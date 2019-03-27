Правообладатель иллюстрации AFP Image caption Пенс призвал НАСА ускорить подготовку пилотируемного полета к Луне

Вице-президент США Майк Пенс объявил о том, что американские астронавты должны всеми возможными способами вернуться на Луну в течение ближайших пяти лет.

В своем "Твиттере" Пенс пояснил, что такое поручение президент Дональд Трамп дал директору НАСА Джиму Брайденстайну.

Выступая в ракетно-космическом центре Хантсвилла, штат Алабама, Пенс напомнил, что ранее в НАСА запланировали пилотируемый полет к Луне в 2028 году, однако этот срок "недостаточно хорош".

"Официальная политика нашей администрации состоит в том, чтобы вернуть американских астронавтов на Луну в течение ближайших пяти лет. Кто-то скажет, что это слишком сложно, слишком рискованно, слишком дорого. Но то же самое говорили в 1962 году", - сказал Пенс.

Затягивание сроков подготовки лунной миссии вице-президент объяснил бюрократическими проблемами вокруг строительства сверхтяжелой ракеты-носителя Space Launch System (SLS), которая разрабатывается НАСА для пилотируемых экспедиций за пределы околоземной орбиты.

Пенс также отметил успехи России и Китая в области освоения космоса, заявив, что США снова вступили в космическую гонку.

"Это не только соревнование с нашими соперниками. Мы также боремся с нашим худшим врагом - самоуспокоением", - подытожил Пенс.

В июле этого года исполняется 50 лет с момента первой высадки американцев на лунную поверхность.

Лунная гонка

В понедельник глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин заявил, что Россия заинтересована в создании международной научной базы на поверхности Луны.

По его словам, сейчас "Роскосмос" вместе с РАН изучает возможности для запуска пилотируемой миссии на поверхность спутника Земли. В частности, рассчитывается грузоподъемность сверхтяжелой ракеты для лунных экспедиций.

Рогозин также отметил, что у России нет письменных договоренностей с НАСА по этим программам, ведутся лишь устные консультации. "Из договоренностей ясно одно: перед НАСА стоит задача форсировать окололунную программу", - сказал глава "Роскосмоса".

В ноябре 2016 года гендиректор ракетно-космической корпорации "Энергия" Владимир Солнцев сообщил, что высадка российских космонавтов на Луне запланирована на 2031 год.

"После 2025 года намечается начало полетов к Луне... В 2029 году - беспилотный полет нового корабля на орбиту Луны. В 2030-х годах мы ставим себе задачу пилотируемого полета на Луну, в 2031 году - высадки на Луну", - рассказывал Солнцев.

Китай пока не анонсировал пилотируемых полетов к Луне, однако активно развивает свою программу по изучению спутника Земли. В январе китайская научная станция "Чанъэ-4" стала первым космическим аппаратом в истории, который совершил мягкую посадку на обратной стороне Луны.

Американские астронавты впервые высадились на Луне 21 июля 1969 года: Нил Армстронг и Базз Олдрин провели на лунной поверхности 21 час 36 минут. В 1972 году НАСА осуществила последнюю пилотируемую экспедицию к Луне, после чего лунная программа "Аполлон" была закрыта.