 тыс. человек. Он также сообщает, что в районе проведения митинга отключили мобильный интернет, площадь окружена полицией.

Правообладатель иллюстрации Fortanga.org Image caption Одиночный пикет с требованием отставки Евкурова прошел также в Москве

Власти Ингушетии сначала согласовали проведение митинга не в столице республики, как планировали организаторы, а в Назрани. Активисты пытались обжаловать это решение в суде, а затем подали повторную заявку на проведение трехдневного митинга в Магасе.

Накануне, 25 марта, стало известно, что правительство Ингушетии согласовало однодневный митинг в столице республики.

Законопроект "О референдуме Республики Ингушетия", который внес в республиканский парламент Евкуров, предлагал упразднить норму об обязательном вынесении на референдум вопросов об изменении статуса, наименования республики, ее разделения или объединения с другими субъектами, изменения ее территории или границ.

Документ был принят народным собранием Ингушетии в первом чтении 28 февраля и готовился к рассмотрению с учетом поправок и дополнений 28 марта. Однако 20 марта Евкуров отозвал документ из парламента, объяснив это тем, что он "вызвал неоднозначную реакцию в регионе".

"Бурный, местами негативный общественный резонанс", как заявил Евкуров, спровоцировала "недостаточная информационно-разъяснительная работа со стороны разработчиков законопроекта и депутатов".

В понедельник в эфире телеканала "Ингушетия" Евкуров заявил, что перед повторным внесением в парламент поправки к закону обсудят на общественных слушаниях, который начнутся на этой неделе.

Действующий закон о референдумах в Ингушетии был принят в 1997 году и именно на его положение ссылались противники соглашения об изменении границы между Чечней и Ингушетией осенью прошлого года.

26 сентября 2018 года Евкуров и глава Чечни Рамзан Кадыров подписали соглашение о закреплении границы между регионами. Ингушетия отдала Чечне участок Сунженского района, что вызвало недовольство жителей Ингушетии.

Media playback is unsupported on your device Можно ли считать законным решение КС России о новой границе между Чечней и Ингушетией?

Тогда многотысячные протесты в Магасе продолжались две недели.

В октябре конституционный суд Ингушетии по запросу группы депутатов регионального парламента признал закон об установлении границы с Чечней неправомерным и заключил, что соглашение от 26 сентября необходимо утвердить на референдуме.

Однако в декабре конституционный суд России признал соглашение между Чечней и Ингушетией об административной границе законным.