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Ирландский боец Конор Макгрегор объявил о завершении карьеры в смешанных единоборствах (MMA). Би-би-си напоминает, чем прославился этот скандальный спортсмен.

"Привет, ребята. Быстрое объявление: я решил сегодня завершить карьеру в спорте, известном как смешанные боевые искусства. Всем бывшим коллегам желаю успехов. Теперь я присоединяюсь к старым партнерам по этой авантюре на пенсии", - написал 30-летний ирландец в "Твиттере" утром во вторник.

Пропустить Twitter пост , автор: @TheNotoriousMMA Hey guys quick announcement, I’ve decided to retire from the sport formally known as “Mixed Martial Art” today.

I wish all my old colleagues well going forward in competition.

I now join my former partners on this venture, already in retirement.

Proper Pina Coladas on me fellas! — Conor McGregor (@TheNotoriousMMA) 26 марта 2019 г.

В апреле 2016 года Макгрегор уже объявлял о завершении карьеры - тоже через "Твиттер". Но через два дня он сообщил, что продолжит выступления и провел после этого четыре боя.

Еще неделю назад боец говорил, что готов в третий раз драться с Нейтом Диасом и напоминал, что хочет получить долю в капитале Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC).

Глава UFC Дэйна Уайт, комментируя во вторник заявление Макгрегора об окончании карьеры, назвал его решение здравым и пожелал удачи, напомнив о другом его проекте - производстве виски.

"У него достаточно денег, чтобы уйти, а виски лишь усилило это решение. Это здравое решение. Я бы на его месте поступил так же", - процитировал переписку с Уайтом в "Твиттере" спортивный журналист Бретт Окамото.

За свою карьеру в MMA Макгрегор провел 25 боев (21 победа), и один бой по правилам профессионального бокса, окончившийся поражением.

Известность он приобрел не столько за счет спортивных достижений, выглядящих неоднозначно, но и благодаря эпатажному поведению вне октагона. Би-би-си вспоминает главные события в карьере Конора Макгрегора.

Бой с Флойдом Мэйуэзером

Тот самый единственный в карьере бой по правилам бокса Макгрегор провел в августе 2016 года против американца Флойда Мэйуэзера. Для Мэйуэзера это был 50-й бой в карьере и 50-я победа. После поединка американец завершил карьеру.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Мэйуэзер и Макгрегор

Макгрегор подошел к бою чемпионом UFC в легком весе, выиграв к тому моменту 21 из 24 поединков. Опыта в профессиональном боксе у него не было. Инициатива проведения поединка принадлежала Макгрегору. Он добился права участвовать в боксерских боях, а бывший чемпион мира согласился встретиться с ним на ринге.

Поединок в первом среднем весе (до 69,85 кг) прошел в Лас-Вегасе, штат Невада. Он был рассчитан на 12 раундов по три минуты. Подготовка к нему вызвала самые противоречивые оценки: одни называли его самым значительным событием в боевых видах спорта и "поединком столетия", другие - "фарсом" и "цирком".

В десятом раунде Мэйуэзер победил техническим нокаутом.

От организаторов Мэйуэзер получил 100 млн долларов, а Макгрегор - 30 млн долларов, но с учетом косвенных доходов оба заработали на поединке в несколько раз больше.

Бой с Хабибом

Следующий большой поединок Макгрегор провел против бойца из Дагестана Хабиба Нурмагомедова в октябре 2018 года. Этот бой на сегодняшний день остается для ирландца последним.

Поединку, который Макгрегор проиграл, сдавшись в четвертом раунде после удушающего приема, предшествовала долгая история: ирландец увлеченно и шумно привлекал внимание к главному бою года.

Сначала на подземной парковке в Бруклине Конор Макгрегор с друзьями напал на автобус, в котором находился Хабиб Нурмагомедов и другие бойцы ММА. Ирландец потом объяснял, что хотел отомстить Хабибу за своего друга - ирландско-российского бойца ММА Артема Лобова, у которого за несколько дней до этого произошла стычка с Нурмагомедовым.

Media playback is unsupported on your device Видео инцидента в Нью-Йорке

За эту выходку суд в Бруклине назначил Макгрегору пять дней общественных работ, возмещение ущерба владельцу автобуса и принудительное прохождение курса по управлению гневом.

В преддверии боя с Нурмагомедовым Макгрегор еще пару раз оказывался в фокусе внимания СМИ. Во время чемпионата мира по футболу он сфотографировался с президентом России Владимиром Путиным, а осенью резко высказался о главе Чечни Рамзане Кадырове.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Макгрегор сфотографировался с Владимиром Путиным во время ЧМ-2018 в Москве

На совместной пресс-конференции с Нурмагомедовым в Нью-Йорке Макгрегор объяснял, почему ранее называл отца Нурмагомедова трусом.

"Его отец выложил в "Инстаграме" фото с Кадыровым, когда они были в мечети. Кадыров - чеченский диктатор, безумный человек. Но отец Хабиба лижет ему задницу и выкладывает фото Кадырова с подписью "Вместе мы сильнее". Такое фейковое уважение из-за страха. Чеченцы знают, что если бы у него [отца Нурмагомедова] была возможность ударить этого человека ножом в спину, он бы сразу это сделал. Но он ничего не сделал. Поэтому он дрожащий трус", - сказал тогда Макгрегор.

Одежда и виски

Известно о двух бизнес-проектах Конора Макгрегора: это линия одежды и производство виски.

Незадолго до боя с Мэйуэзером боец объявил о создании модного бренда, который получил название August McGregor. Основной продукт компании, ориентированной на покупателей-миллениалов, это мужские костюмы.

А за месяц до поединка с Нурмагомедовым Макгрегор создал компанию Proper No. Twelve Irish Whiskey. В названии зашифрована отсылка к дублинскому району Крамлин, в котором он вырос. Виски от Макгрегора можно купить в Ирландии, США и Великобритании.

Хулиганские выходки

Помимо многочисленных стычек с противниками, которые можно рассматривать как элемент спортивного шоу, у Макгрегора были проблемы с законом, со спортом напрямую не связанные. В 2017 году СМИ сообщали, что боец подрался в дублинском пабе с местным гангстером Грэмом Уиланом.

Меньше месяца назад Макгрегор был арестован в Майами после того, как повздорил на выходе из ночного клуба с фанатом. Незнакомец хотел сфотографироваться со звездой, но его поведение показалось бойцу слишком назойливым. Тогда он выхватил у фаната телефон, разбил об асфальт и вдогонку дал несколько пинков самому поклоннику.

В камере он провел несколько часов и вышел под залог. "Терпение в этом мире - добродетель, над которой я продолжаю работать. Я очень люблю своих фанатов. Спасибо вам", - написал после этого ирландец в "Инстаграме".