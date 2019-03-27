СМИ России: дело Абызова – удар по позициям Медведева

В обзоре российских газет 27 марта:

"Коммерсант", "Ведомости", Forbes: чем похожи дела Абызова и Калви

Задержание министра по делам "Открытого правительства" Михаила Абызова комментируют российские газеты на первых полосах. "Коммерсант" пишет, что Абызова обвинили в хищении 4 млрд рублей: по версии следствия, он создал преступное сообщество, используя служебное положение.

В правительстве не связывают происходящее с закрытым накануне проектом "Открытое правительство", которым в Белом доме занимался экс-министр.

Для сотрудников правительства происходящее стало полной неожиданностью, рассказали изданию несколько представителей аппарата правительства, хотя информация "об определенном интересе силовиков к деятельности бывшего министра обсуждалась в кулуарах с момента его отставки".

Пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков практически сразу после задержания пояснил, что президенту было заранее доложено об обстоятельствах дела; пресс-секретарь премьера Дмитрия Медведева Олег Осипов также объяснил, что тот проинформирован о сложившейся ситуации.

По словам Олега Осипова, известно, что к Абызову предъявляли претензии его партнеры по бизнесу, и, наверное, эти претензии надо было урегулировать иным образом. Он также уточнил, что речь в версии следствия идет о том, что Михаил Абызов сохранял контроль за деятельностью коммерческих структур после 2012 года.

Уверенность практически всех в том, что Михаил Абызов задержан в результате коммерческого спора, является главной политической проблемой происходящего. Фактически это означает одобрение российской властью права силовых структур вмешиваться в коммерческие споры, предъявляя уголовные обвинения их участникам. Такие же проблемы возникли в феврале вокруг спора совладельцев Восточного банка, завершившегося арестом главы Baring Vostok Майкла Калви, заключает "Коммерсант".

"В последнее время наблюдается определенная периодичность возбуждения дел в отношении чиновников федерального уровня", - заявил "Ведомостям" партнер юридической компании "Рустам Курмаев и партнеры" Дмитрий Горбунов, приведя в пример дело бывшего министра экономического развития Алексея Улюкаева.

Горбунов напоминает, что на региональном уровне таких дел очень много: например, в отношении министра природных ресурсов и экологии Саратовской области Дмитрия Соколова, министра лесного комплекса Иркутской области Сергея Шеверды. Тенденция свидетельствует, что дела в отношении членов правительства перестают быть диковинкой как на федеральном, так и на региональном уровне. В большинстве случаев дела возбуждаются по коррупционным статьям.

Forbes рассказывает о карьерном пути Абызова, вспоминая, как Анатолий Чубайс привел молодого бизнесмена в РАО "ЕЭС", а премьер-министр Дмитрий Медведев создал специально для него "Открытое правительство".

Издание предполагает, что дело Абызова - серьезный удар по позициям Дмитрия Медведева, его патрона: "Во внутриэлитных раскладах перед избранием нового президента казус Абызова обязательно припомнят", - заключает Forbes.

"Ведомости": "лежание под танками" не помогает управлять регионом

Кремлевские эксперты похвалили президента за новую кадровую политику, но независимые политологи ставят под сомнение необходимость спешно менять губернаторов, теряющих рейтинг.

В большинстве регионов, где в последние два года сменились губернаторы, положительные оценки населением руководителей субъектов встречаются чаще, чем отрицательные, пишут "Ведомости", ссылаясь на доклад близкого к Кремлю Экспертного института социальных исследований (ЭИСИ) о новой кадровой политике в регионах.

Как полагают авторы доклада, с октября 2016 года курс президента на обновление регионального госуправления стал оформляться в комплексную кадровую политику: за этот период губернаторские выборы прошли в 42 субъектах, в 31 из них на посты руководителей баллотировались новые кандидаты. И лишь один из назначенных президентом врио (в Приморском крае) за это время не смог победить в первом туре (еще три поражения потерпели губернаторы, пытавшиеся переизбраться на новый срок), говорится в докладе.

Как полагают авторы доклада ЭИСИ, нынешние так называемые технократы - это, по сути, привычные хозяйственники (в противовес идеологам-партийцам и партноменклатуре), только на новом уровне развития практик бизнес-управления.

