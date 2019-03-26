Бывшего министра Михаила Абызова подозревают в хищении 4 млрд рублей

Правообладатель иллюстрации Sergei Savostyanov/TASS Image caption Абызов был одним из богатейших российских бизнесменов

Следственный комитет России возбудил уголовное дело в отношении бывшего министра открытого правительства России Михаила Абызова. Его подозревают в хищении 4 млрд рублей, которые впоследствии были "в полном объеме выведены за рубеж".

"Главным управлением по расследованию особо важных дел СК России возбуждено уголовное дело в отношении бывшего министра открытого правительства РФ Михаила Абызова, который в период с апреля 2011 года по ноябрь 2014 года, являясь бенефициарным владельцем ряда оффшорных коммерческих организаций, создал и возглавил преступное сообщество", - говорится в сообщении.

По данным следователей, Абызов и пятеро соучастников "путем обмана акционеров ОАО "Сибирская энергетическая компания" и ОАО "Региональные электрические сети", осуществляющих на территории Новосибирской области производство и передачу электроэнергии, совершил хищение денежных средств данных компаний в размере 4 млрд рублей".

"Похищенные деньги в полном объеме выведены за рубеж", - заявили в ведомстве.

"Абызов и названные лица поставили под угрозу устойчивое экономическое развитие и энергетическую безопасность ряда регионов страны", - добавили в СКР.

Где сейчас находится Абызов, официально не сообщается. В СКР лишь отметили, что с фигурантами уголовного дела проводятся следственные действия. РБК со ссылкой на свои источники сообщает, что экс-министр был задержан в Москве сотрудниками ФСБ России.

"Собеседник" несколько недель назад сообщал, что Абызов в последнее время находился в Италии (это же подтвердил и собеседник РБК). На прямой вопрос издания, покинул ли он Россию, Абызов ответил уклончиво: "Плачу налоги в России".

Как сообщил Интерфакс со ссылкой на источники, оперативники выманили Абызова из-за границы, а затем задержали.

Богатый министр

Михаил Абызов проработал в российском правительстве недолго - с 2012 по 2018 год. Он был единственным "министром без портфеля" - то есть у него почти не было реальных полномочий и большого штата.

Его должность называлась "министр по делам открытого правительства" - структуры, которая должна была координировать взаимодействие госорганов с обществом, собирать общественные инициативы и так далее. Его должность упразднили в мае 2018 года, и в новое правительство Абызов не вошел.

Михаил Абызов - выходец из бизнеса. Он занялся торговлей еще в 1989 году, будучи студентом мехмата МГУ, потом бросил учебу и пошел работать в брокерскую компанию. В 1990-х годах он занимал руководящие должности в компаниях топливно-энергетического комплекса. К 1996 году он возглавлял Объединенную российскую топливно-энергетическую компанию, через три года стал зампредом правления РАО "ЕЭС России".

Позже он создал группу RU-COM для управления своими же активами в энергетике и сельском хозяйстве.Громкими инициативами в правительстве Абызов не запомнился, зато был известен как самый богатый член правительства. За 2015 год, согласно декларации, министр заработал 455,6 млн рублей.

Как утверждал его представитель, все активы были переданы в доверительное управление, и министр получил доход "за счет прибыли от реализации ценных бумаг, обязательств и имущества, а также за счет прибыли от управления активами". В 2017 году Абызов задекларировал доход в 181 млн рублей.

Абызов был включен в "кремлевский список" минфина США в 2017 году.

В рейтинге российского журнала Forbes за 2018 год он занял 162-е место с состоянием $600 млн.

Несмотря на то что Абызов перестал работать в правительстве, формально он продолжал быть членом некоторых правительственных рабочих групп и комиссий. Например, в декабре он вошел в рабочую группу по совершенствованию системы госконтроля. В рабочую группу также вошли президент РСПП Александр Шохин и уполномоченный при президенте РФ по защите прав предпринимателей Борис Титов.