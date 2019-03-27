Суд рассмотрит вопрос об аресте бывшего министра Абызова

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Басманный суд Москвы в среду решит вопрос о мере пресечения для бывшего министра по делам "открытого правительства" Михаила Абызова. Накануне стало известно, что его задержали и обвинили в организации преступного сообщества и крупном мошенничестве.

По данным источников российских информационных агентств, следствие будет добиваться ареста Абызова и обратится в суд с ходатайством о мере пресечения в виде заключения под стражу.

Адвокат Абызова Александр Аснис сказал Интерфаксу, что его подзащитный "вины не признает категорически".

В среду Абызова в изоляторе временного содержания посетили члены Общественной наблюдательной комиссии (ОНК). Ответственный секретарь организации Иван Мельников заявил ТАСС, что, со слов Абызова, "правоохранители при задержании его не били и общались с ним корректно".

Мельников также рассказал, что Абызова поместили в одну камеру с подозреваемым в убийстве, а также с ранее судимым гражданином, что является нарушением, так как несудимые и ранее судимые должны содержаться отдельно.

В чем обвиняют

Как сообщил накануне Следственный комитет России (СКР), Абызову предъявлено обвинение в создании преступного сообщества с использованием служебного положения (ч. 3 ст. 210 УК РФ) и мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ).

По версии СКР, в 2011-2014 годах Абызов, будучи бенефициаром ряда офшорных компаний, создал и возглавил преступное сообщество - оно похитило 4 млрд рублей у ОАО "Сибирская энергетическая компания" и ОАО "Региональные электрические сети" (производят и передают электричество в Новосибирской области) и вывело их за рубеж.

В созданное Абызовым преступное сообщество, как считают следователи, входили Николай Степанов, Максим Русаков, Галина Фрайденберг, Александр Пелипасов и Сергей Ильичев. Это бывшие топ-менеджеры компаний, связанных с Абызовым.

Своими действиями Абызов и его подельники поставили под угрозу устойчивое экономическое развитие и энергетическую безопасность нескольких регионов, утверждает следствие.

Как пишет "Коммерсант" со ссылкой на адвокатов фигурантов дела, обвинение строится вокруг сделки по продаже акций нескольких энергокомпаний ФГУП "Алмазювелирэкспорт". Якобы бумаги были проданы унитарному предприятию за 4 млрд рублей, при том что их реальная стоимость составляла 186 млн рублей.

По информации издания, обвиняемые утверждают, что сделка была рыночной, а конфликт вокруг нее искусственно переведен в уголовную плоскость.

Как задерживали

"Коммерсант" пишет, что Абызов был задержан оперативниками управления "К" службы экономической безопасности ФСБ во вторник по приезде из-за границы.

По информации источника Интерфакса, бывшего министра задержали по дороге из терминала бизнес-авиации "Внуково-3", куда он прилетел из Италии. Там, как писали СМИ, Абызов жил после ухода из правительства.

Другой источник Интерфакса заявил, что возвращение экс-министра "стало результатом комбинации оперативников". По словам собеседника агентства, Абызова выманили в Россию около недели назад на день рождения бывшего коллеги.

26 марта исполнилось 47 лет бывшему вице-премьеру Аркадию Дворковичу, с которым Абызов работал в администрации президента и правительстве, обращают внимание СМИ.

Министр и бизнесмен

Абызов занялся торговлей в 1989 году, еще будучи студентом мехмата МГУ. В 1990-х годах он занимал руководящие должности в компаниях топливно-энергетического комплекса.

В 1995 году Абызов возглавил Объединенную российскую топливно-энергетическую компанию (ОРТЭК), а через три года стал зампредом правления РАО "ЕЭС России" Анатолия Чубайса.

В 2006 году Абызов создал компанию Е4, которая входила в группу RU-COM, которая специализировалась на инвестициях и управлении промышленными активами в мостостроении, дорожном, промышленном и энергетическом строительстве, энергетике.

В начале 2012 года Абызов начал работать в администрации президента, став советником Дмитрия Медведева, а затем перешел на работу в правительство.

В 2014 году у Е4, основным бенефициаром которой оставался Абызов, возник конфликт с кредиторами. Компания перестала обслуживать кредиты, сумму которых "Коммерсант" оценивал в 30 млрд рублей. Крупнейшим кредитором газета называла Альфа-банк.

В июне 2015 года в отношении Е4 была введена процедура наблюдения. Компания тогда сообщала, что Абызов больше не является ее бенефициаром.

Задержание Абызова может быть связано с делом о банкротстве Е4, предположили собеседники газеты "Ведомости".

"Известно, что к нему предъявляли претензии его партнеры по бизнесу. Наверное, эти претензии надо было урегулировать иным образом", - заметил пресс-секретарь Медведева Олег Осипов.

Абызов входит в рейтинг богатейших россиян по версии Forbes. В составе правительства он стал самым состоятельным российским министром - в 2017 году он задекларировал доход в 181 млн рублей, а в 2016-м - 455,6 млн рублей.

Как объяснял представитель Абызова, такой доход министр получил за счет прибыли от реализации ценных бумаг, имущества и активов, переданных в доверительное управление.

В правительстве Абызов был единственным министром "без портфеля" - у него не было широких полномочий и большого штата в подчинении. Его должность - министр по координации деятельности "открытого правительства" - была упразднена в мае 2018 года, и в новое правительство Абызов не вошел.

Несмотря на то, что Абызов перестал работать в правительстве, формально он продолжал быть членом некоторых правительственных рабочих групп и комиссий.

В 2017 году Абызов был включен в "кремлевский список" минфина США.