США готовят новые санкции против Москвы

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Как сообщил госсекретарь США Майк Помпео, Вашингтон совместно с НАТО через неделю объявит о новых санкциях в отношении России. По его словам, санкции связаны с активностью России на Украине.

"Я надеюсь, что на следующей неделе я смогу объявить об еще одной серии мер, которые мы примем вместе", - сказал Помпео во время слушаний в комитете по международным делам палаты представителей США. На них госсекретарь представлял законодателям внешнеполитическую стратегию США в условиях предложенного Белым домом бюджета на 2020 финансовый год.

Помпео ожидает, что США вместе с партнерами на НАТО смогут объявить о новых мерах в отношении России в ответ на действия на Украине уже 3-4 апреля, когда в Вашингтоне состоится саммит глав внешнеполитических ведомств стран альянса.

Цель санкций, по словам Помпео, - дать отпор тому, чем Россия занимается в Крыму и Азовском море, во всем регионе. Какие именно меры планируется ввести, госсекретарь не уточнил.

15 марта США, Канада и Евросоюз уже ввели новые ограничения против России в связи с инцидентом в Керченском проливе в ноябре 2018 года и захватом украинских моряков, а также на пятую годовщину аннексии Крыма.

В ответ на "продолжающуюся российскую агрессию на Украине" Вашингтон добавил в санкционные списки шесть человек: большинство из них сотрудники погранслужбы ФСБ. Также под ограничения попали восемь компаний - в США их считают оборонными предприятиями, действующими в Крыму.

"Россия вмешивалась в выборы здесь, в США, она попытается вмешаться в них и на Украине", - также заявил на слушаниях в конгрессе в среду госсекретарь США. В конце января о попытках России вмешаться в украинские выборы с помощью кибератак говорил и директор национальной разведки США Дэн Коутс.

"Мы оказываем Украине ощутимую помощь. Мы предоставляем украинскому народу оборонительные средства, предоставляем разведывательную помощь", - заявил Помпео.

Он отметил, что США передавали разведданные Украине и в то время, когда он работал директором ЦРУ (2017-2018 годы).

Вмешательство в выборы

Президентские выборы на Украине состоятся 31 марта - о мерах против России США вместе с партнерами по альянсу, исходя из заявления Помпео, объявит уже после первого тура голосования.

Говоря о президентских выборах на Украине, Помпео отметил, что "для полного восстановления демократии" украинскому правительству необходимо продолжить проводить антикоррупционные реформы.Помпео в то же время обвинил Россию и во вмешательство в выборы в США, причем не только в 2016 году.

"Да, они вмешивались. И в 2012-м, и в 2008-м, и в 2004-м", - сказал он.

"Если послушать Помпео, то Россия вмешивается в выборы в США с тех пор, когда он еще в школу ходил. И Буша-младшего мы якобы выбрали, и Обаму, и его шефа Трампа тоже мы... А самого Помпео, случаем, на его пост не мы назначили?", - прокомментировал это заявление в "Твиттере" российский сенатор Алексей Пушков.В воскресенье генпрокурор Билл Барр обнародовал резюме доклада спецпрокурора Роберта Мюллера, который расследовал вмешательство России в американские президентские выборы 2016 года.

Мюллер не нашел доказательств, что президент Дональд Трамп или кто-либо из его окружения состоял в сговоре с российскими властями, но отметил два случая попытки вмешательства России в избирательную кампанию в США.

Первый - это работа "фабрики троллей" Евгения Пригожина (бизнесмен, в СМИ его называли "поваром Путина"), которая старалась посеять рознь в американском обществе, используя соцсети. Второй - публикация электронной переписки руководства Демократической партии - ее сервера, по версии США, взломало ГРУ. Россия все обвинения отрицает.В то же время, выступая в среду перед комитетом по ассигнованиям, Помпео отметил, что США пытаются "найти сферы, в которых у нас могут быть общие интересы с Россией, чтобы мы могли достигнуть лучших результатов".

По его словам, одной из таких сфер могло бы быть сотрудничество стран по Сирии.