Курды требуют международного суда над джихадистами в Сирии

Правообладатель иллюстрации EPA Image caption Курды удерживают тысячи бывших джихадистов, взятых в плен в Сирии

Курдская администрация на севере Сирии призвала к созданию международного трибунала для суда на тысячами членов группировки "Исламское государство".

Один из членов администрации Абдул Карим Омар сообщил Би-би-си, что необходимо принять решение, что делать с тысячами членов ИГ (террористическая группировка, запрещенная многими странами, включая Россию и Британию), которые оказались в руках курдов после ликвидации последнего оплота джихадистов в Багхузе на востоке Сирии.

На прошлой неделе соединения Сирийских демократических сил (СДС) при поддержке курдов заняли эту деревню.

Среди тысяч захваченных курдами пленных есть около тысячи иностранцев, которые воевали в рядах ИГ. Эти добровольцы являются гражданами около 50 стран.

Многие из этих государств отказываются сейчас принимать своих граждан в рамках репатриации в связи с той угрозой, которую они могут представлять для безопасности, а также со сложностями при предании их суду.

Правообладатель иллюстрации AFP/Getty Image caption Сирийские демократические силы действуют при поддержке американских военных и в союзе с курдами

С начала этого года бойцы СДС захватили в плен более 5 тысяч джихадистов из Сирии и других стран. Они содержатся в тюрьмах и лагерях, а женщины и дети - в специально созданных центрах.

По словам одного из деятелей курдской администрации, более 9 тысяч членов семей джихадистов, в том числе множество детей, содержится в палаточном лагере аль-Хол, созданном курдами. Этот лагерь был рассчитан на 20 тысяч человек, но теперь в нем проживает более 70 тысяч.

В понедельник представитель США по делам Сирии Джеймс Джеффри заявил, что основная задача сейчас - репатриация джихадистов.

По его словам, граждан Ирака и Сирии предстоит направлять в эти страны с целью их дерадикализации и интеграции в общество, а в некоторых случаях - для придания суду, а другие страны мира обязаны принимать своих граждан, которые участвовали в боевых действиях на стороне исламистов.

Правообладатель иллюстрации AFP Image caption Многие бывшие члены ИГ содержатся сейчас во временных лагерях на территории Сирии

Однако некоторые указывают при этом на дело Ходы Мутаны, американки из Алабамы, которая в 2014 году покинула США и примкнула к ИГ. Ей отказывают сейчас в праве на возвращение в США на уровне госсекретаря Майка Помпео при поддержке президента Трампа. Госсекретарь Помпео утверждает, что она никогда не имела американского гражданства, однако ее семья оспаривает это утверждение.

В ответ на вопрос, рассматривает ли американская администрация возможность создания международного трибунала, Джеймс Джеффри сказал, что такой вопрос сейчас не обсуждается.

Правообладатель иллюстрации Reuters Image caption Тысячи членов семей джихадистов, в том числе дети, находятся во временных центрах заключения на севере Сирии

В прошлом такие международные трибуналы создавались после завершения крупных вооруженных конфликтов, в том числе в Боснии в 1990-х годах и в Руанде в 1994 году. С 2002 года на постоянной основе действует Международный уголовный суд в Гааге, но Сирия не ратифицировала Римский статут, который предусматривал его создание.

Однако, по словам юриста Джоела Хубрехта, создание такого трибунала в северо-восточной Сирии было бы нереалистичным по следующим причинам: