Пресса Британии: досрочное прощание с Терезой Мэй

В обзоре британской прессы за 28 марта:

С Терезой Мэй прощаются

Тереза Мэй в среду пообещала уйти в отставку, если пройдет ее вариант "брексита". На состоявшейся в выходные демонстрации против "брексита" ухода Мэй требовала значительная часть собравшихся. В среду британские газеты прощаются с Терезой Мэй.

"Попрощаемся же с худшим премьер-министром в истории - следующий будет еще хуже", - так озаглавлена колонка обозревательницы Guardian Полли Тойнби.

Никто не плачет, но странно то, что у нас еще будет шанс по ней соскучиться. Хотя она определенно худший премьер, которого видело наше поколение, но у нее все же было предназначение в этой роли: занимая место, пусть даже ничего на нем не делая, Мэй не давала занять его толпам "брекситеров".

Теперь она больше не выполняет эту единственную полезную роль, а значит страна остается на милость тех, кто соревнуется в еврофобии ради голосов 120 тысяч членов уменьшающейся партии тори. Здесь можно вспомнить бессмертную фразу Мэй: с ее уходом ничего не изменится. Парламент останется в тупике. Баталии могут стать более ожесточенными с отпетым сторонником "брексита" в роли премьера.

Судите о ее наследии на основе ее собственного видения своей "миссии", которое она описала на Даунинг-стрит в июле 2016 года. По мере того, как ее обещания одно за другим оставались неисполненными, она, кажется, совсем не старалась "бороться с вопиющей несправедливостью", как обещала. Сегодня в Британии больше бедных, особенно детей. Зато у нас в два раза больше миллиардеров. Полиция и суды по-прежнему дискриминируют против расовых меньшинств, у белых, но бедных мальчиков и девочек не стало больше шансов поступить в университет.

Что до отношений с Европой, читайте ее давние слова и плачьте: "Покинув, Евросоюз, мы создадим для себя новую, смелую и позитивную роль в мире". Вместо этого, по опросам, большинство британцев считает, что мы потерпели "национальное унижение".

Тайна, почему эта женщина без качеств, со всеми своими недостатаками, заняла высший пост в государстве. Или зачем ей это было нужно. Никто не заставлял ее, величие не свалилось на нее с неба. Говорят, она даже планировала стать премьером всю жизнь. Так что не жалейте женщину, решившую заняться невозможными переговорами о "брексите" в парламенте, похожем на змеиное гнездо и с разделившейся партией.

Всем было ясно, что она не справится.

Кандидат Зеленский - комическое в выборах на Украине

История повторяется дважды - в виде трагедии и в виде фарса, говорил Карл Маркс. Financial Times рассказывает о кандидате в президенты Украины комике Владимире Зеленском.

Через десять лет после того как "Оранжевая революция" на Украине не смогла вывести страну за пределы влияния Москвы, в продолжение этих событий мы видели стрельбу снайперов на улицах Киева и отъем Крыма Москвой.

Теперь следующий шаг украинской борьбы - в воскресенье пройдут выборы, а по опросам лидирует Владимир Зеленский - комик, наиболее известный по роли учителя. который внезапно становится президентом. Его соперники, Петр Порошенко и "оранжевая героиня" Юлия Тимошенко, кажется, не могут привлечь внимания избирателей.

В украинские реформы еще можно верить, несмотря на бесславный предвыборный период в ходе которого сына одного из союзников Порошенко обвинили в покупке запчастей у российских вооруженных сил и перепродаже украинским. Доказано ничего не было, но союзник ушел в отставку.

Вслед за этим Конституционный суд Украины признал не соответствующей основному закону статью Уголовного кодекса страны о незаконном обогащении, которая, как настаивали западные партнеры, была необходимым условием выделения Украине 1,75 млрд долларов из МВФ.

И все равно, с 2014 года Украина продвинулась по пути борьбы с коррупцией и укрепления государственности дальше, чем за весь постсоветский период. По некоторым подсчетам, за этот период удалось восстановить около 5% ВВП, которые раньше терялись из-за коррупции.

Несмотря на трудности и высокие цены на энергоносители, немногие украинцы хотят снова дружить с Москвой. Начатая Россией война на Донбассе настраивает нацию решительно против Кремля, поэтому у пророссийских кандидатов вряд ли будут серьезные шансы на успех на выборах. Немного шансов на выборах будет и у националистических групп, что подрывает версию Москвы о том, что революция 2014 года была "восстанием неонацистов".

Вполне вероятно, что Зеленский встретится с Порошенко или Тимошенко во втором туре. Тогда украинцам придется сделать окончательный выбор. Важно то, что голосование, кажется, обещает быть честным.

"Еж в штанах" - Россия против США в Венесуэле

Президент США Дональд Трамп призвал Россию "убираться" из Венесуэлы после того, как та привезла в разрываемую кризисом латиноамериканскую страну солдат и оборудование, пишет Times.

По словам американских экспертов, Россия привезла в Венесуэлу экспертов по кибербезопасности и спецназ, всего около 100 человек. Их задача - укрепить положение режима Мадуро и защитить российские инвестиции.

Считается, что эксперты по кибератакам приехали в Венесуэлу, потому что произошедший в середине марта крупнейший "блэкаут" был результатом кибератаки против дамбы Гури.

Лидер оппозиции Хуан Гуайдо, впрочем, считает, что причиной отключения дамбы стало то, что там давно не было ремонта.

Россия имеет экономические интересы в Венесуэле и будет, как выразился один аналитик, "ежом в штанах у США".

Это вызывает озабоченность у многих в Вашингтоне. Госсекретарь Майк Помпео в среду предупредил Россию, что США не будут оставаться в стороне, наблюдая за "провокациями" Москвы. Лавров в ответ обвинил США в организации переворота в Венесуэле.