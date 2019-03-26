Правообладатель иллюстрации NASA Image caption 29 марта Кристина Коч (на фото слева) наденет скафандр, в котором до этого работала Энн Макклейн

Первый выход в открытый космос команды женщин-космонавтов пришлось отменить из-за нехватки скафандров, заявили в американском космическом агентстве НАСА.

Энн Макклейн и Кристина Коч должны были провести замену литиево-ионных батарей на МКС в пятницу, 29 марта. Но в НАСА заявили, что располагают лишь одним скафандром среднего размера, идеально подходящим для женской фигуры.

В итоге Кристина Коч осуществит выход в открытый космос вместе со своим коллегой мужского пола Ником Хагом, уточнили в агентстве.

Энн Макклейн, готовившаяся к этому выходу в скафандре большого размера, пришла к выводу, что скафандр среднего размера, в котором она уже работала за пределами МКС 22 марта, подходит ей лучше.

НАСА располагает двумя скафандрами среднего размера на МКС, но лишь один из них пригоден для выхода в открытый космос. Подгонка скафандра заняла бы очень много времени, и в НАСА приняли решение заменить астронавта.

Правообладатель иллюстрации NASA

Скафандры, доступные на МКС, на самом деле представляют собой комлект из нескольких частей, которые можно менять местами, чтобы готовый костюм наилучшим образом подходил каждому конкретному космонавту, заявила Бранди Дин, пресс-секретарь космического центра Джонсона в Хьюстоне.

Она добавила, что скафандры бывают среднего, большого и очень большого размера.

Первой женщиной-космонавтом в открытом космосе стала Светлана Савицкая в 1984 году. Всего на МКС с 1998 года было проведено 213 выходов в открытый космос.