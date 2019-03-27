Курды требуют международного суда над джихадистами в Сирии
Курдская администрация на севере Сирии призвала к созданию международного трибунала для суда на тысячами членов группировки "Исламское государство".
Один из членов администрации Абдул Карим Омар сообщил Би-би-си, что необходимо принять решение, что делать с тысячами членов ИГ (террористическая группировка, запрещенная многими странами, включая Россию и Британию), которые оказались в руках курдов после ликвидации последнего оплота джихадистов в Багхузе на востоке Сирии.
На прошлой неделе соединения Сирийских демократических сил (СДС) при поддержке курдов заняли эту деревню.
Среди тысяч захваченных курдами пленных есть около тысячи иностранцев, которые воевали в рядах ИГ. Эти добровольцы являются гражданами около 50 стран.
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Многие из этих государств отказываются сейчас принимать своих граждан в рамках репатриации в связи с той угрозой, которую они могут представлять для безопасности, а также со сложностями при предании их суду.
С начала этого года бойцы СДС захватили в плен более 5 тысяч джихадистов из Сирии и других стран. Они содержатся в тюрьмах и лагерях, а женщины и дети - в специально созданных центрах.
По словам одного из деятелей курдской администрации, более 9 тысяч членов семей джихадистов, в том числе множество детей, содержится в палаточном лагере аль-Хол, созданном курдами. Этот лагерь был рассчитан на 20 тысяч человек, но теперь в нем проживает более 70 тысяч.
В понедельник представитель США по делам Сирии Джеймс Джеффри заявил, что основная задача сейчас - репатриация джихадистов.
По его словам, граждан Ирака и Сирии предстоит направлять в эти страны с целью их дерадикализации и интеграции в общество, а в некоторых случаях - для придания суду, а другие страны мира обязаны принимать своих граждан, которые участвовали в боевых действиях на стороне исламистов.
Однако некоторые указывают при этом на дело Ходы Мутаны, американки из Алабамы, которая в 2014 году покинула США и примкнула к ИГ. Ей отказывают сейчас в праве на возвращение в США на уровне госсекретаря Майка Помпео при поддержке президента Трампа. Госсекретарь Помпео утверждает, что она никогда не имела американского гражданства, однако ее семья оспаривает это утверждение.
В ответ на вопрос, рассматривает ли американская администрация возможность создания международного трибунала, Джеймс Джеффри сказал, что такой вопрос сейчас не обсуждается.
В прошлом такие международные трибуналы создавались после завершения крупных вооруженных конфликтов, в том числе в Боснии в 1990-х годах и в Руанде в 1994 году. С 2002 года на постоянной основе действует Международный уголовный суд в Гааге, но Сирия не ратифицировала Римский статут, который предусматривал его создание.
Однако, по словам юриста Джоела Хубрехта, создание такого трибунала в северо-восточной Сирии было бы нереалистичным по следующим причинам:
- Курдская администрация не признана международным правом;
- На создание такого трибунала обычно требуется длительное время;
- Сбор показаний свидетелей затруднен в стране, находящейся в состоянии гражданской войны.