Политтехнолог Екатерина Курбангалеева говорит, что новых губернаторов отличают высокая мотивация на решение задач, лучшее понимание федеральных финансовых механизмов, более активное использование возможностей государственно-частного партнерства, новые подходы к кадровой политике и формированию городской среды.

Картина по новым губернаторам совсем не благостная, не согласен с кремлевскими экспертами политолог Николай Петров: "Некоторые врио на выборах проползли по краю второго тура, и им помог административный ресурс".

Когда меняют губернатора, есть эффект медового месяца: люди рады уходу прежнего начальника и есть надежды на нового, но судить о нем они могут только по словам, поясняет эксперт. Не согласен он и с тем, что варягов стало меньше - тот, кто родился в регионе, но почти там не жил, никак не связан с местными элитами: "Естественно, что назначенцы пытаются подтянуть ресурс, который имели на федеральном уровне, поскольку в регионе они столкнулись с проблемами, с которыми никогда не сталкивались, а их обучение, вроде лежания под танками, мало помогает в эффективном управлении регионом".

Петров считает новую модель привлечения к власти губернаторов неэффективной, Кремль опоздал на несколько лет, серьезно изменились условия для использования модели: "Уроки выборов сентября 2018 г. показывают, что она не работает. Искать будущих губернаторов надо среди людей, которые пользуются авторитетом у местной элиты. Кремль же проявляет упорство в поддержке ошибочных решений, которые сейчас пытаются оправдать", - заключает Петров.

РБК: заморозка в обмен на субсидии

Нефтяные компании согласились на предложение Дмитрия Медведева продлить соглашения о заморозке цен на топливо еще на три месяца, до 1 июля. Но теперь они смогут получить больше субсидий из бюджета за сдерживание цен на заправках, пишет РБК.

Прошлые договоренности выполнили свою роль: розничные цены росли медленнее, чем инфляция, при этом запасы дизеля на рынке по сравнению с прошлым годом возросли на 30%, бензина - на 10%, рассказал заместитель главы ФАС Анатолий Голомолзин.

Компании боялись, что правительство слишком сильно зарегулирует цены, но в итоге согласились на продление заморозки, потому что период небольшой — всего три месяца, рассказал владелец НК "Новый поток" Дмитрий Мазуров. По его словам, компаниям обещали, что соглашение продлевается в последний раз.

Скорее всего, правительство решило продлить соглашения о заморозке цен на топливо, потому что опасается, что демпфирующий механизм не сработает так, как задумано, рассуждает аналитик АКРА Василий Танурков. Цены на бензин зависят от рублевой цены нефти и остались бы на текущем уровне, даже если бы соглашения перестали действовать. Но если цена на нефть вырастет, а демпфер не сработает, то без соглашений цены на топливо неизбежно вырастут, считает аналитик. Нефть может подорожать в начале мая, когда начнет действовать полный запрет США на закупку иранской нефти, отметил он.

"Известия": еда для пенсионеров

На российских прилавках вскоре могут появиться обогащенные витаминами продукты с пометкой "для пожилых", пишут "Известия". При этом они будут уже готовы или не потребуют особых усилий при приготовлении. Рецептуры таких продуктов уже разрабатывается в Федеральном исследовательском центре (ФИЦ) питания, однако эксперты сомневаются, что новинка будет иметь успех у пенсионеров.

Разработка рецептур "продуктов для пожилых" уже началась, говорит научный руководитель ФИЦ питания, главный внештатный специалист-диетолог Минздрава Виктор Тутельян: "Это могут быть белковые смеси, овощные, замороженные блюда. От тех, что уже есть в магазинах сейчас, они будут отличаться тем, что обогащены витаминами".

Производством "фастфуда для пожилых" займутся частные компании, уточнил Виктор Тутельян. Их перечень, по его словам, пока не определен.

В России есть потенциал для производства обогащенных продуктов для пенсионеров, однако важно, чтобы они были доступны по цене, отметил зампред правления ассоциации "Руспродсоюз" Дмитрий Леонов: "Мы должны выпустить на рынок новый высококачественный продукт по низкой цене.

В условиях слабой покупательной способности (а пенсионеры - наиболее уязвимая в этом плане категория граждан) и тотальной акционной зависимости населения производить такой продукт может быть выгодно только при условии введения неких финансовых льгот для предприятия. Это могут быть дотации со стороны государства, налоговые каникулы, сниженные ставки", - говорит он.

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Обзор подготовил Ольга Караулова, Служба мониторинга Би-би-си