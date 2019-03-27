Митинг в Ингушетии продолжался около суток. Но закончился после стычек с полицией

Правообладатель иллюстрации Yelena Afonina/TASS Image caption Участник митинга против обсуждения законопроекта "О референдуме Республики Ингушетия"

Организаторы митинга протеста против действий руководства Ингушетии решили завершить акцию, которая началась накануне утром в Магасе. Ночью участники митинга не расходились, а утром произошли стычки с полицией.

Акцию протеста против утверждения регионального конституционного закона "О референдуме Республики Ингушетия" прекратили после того, как власти пообещали санкционировать новый митинг через пять дней, сообщает "Кавказский узел".

Активист Магомед Муцольгов рассказал изданию, что утром силовики предприняли две попытки разогнать митингующих. Кадры, подтверждающие факт столкновения с людьми в касках и с щитами, опубликовал в "Фейсбуке" еще один блогер Расул Асад.

На этих кадрах видно, как силовики напирают на толпу, а в ответ митингующие бросают в них стулья (их принесли накануне, чтобы усадить старейшин) и размахивают палками.

После этого ситуация успокоилась.

"Власть сообщила митингующим, что согласует новую акцию, которую можно будет провести на этом же месте через пять дней. Большая часть митингующих выстроилась колонной и направляется в сторону федеральной трассы", - прокомментировал окончание митинга Муцольгов.

Его слова подтверждает сообщение в "Инстаграме" в аккаунте tut_ingushi. Из него следует, что после "долгих переговоров" организаторов митинга в Магасе с руководством МВД Ингушетии принято решение "разойтись по домам с условием, что дадут собраться по требованию народа".

Ранее "Эхо Москвы" со ссылкой на кавказские ресурсы сообщало, что около 2 тысяч митингующих всю ночь провели на площади перед зданием национальной телерадиокомпании "Ингушетия". Им не разрешили разбивать палатки, а мобильный интернет, который пропал накануне, по-прежнему не работал.

Как сообщали активисты в группе "ФортангаORG" в "Фейсбуке", митингующим дали десять минут на сборы, но они отказались уходить. Старейшины поставили стулья и сели, чтобы защитить молодежь от силовиков.

В свою очередь в правительстве Ингушетии заявили о недопустимости продолжения митинга, напомнив, что он был согласован только до 18:00 вторника.

"В рамках снижения уровня напряжения контактной группой от власти, куда входят представители администрации главы, правительства и парламента, предложен диалог по существу вопросов, поднимаемых на митинге. Но он не поддержан его организаторами. Они отказались от любого сотрудничества", - цитировал Интерфакс заявление пресс-службы правительства республики.

В пресс-службе оценили число участников митинга в 4 тысячи человек. Муцольгов накануне говорил о 20-30 тысячах. Участники митинга заявляли, что не разойдутся, пока глава республики Юнус-Бек Евкуров не подаст в отставку. Изначально акция протеста была направлена против поправок в региональное законодательство о референдумах.

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Законопроект "О референдуме Республики Ингушетия", который внес в республиканский парламент Евкуров, предлагал упразднить норму об обязательном вынесении на референдум вопросов об изменении статуса, наименования республики, ее разделения или объединения с другими субъектами, изменения ее территории или границ.

Документ был принят народным собранием Ингушетии в первом чтении 28 февраля и готовился к рассмотрению с учетом поправок и дополнений 28 марта. Однако 20 марта Евкуров отозвал документ из парламента, объяснив это тем, что он "вызвал неоднозначную реакцию в регионе".

Правообладатель иллюстрации Yelena Afonina/tass Image caption Активисты оценили число собравшихся на митинг в 20-30 тысяч, власти говорят о 4 тысячах участников

Действующий закон о референдумах в Ингушетии был принят в 1997 году, именно на его положение ссылались противники соглашения об изменении границы между Чечней и Ингушетией осенью прошлого года.

26 сентября 2018 года Евкуров и глава Чечни Рамзан Кадыров подписали соглашение о закреплении границы между регионами. Ингушетия отдала Чечне участок Сунженского района, что вызвало недовольство жителей Ингушетии.

Тогда многотысячные протесты в Магасе продолжались две недели.