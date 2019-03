Митинг в Ингушетии продолжался около суток. Но закончился после стычек с полицией

View this post on Instagram

Ингушетия, Магас. После долгих переговоров организаторов митинга в Магасе с руководством МВД принято решение завершить митинг и разойтись по домам с условием, что дадут собраться по требованию народа . Ожидается, что течении десяти дней дадут добро на проведение нового митинга. Ахмед Барахоев поблагодарил всех и призвал покинуть площадь вместе со старшими. На видео: митингующие стройной колонной покидают город. @themagastimes ПОДПИШИСЬ 👉 @TUT_INGUSHI @tut_ingushi / отмечайте нас на своих фотографиях. Есть новость для нас? Пишите нам в Direct @TUT_INGUSHI @tut_ingushi @ingushetiya_pravda @inggucci @ing_kavkaz @ingushetia_official @inginform @ingushetia @ingbelam @ingushetiya06 @ing.news @novosti_ingushetii_ @ingsobranie @ingushetiya.life @gazeta_ingush @g1alg1ayche @tut.ing @golos.ingushetia @ingush_wikipedia @news_ingushetii @ing_republic @ing.press @themagastimes @ingtube @chp.ingushetii @lenta06 @lenta_py @dyx_ingushetii_ @vaidenal @oskanov #тут_ингуши #tut_ingushi #г1алг1айче #ингушетия #ингуш #ingush #флагингушский #народ #барт #магас #г1алг1ай #единство #ингуши #кавказ #ингушетия06 #митинг #назрань #магас #г1алг1а #малгобек #назрань #красота #джейрах