Глава генштаба Алжира: президент Бутефлика недееспособен

Правообладатель иллюстрации AFP/Getty Image caption Генерал Салех потребовал объявить пост президента вакантным

Глава Генерального штаба вооруженных сил Алжира потребовал объявить президента страны Абделазиза Бутефлику неспособным выполнять свои обязанности.

"Мы обязаны найти выход из этого кризиса немедленно, но в рамках конституции", - заявил генерал-лейтенант Ахмед Гаед Салах, выступая по телевидению.

В Алжире уже несколько недель продолжаются выступления граждан, требующих смещения действующего президента.

Ранее президент Бутефлика согласился не выставлять свою кандидатуру в пятый раз на предстоящих выборах, которые были отложены.

Однако многие участники акций протеста обвиняют его в том, что он собирается оставаться у власти.

Правообладатель иллюстрации EPA Image caption Многие участники акций протеста требуют ухода коррупционных политиков в составе нынешнего правительства

Протесты начались более месяца назад, после того как 82-летний президент объявил, что собирается выставить свою кандидатуру на очередных выборах.

Выступая на государственном телевидении, командующий штабом и заместитель министра обороны генерал Салах заявил, что конституция является единственной гарантией сохранения политической стабильности в стране.

Он предложил воспользоваться статьей 102 конституции, которая позволяет конституционному совету страны объявить пост президента вакантным, если глава государства неспособен исполнять свои обязанности.

Президент Бутефлика перенес инсульт в 2013 году и с тех пор редко появлялся на публике.

Правообладатель иллюстрации AFP/Getty Image caption Президент Абделазиз Бутефлика находится во главе государства с 1999 года

Абделазиз Бутефлика принадлежит к высшей военной касте алжирского общества. Он является ветераном войны за независимость против Франции, во время которой он заработал себе огромный авторитет.

Бутефлика пришел к власти при поддержке власти после гражданской войны в 1990-е годы и рассматривался тогда в качестве объединителя страны.

Он сумел пережить события арабской весны 2011 года и укрепить стабильность режима, однако последние события сильно ослабили его позиции.

В последние годы он крайне редко выступает публично. Его помощники обычно зачитывают его речи, а его заявление о намерении участвовать в президентских выборах было зачитано диктором по государственному телевидению.